Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı

    Huawei'in yeni dizüstü bilgisayar ve TWS kulaklık modelleri ön satışa sunuldu. Matebook D16 ve FreeBuds 4i modellerini ön satışa özel fırsatlarla satın alabilirsiniz.
    16 Mart 2021, 13:40 (12 sa.)
    1,8b
    9
    3
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’in dizüstü bilgisayar ailesi genişliyor. 16.1 inç boyutunda ekranı ve Ryzen 5 işlemcisiyle gelecek olan Huawei MateBook D16 modelinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Huawei Online Mağaza'da ön satışa özel kampanya başladı. 31 Mart' kadar ön satış kampanyası devam edecek. Teslimatlar 25 Mart itibariyle başlayacaktır

    Huawei MateBook D16 fiyatı:

    • MateBook D16 8+512 GB: 6999 TL
    • MateBook D16 16+512 GB: 7999 TL

    Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d16-r5/

    Pascal Sırt Çantası ve Bluetooth Mouse hediye. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabiliyorsunuz. 8 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 100 TL ek indirim, 16 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 200 TL ek indirim yapılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de

    Huawei Matebook D16 özellikleri

    • Ryzen 5 4600H işlemci
    • Radeon RX Vega 8 dahili ekran kartı
    • IPS, 16.1 inç 1080P, 60 Hz
    • 8/16 GB 2400 MHz DDR4
    • 256/512 GB NVMe PCIe SSD
    • 2 x USB-C, 2 x USB-A 3.1 Gen2, 1 x HDMI, 3,5mm jack
    • Wi-Fi-6, Bluetooth 5.1
    • 234x396x18,4 mm; 1,7 kg
    • 15 Dk Şarj ile 2 Saat Kullanım

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu"

    Huawei FreeBuds 4i

    Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huaewi’in orta seviyeye yönelik tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i modeli bugün itibariyle satışa sunuldu. 749 TL fiyat etiketiyle müşterilerle buluşacak.

    Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Serinin önceki versiyonum FreeBuds 3i, 699 TL’ye satılıyordu. Yeni versiyon FreeBuds 4i, ise 50 TL farkla geliyor. FreeBuds 4i’nin batarya kapasitesi ciddi oranda geliştirildi. Şarj kutusundan bağımsız olarak ANC aktifken 7,5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla 22 saate kadar kullanım sunacak. 3i modeli kutudan bağımsız olarak 3,5 saat kullanım, kutuyla birlikte 14,5 saat kullanım sunuyordu. Bataryada ciddi geliştirme yapıldı. Sürücü boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ses kalitesi açısından iki model arasında az fark olacak.

    Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-4i/

    50 TL depozito ödeyenlere 50 TL ek indirim yapılacak. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi
    4 sa.
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması
    7 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    strathmorea (alper ozan) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    extra 8 gb ram 1000 tl demek.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    5999₺-6999₺ olsa fiyatlar cok daha iyi olurmus.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ugurcankorkmaz (Uğur Can Korkmaz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk nesillerde dikkatli olmak lazım. D14 ve D15'deki şikayetler azımsanacak kadar değil. Özellikle D14'de. Bu sebepten almaktan vazgeçmiştim. Yeni nesilleri umarım daha stabil olur, umarım mevcuttaki sorunlar da iyi bir destek ile giderilir. Yoksa çok müşteri kaybedebilirler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 5 sa. Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 5 sa. Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 6 sa. Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak 6 sa. 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı 6 sa. HyperX Loot Drop etkinliği %40'a varan indirimlerle başlıyor 6 sa. Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi 7 sa. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması 7 sa. Peaky Blinders'ın final sezonu çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı 7 sa. Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste 7 sa. 4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor 8 sa. 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda 8 sa. Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor 9 sa. Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları 9 sa. Ford Otosan resmen duyurdu: Yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek 10 sa. Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor 10 sa. Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı 11 sa. RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi 11 sa. Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı 11 sa. Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı Sonraki Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 12 sa. Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu 13 sa. COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz 13 sa. Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor 14 sa. Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü 14 sa. Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi 14 sa. App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor 15 sa. Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti 16 sa. 2015'in en iyi oyunlarından Undertale, bugün Xbox Game Pass'e ekleniyor 1 gün Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak 1 gün İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı 1 gün AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor 1 gün Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu 1 gün MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başladı 1 gün Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor 1 gün Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir 1 gün Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor 1 gün Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız