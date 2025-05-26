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    Huawei Pura 80 Pro kamerasıyla sınıf atlamaya hazırlanıyor

    Huawei, Nova 14 serisi sonrası yeni amiral gemisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Pura 80 serisinin bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Peki yeni model hangi özelliklerle gelecek?

    Huawei Pura 80 Pro kamerasıyla sınıf atlamaya hazırlanıyor

    Huawei, Nova 14 serisini ve katlanabilir bilgisayarını tanıttıktan sonra gözünü bir sonraki büyük lansmana çevirmiş durumda. Şirketin yakında piyasaya sürmesi beklenen Pura 80 serisiyle ilgili detaylar şimdiden teknoloji dünyasında konuşulmaya başladı. Seride üç model yer alması bekleniyor: Pura 80, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra.

    Özellikle Pura 80 Pro modeli, kamerasıyla öne çıkacak gibi duruyor. Son sızıntılara göre Huawei bu modelde kendi geliştirdiği 50 megapiksellik, 1 inç büyüklüğünde bir RYYB sensör kullanacak. Daha önce Sony IMX989 sensörünün test edildiği konuşulsa da, görünüşe göre şirket son kararını kendi teknolojisinden yana vermiş. RYYB yapısı, düşük ışıkta daha iyi performans sunmasıyla biliniyor.

    Pro modelde ana kameraya 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto lens eşlik edecek. Üç kameranın da RYYB filtresiyle destekleneceği söyleniyor; bu da ışık hassasiyetinin genel olarak yüksek tutulacağı anlamına geliyor.

    Ekran tarafında ise 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO destekli bir OLED panel yer alacak. Bu teknoloji sayesinde ekran, kullanım senaryosuna göre yenileme hızını dinamik biçimde ayarlayabiliyor.

    Pura 80 serisinin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Net bir lansman tarihi henüz açıklanmış değil ancak ortaya çıkan detaylar, serinin özellikle kamera performansı açısından iddialı olacağını gösteriyor.

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