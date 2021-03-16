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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve partneri Salcomp'un Türkiye'de üretim yapacağı İstanbul Avcılar fabrikasının açılış tarihi duyuruldu. Fabrikada test üretimi geçtiğimiz günlerde başlamıştı.
    16 Mart 2021, 13:00 (12 sa.)
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    Cep Telefonları
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    13

    Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu

    Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin Türkiye'de yapacağı üretim için faaliyete geçecek olan fabrikasının resmi açılış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Xiaomi fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü"

    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin İstanbul Avcılar fabrikasında tes amaçlı üretime başladığı ve üretilen ilk Xiaomi modellerinin Nisan ayında Türkiye'de satılmaya başlanacağı açıklanmıştı. Xiaomi ilk etapta Türkiye'de Redmi 9C modelini üretecek. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Türkiye'de üretilen modellerde yüzde 10 ila 15 civarında indirim söz konusu olacağını belirtmişti.

    Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'daki fabrikası 15 bin metrekare kapalı alana, 7500 metrekarelik temiz odaya sahip. 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrikaydı. Salcomp, pasif durumdaki fabrikayı satın alarak yeniledi. Fabrikada akıllı telefonların yanı Xiaomi marka televizyonların da üretilmesi planlanıyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergileri düşürseniz zaten fiyatlar otomatikman düşecek
    Yanıtla +29
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    . .Tolga 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darısı yerli üretim cihazların başına diyelim. Teknoloji çağında hala bu pazarlardan pay alamıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    satın aldığımız her şey de %8 - 18 kdv var ötv den bahsetmiyorum bile.
    İnsanların telefonunu çıkarda bakalım sözü ile yargılandığı şu dönemde adam o telefonu alırken %30 - 40 vergi ödüyorsa bu bizi yönetenlerin hatasıdır. Bir yerli firma hadi telefon üretiyorum derse ithal edeceği Parçalardan gümrük vergisi alacaksın üretip dış ülkelere ithal edeceği Telefonlardan yine vergi alacaksın. Kısacası üreticiden fazla para kazanacaksınız yerli üreticilerin neden bu alanlara yatırım yapmadığını anlamak pek de zor değil. Adamlar şöyle düşünüyor açıkçası ben üretiyorum ürünü ama benim ürettiğim üründen ben 200 tl kazanıyorum devlet 400 tl kazanıyor :)
    satın aldığımız her şey de %8 - 18 kdv var ötv den bahsetmiyorum bile. İnsanların telefonunu çıkarda bakalım sözü ile yargılandığı şu dönemde adam o telefon...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
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    andires42 (Mu E) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş Çinliler gelmiş bizim ülkeye fabrika açıyor. Yerli firmalar silindi gitti. Yerli firmalar kendileri üretmek yerine batan Nokia yı satın alsalardı şimdi bizimde yerli telefon firmamız olabilirdi.
    Yanıtla +1
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    greenpeace16 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiat da türkiyede üretiliyor ama bize faydası yok. Alamıyoruz.
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    Romanitas (efe ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    çaliş çaliş çaliş.
    paga paga yog.

    welcome to cheap labor.

    Which country has the cheapest labor ?
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    Şeref60 (Şeref Berber) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstihdam için iyi haber
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    H hakanhan68 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    9c en ucuzu güzel işte millet hali ortada para yok 100 dolarlık tifon bakalım kaç para olacak. bari tablet üretsinlerde çocuklar eba ya girsin
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    C cyberfalcon 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    15 saat mi? İş bulurlarsa çalışırlar.
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ve milli vestel vardi bir ara "yurtdisindan tel gelmesin biz üretelim satalim"onerisi veren.. ne oldu ?
    Yanıtla +8
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    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    satın aldığımız her şey de %8 - 18 kdv var ötv den bahsetmiyorum bile.
    İnsanların telefonunu çıkarda bakalım sözü ile yargılandığı şu dönemde adam o telefonu alırken %30 - 40 vergi ödüyorsa bu bizi yönetenlerin hatasıdır. Bir yerli firma hadi telefon üretiyorum derse ithal edeceği Parçalardan gümrük vergisi alacaksın üretip dış ülkelere ithal edeceği Telefonlardan yine vergi alacaksın. Kısacası üreticiden fazla para kazanacaksınız yerli üreticilerin neden bu alanlara yatırım yapmadığını anlamak pek de zor değil. Adamlar şöyle düşünüyor açıkçası ben üretiyorum ürünü ama benim ürettiğim üründen ben 200 tl kazanıyorum devlet 400 tl kazanıyor :)
    Yanıtla +15
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    Mugetsuga 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergileri düşürseniz zaten fiyatlar otomatikman düşecek
    Yanıtla +29
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    . .Tolga 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darısı yerli üretim cihazların başına diyelim. Teknoloji çağında hala bu pazarlardan pay alamıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    mokoko_TR 12 sa. ( Mesaj Silindi ) .Tolga
    bu pazardan pay almak için ilk önce fikir ve düşünceler yerli ve milli olacak ...seküler z-kuşagı zehirleniyor anti milli bir nesil yetişiyor yakında japonya gibi 15 saat çalışıp konteynır evlerde yaşayan zombi bir nesil türetecekler
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    4696 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi türkiye fabrikası, xiaomi türkiye üretim ve
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