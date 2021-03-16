Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin Türkiye'de yapacağı üretim için faaliyete geçecek olan fabrikasının resmi açılış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Xiaomi fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin İstanbul Avcılar fabrikasında tes amaçlı üretime başladığı ve üretilen ilk Xiaomi modellerinin Nisan ayında Türkiye'de satılmaya başlanacağı açıklanmıştı. Xiaomi ilk etapta Türkiye'de Redmi 9C modelini üretecek. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Türkiye'de üretilen modellerde yüzde 10 ila 15 civarında indirim söz konusu olacağını belirtmişti.

Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'daki fabrikası 15 bin metrekare kapalı alana, 7500 metrekarelik temiz odaya sahip. 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrikaydı. Salcomp, pasif durumdaki fabrikayı satın alarak yeniledi. Fabrikada akıllı telefonların yanı Xiaomi marka televizyonların da üretilmesi planlanıyor.

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