Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 teslim edildi
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000, TCDD'ye teslim edildi. 5 MW gücündeki E5000'ler hem yolcu hem de yük taşıyabilecek. E5000 Milli Elektrikli Lokomotif özellikleri neler?
TÜRASAŞ’ın Eskişehir’deki tesislerinde üretilen E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, TCDD’nin ihtiyaçlarına uygun olarak; 5 megavat gücünde, saate 140 kilometre hızında, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. Lokomotifteki CER motorlarının her biri 1.280 kilovat güce sahip. Bugüne kadar Türkiye’de tasarlanan en yüksek güçlü CER motoru olma özelliği taşıyor.
TCDD ile yapılan anlaşma kapsamında 95 adet E5000 Milli Elektrikli Lokomotif teslim edilecek. Bugün 5’i teslim edildi. 2025 sonuna kadar 15 lokomotif daha teslim edilecek. 2026 yılı içerisinde 30 adet ve 2027 yılı içerisinde de 45 adet lokomotifin üretimi yapılarak toplam 95 adet lokomotif TCDD bünyesinde hizmet verecek.
Bakan Uraloğlu, Şubat ayında da saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinin ilk kaynağını yaparak üretimine başladıklarını anımsatarak bu proje kapsamında da 2026-2028 yılları arasında 225 kilometre hıza sahip toplam 14 set üretmeyi planladıklarını vurguladı.
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