Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı

Huawei’in dizüstü bilgisayar ailesi genişliyor. 16.1 inç boyutunda ekranı ve Ryzen 5 işlemcisiyle gelecek olan Huawei MateBook D16 modelinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Huawei Online Mağaza'da ön satışa özel kampanya başladı. 31 Mart' kadar ön satış kampanyası devam edecek. Teslimatlar 25 Mart itibariyle başlayacaktır
Huawei MateBook D16 fiyatı:
- MateBook D16 8+512 GB: 6999 TL
- MateBook D16 16+512 GB: 7999 TL
Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d16-r5/
Pascal Sırt Çantası ve Bluetooth Mouse hediye. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabiliyorsunuz. 8 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 100 TL ek indirim, 16 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 200 TL ek indirim yapılacak.İlginizi Çekebilir Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de
Huawei Matebook D16 özellikleri
- Ryzen 5 4600H işlemci
- Radeon RX Vega 8 dahili ekran kartı
- IPS, 16.1 inç 1080P, 60 Hz
- 8/16 GB 2400 MHz DDR4
- 256/512 GB NVMe PCIe SSD
- 2 x USB-C, 2 x USB-A 3.1 Gen2, 1 x HDMI, 3,5mm jack
- Wi-Fi-6, Bluetooth 5.1
- 234x396x18,4 mm; 1,7 kg
- 15 Dk Şarj ile 2 Saat Kullanım
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Huawei FreeBuds 4i
Huaewi’in orta seviyeye yönelik tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i modeli bugün itibariyle satışa sunuldu. 749 TL fiyat etiketiyle müşterilerle buluşacak.
Serinin önceki versiyonum FreeBuds 3i, 699 TL’ye satılıyordu. Yeni versiyon FreeBuds 4i, ise 50 TL farkla geliyor. FreeBuds 4i’nin batarya kapasitesi ciddi oranda geliştirildi. Şarj kutusundan bağımsız olarak ANC aktifken 7,5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla 22 saate kadar kullanım sunacak. 3i modeli kutudan bağımsız olarak 3,5 saat kullanım, kutuyla birlikte 14,5 saat kullanım sunuyordu. Bataryada ciddi geliştirme yapıldı. Sürücü boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ses kalitesi açısından iki model arasında az fark olacak.
Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-4i/
50 TL depozito ödeyenlere 50 TL ek indirim yapılacak. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabilirsiniz.
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!