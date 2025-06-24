Nvidia GeForce RTX 5050 mobil tanıtıldı: İşte özellikleri

Nvidia GeForce RTX 5050 mobil tanıtıldı
GeForce RTX 5050 mobil, 2560 CUDA çekirdeğine sahip GB207 grafik işlemcisinden güç alıyor. 8 GB GDDR7 bellekle donatılan ekran kartı, 128-bit bellek arayüzü üzerinden 384 GB/s bant genişliği sağlıyor. Daha önce sızan bilgilerde masaüstü versiyonun GDDR6 ile geleceği iddia edilse de, görünüşe göre burada bir kırpılma olmayacak.
TDP değeri 115W olarak belirlenen RTX 5050 mobil, performans anlamında RTX 4050 modeline göre yaklaşık %10 oranında daha hızlı. Time Spy testlerinde 10.269 puan alan GPU, masaüstü RTX 4050'e göre %9, RTX 5060 Laptop’a göre ise %18 daha düşük skor elde etti. Firestrike Extreme ve Port Royal testlerinde ise yine benzer bir tablo ortaya çıkıyor.
- GPU: GB207
- Bellek: 8GB GDDR7, 128-bit, 384 GB/s bant genişliği
- TGP: 115W
RTX 5050 sırasıyla %19 ve %18 oranında daha yavaş sonuç verse de, RTX 4050'e karşı Port Royal testinde %27’lik bir avantaj sağlıyor. Yeni modelle birlikte piyasaya çıkan dizüstü bilgisayarlardan bazıları da netleşti. Mechrevo’nun Kuangshi X modeli ve ASUS’un TianXuan 6 sürümü, RTX 5050 Laptop GPU ile birlikte satışa sunulan ilk cihazlar oldu.
Bu sistemlerde Intel Core i7-14650HX işlemcisi yer alırken, başlangıç fiyatı ise 6.559 Yuan yani yaklaşık 913 dolara denk geliyor. Şuı an için Masaüstü RTX 5050 modelinin ise 1 Temmuz tarihinde tanıtılması bekleniyor. NVIDIA, RTX 50 serisinin ilk dalgasını bu kartla tamamladıktan sonra "Super" versiyonlara geçiş yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: