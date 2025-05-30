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    Çinlilerin lüks elektrikli sedanı 97.500 dolardan satışa çıkıyor

    "Çin malı Maybach" olarak anılan, Huawei ve JAC Motors'un geliştirdiği Maextro S800, %100 elektrikli veya uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

    Çinlilerin lüks elektrikli sedanı 97.500 dolardan satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei ve JAC Motors’un ortak geliştirdiği lüks amiral gemisi sedan Maextro S800, Çin’de yaklaşık 97.500 ile 140.000 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. “Pioneer" programı kapsamında üretilen ilk 599 araç, 26 Haziran’da sahiplerine teslim edilecek. Seri üretim teslimatları ise ağustos ortasında başlayacak.

    Lüks sedan sınıfında konumlandırılan Maextro S800, Turing II Longxing platformu üzerine inşa edildi. Model, hem tam elektrikli hem de uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) seçenekleriyle tercih edilebilecek. İç mekânda 4 koltuklu veya 5 koltuklu versiyonlar tercih edilebiliyor. Tam elektrikli versiyon çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahipken, EREV modeller iki ya da üç motorlu konfigürasyonlarıyla geliyor.

    S800, Huawei’nin 800V'luk “Xue Xiao” akıllı uzatılmış menzil platformunun ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor. Çift motorlu EREV versiyon 400 km saf elektrikli menzil ve 1.333 km toplam CLTC menzili sunarken, üç motorlu versiyon 365 km elektrikli menzil ve 1.200 km toplam menzil vadediyor. Tam elektrikli modelde ise 97 kWsa kapasiteli batarya bulunuyor. 5C ultra hızlı şarj desteğiyle bu versiyon 702 km CLTC menziline ulaşıyor. EREV modellerin 65 kWsa bataryaları ise sadece 12 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor.

    Çinlilerin lüks elektrikli sedanı 97.500 dolardan satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Performans açısından oldukça iddialı olan Maextro S800, 0’dan 100 km/s hıza versiyona göre 4,3 ve 4,9 saniye arasında ulaşabiliyor. S800'ün 100 km/s hızdan durma mesafesi de sadece 34,5 metre. Elektrikli lüks sedanın 12 derecelik arka tekerlek yönlendirmesi sayesinde dönüş çapı sadece 5,05 metre ve bu özellik sayesinde yengeç yürüyüşü yapabiliyor.

    Akıllı sürüş tarafında, S800’de Huawei ADS 4 otonom sürüş sistemi kullanılıyor. “Yapay zekâ, yapay zekâyı eğitir” prensibiyle çalışan bu sistemde, 4 LiDAR sensörü ve 32 adet ek sensör sayesinde 360 derece çevresel algılama sağlanıyor. Sistem, dar yollarda sürüş, otomatik engel aşma ve hassas park gibi karmaşık senaryoları başarıyla yönetebiliyor.

    Maextro S800'ün batarya koruması da dikkat çekici. Otomobilin gövdesinde beş katmanlı koruma sistemi ve termal kaçak önleyici teknolojiler bulunuyor. Huawei ve CATL, batarya tasarımının Çin’in en güncel güvenlik düzenlemelerini aştığını belirtiyor.

    Çinlilerin lüks elektrikli sedanı 97.500 dolardan satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Araç, aynı zamanda Huawei’nin Turing DragonLine süspansiyon platformunun da ilk örneği. Yeni nesil “zaman-mekân çıkarımlı süspansiyon” sistemi sayesinde yol koşullarına göre süspansiyon önceden ayarlanabiliyor. Önde çift salıncak, arkada ise beş kollu bağımsız süspansiyon ile birlikte adaptif havalı amortisörler kullanılıyor.

    S800 ayrıca, Huawei’nin yeni “StarFlash” dijital araç anahtarı sistemini de tanıtıyor. Bu sistem, yakında çıkacak olan Huawei Watch 5 ile çalışacak. Kullanıcıyı 20 metre mesafeden algılayabilen bu sistem 3 metreye gelindiğinde otomatik olarak kilidi açıyor ve bagaj yükleme gibi işlemler sırasında bile yüksek hassasiyetle çalışıyor. Huawei, bu sistemin geleneksel anahtarlara göre 5 kat daha hassas ve 6 kat daha güvenilir olduğunu iddia ediyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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