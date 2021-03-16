Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı

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Huawei’in dizüstü bilgisayar ailesi genişliyor. 16.1 inç boyutunda ekranı ve Ryzen 5 işlemcisiyle gelecek olan Huawei MateBook D16 modelinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Huawei Online Mağaza'da ön satışa özel kampanya başladı. 31 Mart' kadar ön satış kampanyası devam edecek. Teslimatlar 25 Mart itibariyle başlayacaktır

Huawei MateBook D16 fiyatı:

MateBook D16 8+512 GB: 6999 TL

MateBook D16 16+512 GB: 7999 TL

Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d16-r5/

Pascal Sırt Çantası ve Bluetooth Mouse hediye. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabiliyorsunuz. 8 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 100 TL ek indirim, 16 GB RAM'li model için 50 TL depozito ödeyenlere 200 TL ek indirim yapılacak.

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Huawei Matebook D16 özellikleri

Ryzen 5 4600H işlemci

Radeon RX Vega 8 dahili ekran kartı

IPS, 16.1 inç 1080P, 60 Hz

8/16 GB 2400 MHz DDR4

256/512 GB NVMe PCIe SSD

2 x USB-C, 2 x USB-A 3.1 Gen2, 1 x HDMI, 3,5mm jack

Wi-Fi-6, Bluetooth 5.1

234x396x18,4 mm; 1,7 kg

15 Dk Şarj ile 2 Saat Kullanım

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Huawei FreeBuds 4i

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Huaewi’in orta seviyeye yönelik tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i modeli bugün itibariyle satışa sunuldu. 749 TL fiyat etiketiyle müşterilerle buluşacak.

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Serinin önceki versiyonum FreeBuds 3i, 699 TL’ye satılıyordu. Yeni versiyon FreeBuds 4i, ise 50 TL farkla geliyor. FreeBuds 4i’nin batarya kapasitesi ciddi oranda geliştirildi. Şarj kutusundan bağımsız olarak ANC aktifken 7,5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla 22 saate kadar kullanım sunacak. 3i modeli kutudan bağımsız olarak 3,5 saat kullanım, kutuyla birlikte 14,5 saat kullanım sunuyordu. Bataryada ciddi geliştirme yapıldı. Sürücü boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ses kalitesi açısından iki model arasında az fark olacak.

Ön satış linki: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-4i/

50 TL depozito ödeyenlere 50 TL ek indirim yapılacak. Teslimattan sonra yorum yaparak Huawei CP31 Araç Şarj Aleti'ni 1 TL'ye satın alabilirsiniz.

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