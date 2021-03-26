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    Huawei Matebook D16 incelemesi - Hızlı şarj ve yüksek performans!

    26 Mart 2021, 21:04
    33
    28
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda kısa bir süre önce ön satışa çıkan Huawei'in Matebook D16 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Şık tasarımı, hafifliği ve kaliteli ekranıyla dikkat çeken bu ürünün fiyatı da rekabetçi.

    Bu videoda kısa bir süre önce ön satışa çıkan Huawei'in Matebook D16 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Şık tasarımı, hafifliği ve kaliteli ekranıyla dikkat çeken bu ürünün fiyatı da rekabetçi.

    Özellikle ekranını çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. IPS bir panele sahip olmasıyla beraber net, parlak görüntüler sunabiliyor. Medya tüketimi yerine getirmek bu ürün ile oldukça keyifli. 

    Bunun yanı sıra Huawei Matebook D16'nın sunabildiği ekran süresi de bir hayli uzun. İyi seyirler



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