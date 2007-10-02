HTC'nin yeni telefonu Touch Dual 3.5G

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Apple'ın iPhone'u piyasaya sürmesi ile yeniden gündeme gelen dokunmatik ekranlı telefonların kuşkusuz en dikkat çekenlerinden biri de konusunda sektörün öncü kuruluşlarından biri olan HTC'nin hazırladığı Touch modeli olmuştu. Tuş takımı bulunmayan Tocuh güçlü özellikleri gelişmiş dokunmatik ekranı ve bu yönde hazırlanan TouchFLO yazılımı ile farklı parmak hareketlerine göre küp efekti ile geçiş yapan menüler HTC'nin iddialı telefonu Tocuh'ı bir anda ilgi odağı haline getirmişti. Tabi Tocuh'ı piyasa sürdükten sonra boş durmayan HTC, beklentiler ve gelen eleştriler doğrultusunda çalışarak Touch'uın yeni versiyonu olan Touch Dual 3.5G modelini hazırladı ve resmen anons etti. Yeni telefon yine dokunmatik olmakla birlikte artık kayar tasrıma sahip tuş takımına da sahip. Gelin şimdi isterseniz HTC Touch Dual 3.5G'nin özelliklerine bakalım; - Boyutlar: 107 x 55 x 15.8mm - Ağırlık: 120gr - Bağlantı Özellikleri: WCDMA/HSDPA: 2100 MHz/GSM/EDGE: 900/1800/1900MHz - İşletim Sistemi: Windows Mobile 6 Professional - Ekran: 2.6-inch QVGA flat dokunmatik - Kamera: 2MP - Dahili Hafıza: 256 MB flash, 128 MB RAM - Çıkarılabilir Hafıza: microSD slot - Bluetooth: 2.0 with EDR - Arayüz: HTC ExtUSB - Batarya: 1100 mAh - Konuşma Süresi: WCDMA için 240 dakikaya kadar GSM için 360 dakikaya kadar - Bekleme Süresi: WCDMA için 150 saate kadar GSM için 250 saate kadar - İşlemci: Qualcomm MSM7200, 400 MHz HTC'nin yeni telefonun bu ay sonuna dorğu Avrupa'da piyasaya çıkması beklenirken tuş takıma göre telefonun iki farklı modelinin olması da gündemde. Fiyat konusunda ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.