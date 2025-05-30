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    Nothing’in Türkiye’de üretilecek ilk telefonu belli oldu: CMF Phone 1

    Nothing, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Enerjisini tamamen güneş enerjisinden alan fabrikada Nothing CMF Phone 1 modeli üretilecek.                

    Nothing’in Türkiye’de üretilecek ilk telefonu: CMF Phone 1 Tam Boyutta Gör
    Fiyat/performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken Nothing ülkemizde üretime başlıyor. Nothing’den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de üretilecek ilk telefon modeli Nothing CMF Phone 1 olacak.

    Nothing CMF Phone 1 geçen sene Temmuz ayında tanıtılmıştı. Yerli üretim Nothing CMF Phone 1’de 4 yıl garanti imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, cihazı aktif hale getirdikten sonraki 2 ay içerisinde Evofone resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırarak ek garantiden yararlanabilecek. Ayrıca Nothing CMF Phone 1 sahiplerine Nothing 45W Şarj Adaptörü hediye edilecek. Nothing CMF Phone 1’in Türkiye fiyatı açıklanmadı.

    CMF Phone 1’in tanıtımlarında Superbike Dünya Şampiyonu ve bu sene MotoGP’ye geçmesi beklenen Toprak Razgatlıoğlu’yla çekilen reklamlar kullanılacak.

    Nothing’in Türkiye’de üretilecek ilk telefonu: CMF Phone 1 Tam Boyutta Gör

    Nothing Türkiye fabrikası enerjisini güneşten alacak

    Nothing Türkiye, çevre dostu üretim yaklaşımıyla da öne çıkıyor. CMF Phone 1, enerjisini tamamen çatısına kurulan güneş panellerinden sağlayan yeni üretim tesisinde üretilecek. Nothing bu yaklaşımıyla, karbon ayak izini en aza indirmeyi hedefliyor.

    Nothing CMF Phone 1 neler sunuyor?

    Nothing’in Türkiye’de üretilecek ilk telefonu: CMF Phone 1 Tam Boyutta Gör
    Nothing CMF Phone 1, gücünü MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden alıyor. 6,67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun arka kapağı çıkarılabilir yapıda. Kullanıcılar dilerse arka kapak rengini değiştirebilecek. 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkacak modelin renk seçenekleri arasındaysa siyah, turuncu ve su yeşili yer alacak. Telefonun Türkiye fiyatı açıklanmadı.

    Nothing CMF Phone 1 özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)
    • Yazılım: Nothing OS 2.6, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8mm, 197 g
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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