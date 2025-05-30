ASELSAN dünyanın en değerli 18'inci savunma sanayi şirketi oldu

ASELSAN'ın piyasa değeri 15 milyar dolar
Borsa İstanbul’da işlem gören ASELSAN’ın hisseleri lot başına 3,32 dolardan işlem görüyor ve toplam 15 milyar değer piyasa değeri bulunuyor. ASELSAN, Companies Market Cap’e göre Avrupalı şirketler arasında 9'uncu sırada konumlanıyor. İlk 45 sırada yer alan tek Türk şirketi oldu.
Piyasa değeri en yüksek savunma sanayi şirketlerine baktığımızda listenin ilk sırasında 180 milyar dolar piyasa değeriyle Amerika Birleşik Devletleri merkezli RTX şirketi yer alıyor.
İkinci sırada 144 milyar dolar piyasa değeriyle ABD merkezli Honeywell, üçüncü sırada 124 milyar dolar değerle Fransız Safran şirketi var. İlk 10 sırada ABD’den 6 şirket, Fransa’dan 2 şirket, Almanya ve İngiltere’den 1’er şirket bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!