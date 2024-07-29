Geçmişe Dönüş Günü: LG Google Nexus 5

Akıllı telefon tarihinin bir dönemine damgasını vuran Google Nexus projesinde yer alan telefonlara bir bakış atıyor. Serinin kırılma noktası modeli Nexus 5 modelini ise özellikle masaya yatırıyoruz.

Akıllı telefon tarihinin bir dönemine damgasını vuran Google Nexus projesinde yer alan telefonlara bir bakış atıyor. Serinin kırılma noktası olan modeli Nexus 5 modelini ise özellikle masaya yatırıyoruz.

HTC Google Nexus One

HTC Google Nexus One, 2010 yılında piyasaya sürülen ve Android 2.1 Eclair işletim sistemi barındıran bir akıllı telefondur. Bu cihaz 3.7 inçlik bir AMOLED ekrana, Qualcomm Snapdragon S1 işlemciye, 512MB RAM'e ve microSD kart ile genişletilebilen 512MB depolama alanına sahiptir. 5MP otofokuslu arka kamera ve 480p video kaydı özellikleriyle donatılmıştır. 1400mAh kapasiteli bir batarya, microUSB 2.0 bağlantısı, Wi-Fi 802.11g, Bluetooth 2.1 ve 3.5mm kulaklık jakı gibi özellikler içermektedir. Cihazın kalınlığı 11.5mm ve ağırlığı 130 gramdır.

Samsung Google Nexus S

Samsung Google Nexus S, Android işletim sisteminin Gingerbread ve Jelly Bean sürümleriyle çalışan bir akıllı telefondu. 4 inç Super AMOLED ekranı, Hummingbird işlem platformu ve 512MB RAM ile orta seviye bir performans sunar. 16GB dahili depolama, 5MP otomatik odaklamalı arka kamera ve VGA ön kamera özellikleriyle donatılmıştır. 1500mAh batarya kapasitesi ve çeşitli bağlantı seçenekleri ile günlük kullanım için yeterli bir cihazdır. 10.9mm kalınlığı ve 129 gram ağırlığı ile de taşınabilirlik açısından kullanıcı dostu bir seçenektir.

Samsung Galaxy Nexus

Samsung Galaxy Nexus, Android işletim sisteminin 4.0 (Ice Cream Sandwich) ve 4.3 (Jelly Bean) sürümleriyle çalışan bir akıllı telefondur. 4.65 inçlik 720 x 1280 çözünürlüğünde Super Amoled ekranı, TI OMAP 4460 işlem platformu, 1GB RAM ve 16GB depolama alanı ile donatılmıştır. Ayrıca 5MP otomatik odaklamalı arka kamera ve 1.3MP ön kamera özelliklerine sahiptir. 1750mAh kapasiteli bataryası, microUSB 2.0 bağlantısı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi özelliklerle tamamlanmaktadır. Ürün, 8.9mm kalınlığında ve 135g ağırlığındadır.

LG Nexus 4

LG Nexus 4, Ekim 2012'de duyurulan ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştür. 4.7 inçlik True HD IPS Plus ekranı, Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemcisi, 8 MP ana kamera ve 1.3 MP ön kamera özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca 2100 mAh pil kapasitesi, kablosuz şarj desteği ve 2 GB RAM ile donatılmıştır. Cihazın 8GB ve 16GB depolama seçenekleri bulunmakta olup, microSD kart yuvası bulunmamaktadır.

LG Nexus 5

LG Nexus 5, 2013 yılında piyasaya sürüldüğünde, Android cihazlar arasında önemli bir yere sahipti. 4.95 inç Full HD IPS ekranı, güçlü Qualcomm Snapdragon 800 işlemcisi ve 2GB RAM ile donatılmıştı. 8MP OIS arka kamera ve 1.3MP ön kamera, kullanıcıların net fotoğraflar çekmesini sağlarken, 2300mAh batarya gün boyu kullanım için yeterliydi. Qi kablosuz şarj desteği ve Android'in eski sürümleri olan 4.4 KitKat ve 6.0 Marshmallow ile çalışıyordu. Bu model, minimalist tasarımı ve 130 gram ağırlığı ile dikkat çekiyordu.

Motorola Nexus 6

Motorola Nexus 6, 5.96 inçlik 1440x2560 çözünürlüğünde Amoled ekranı, Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 işlemcisi, 3GB RAM ve 32-64GB depolama seçenekleri ile dikkat çekiyor. 13MP OIS destekli arka kamera ve 2MP ön kamera ile donatılmış bu cihaz, 3220mAh kapasiteli bataryası ve Qi kablosuz şarj desteği ile geliyordu. Android 5.0 Lollipop ile piyasaya sürülen Nexus 6, 7.1.1 Nougat'a kadar güncellenebiliyor ve 10.1mm kalınlığında, 184 gram ağırlığında bir yapıya sahip.

LG Nexus 5X

LG Nexus 5X, 2015 yılında piyasaya sürülen ve Android 6.0 Marshmallow ile başlayıp Android 8.0 Oreo'ya kadar güncellenebilen bir telefon oldu. 5.2 inçlik 1080x1920 çözünürlüğünde IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 808 işlemcisi, 2GB RAM ve 16-32GB depolama seçenekleri ile dikkat çeker. 12.3MP arka ve 5MP ön kamerası, 2700mAh kapasiteli bataryası ve USB Type-C bağlantısı gibi özellikleriyle o dönemin teknolojik trendlerini yansıtır. Ayrıca, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçeneklerine sahiptir ve arka tarafında parmak izi okuyucu bulunur.

Huawei Nexus 6P

Huawei Nexus 6P, 5.7 inç 1440x2560 çözünürlüğünde OLED ekranı, Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 işlemcisi ve 3GB RAM ile güçlü bir performans sunar. 32GB'dan başlayıp 128GB'a kadar çeşitli depolama seçenekleri mevcuttur. 12.3MP arka ve 8MP ön kameralar yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlar. 3450mAh kapasiteli bataryası ve USB Type-C bağlantısı bulunuyordu. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır. Stereo hoparlörler ve 24-bit/96kHz ses desteği ile etkileyici bir ses deneyimi sunar. Arka tarafta parmak izi okuyucusu yer alıyordu. Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya sürülen cihaz, Android 8.0 Oreo'ya kadar güncelleme aldı. 7.3mm incelik ve 178g ağırlık ile de oldukça taşınabilir bir yapıya sahiptir.