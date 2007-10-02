Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni telefonu Touch Dual 3.5G

11 yıl
9,6b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın iPhone'u piyasaya sürmesi ile yeniden gündeme gelen dokunmatik ekranlı telefonların kuşkusuz en dikkat çekenlerinden biri de konusunda sektörün öncü kuruluşlarından biri olan HTC'nin hazırladığı Touch modeli olmuştu. Tuş takımı bulunmayan Tocuh güçlü özellikleri gelişmiş dokunmatik ekranı ve bu yönde hazırlanan TouchFLO yazılımı ile farklı parmak hareketlerine göre küp efekti ile geçiş yapan menüler HTC'nin iddialı telefonu Tocuh'ı bir anda ilgi odağı haline getirmişti. Tabi Tocuh'ı piyasa sürdükten sonra boş durmayan HTC, beklentiler ve gelen eleştriler doğrultusunda çalışarak Touch'uın yeni versiyonu olan Touch Dual 3.5G modelini hazırladı ve resmen anons etti. Yeni telefon yine dokunmatik olmakla birlikte artık kayar tasrıma sahip tuş takımına da sahip. Gelin şimdi isterseniz HTC Touch Dual 3.5G'nin özelliklerine bakalım; - Boyutlar: 107 x 55 x 15.8mm - Ağırlık: 120gr - Bağlantı Özellikleri: WCDMA/HSDPA: 2100 MHz/GSM/EDGE: 900/1800/1900MHz - İşletim Sistemi: Windows Mobile 6 Professional - Ekran: 2.6-inch QVGA flat dokunmatik - Kamera: 2MP - Dahili Hafıza: 256 MB flash, 128 MB RAM - Çıkarılabilir Hafıza: microSD slot - Bluetooth: 2.0 with EDR - Arayüz: HTC ExtUSB - Batarya: 1100 mAh - Konuşma Süresi: WCDMA için 240 dakikaya kadar GSM için 360 dakikaya kadar - Bekleme Süresi: WCDMA için 150 saate kadar GSM için 250 saate kadar - İşlemci: Qualcomm MSM7200, 400 MHz HTC'nin yeni telefonun bu ay sonuna dorğu Avrupa'da piyasaya çıkması beklenirken tuş takıma göre telefonun iki farklı modelinin olması da gündemde. Fiyat konusunda ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bende One X'imi satıp bundan alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helortone 10 yıl
Evet arkaddaşlar wi fi yok ama alası var 3G değil 3.5G yani
yaklaşık 30kmlik alanı kapsayan bir bant aralığı,kim neyapsın wi fi yi :) Ama güzel telefon hakkat,nasip etsin yani amin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tazymazy35 10 yıl
bu telefonun üstünden ne sular geçti.4g çıktı 5g gelcek nerdeyse konu hortlamışşşşş



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirDroid 11 yıl
ilk yorum benden olsun

telefon çok güzel Allah herkese bunun gibi telefonlar versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 11 yıl
Aminnn.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kablosuz, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Gigabyte Radeon HD2600XT 256MB GDDR3 SilentPipe II Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim