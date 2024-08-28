Uyku Kulaklığı | Wedoking Sleep TWS Kulaklık İncelemesi

Rahat ve iyi bir uyku herkesin hakkıdır. Bazı insanlar daha kolay uykuya dalabilmek için sabit odağa ihtiyaç duyabiliyor. Ayrıca dinledikleri müzikler onların daha huzurlu ve mutlu olmalarına yardımcı olabiliyor. Bu incelemede sizin uyku öncesi ve sırasında kullanmanız için özel olarak tasarlanan, ses profili buna göre hazırlanmış Wedoking Sleep tam kablosuz kulaklığı anlatıyoruz.
00:00 - Giriş
00:24 - Tasarım
02:46 - Yatak Performansı
03:09 - Uygulama Desteği ve Kontrol
03:26 - Ses Deneyimi
04:19 - Mutlak Ses Limiti
04:35 - Mikrofon Performansı
05:11 - Soyutlama Yetenekleri
05:48 - Bağlantı ve Gecikme
06:37 - Pil Ömrü
07:36 - Değerlendirme