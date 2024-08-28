Uyku Kulaklığı | Wedoking Sleep TWS Kulaklık İncelemesi

Daha rahat bir uyku için özel olarak tasarlanmış ve sesi buna göre ayarlanmış Wedoking Sleep TWS kulaklığı inceliyoruz.

Rahat ve iyi bir uyku herkesin hakkıdır. Bazı insanlar daha kolay uykuya dalabilmek için sabit odağa ihtiyaç duyabiliyor. Ayrıca dinledikleri müzikler onların daha huzurlu ve mutlu olmalarına yardımcı olabiliyor. Bu incelemede sizin uyku öncesi ve sırasında kullanmanız için özel olarak tasarlanan, ses profili buna göre hazırlanmış Wedoking Sleep tam kablosuz kulaklığı anlatıyoruz.

00:00 - Giriş

00:24 - Tasarım

02:46 - Yatak Performansı

03:09 - Uygulama Desteği ve Kontrol

03:26 - Ses Deneyimi

04:19 - Mutlak Ses Limiti

04:35 - Mikrofon Performansı

05:11 - Soyutlama Yetenekleri

05:48 - Bağlantı ve Gecikme

06:37 - Pil Ömrü

07:36 - Değerlendirme