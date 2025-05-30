Nothing’in Türkiye’de üretilecek ilk telefonu belli oldu: CMF Phone 1

Nothing CMF Phone 1 geçen sene Temmuz ayında tanıtılmıştı. Yerli üretim Nothing CMF Phone 1’de 4 yıl garanti imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, cihazı aktif hale getirdikten sonraki 2 ay içerisinde Evofone resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırarak ek garantiden yararlanabilecek. Ayrıca Nothing CMF Phone 1 sahiplerine Nothing 45W Şarj Adaptörü hediye edilecek. Nothing CMF Phone 1’in Türkiye fiyatı açıklanmadı.
CMF Phone 1’in tanıtımlarında Superbike Dünya Şampiyonu ve bu sene MotoGP’ye geçmesi beklenen Toprak Razgatlıoğlu’yla çekilen reklamlar kullanılacak.
Nothing Türkiye fabrikası enerjisini güneşten alacak
Nothing Türkiye, çevre dostu üretim yaklaşımıyla da öne çıkıyor. CMF Phone 1, enerjisini tamamen çatısına kurulan güneş panellerinden sağlayan yeni üretim tesisinde üretilecek. Nothing bu yaklaşımıyla, karbon ayak izini en aza indirmeyi hedefliyor.
Nothing CMF Phone 1 neler sunuyor?
Nothing CMF Phone 1 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)
- Yazılım: Nothing OS 2.6, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8mm, 197 g
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!