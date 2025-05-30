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    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 teslim edildi

    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000, TCDD'ye teslim edildi. 5 MW gücündeki E5000'ler hem yolcu hem de yük taşıyabilecek. E5000 Milli Elektrikli Lokomotif özellikleri neler?

    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), TÜBİTAK RUTE ve TCDD Taşımacılık iş birliğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk elektrikli yerli ve milli lokomotifi E5000’ün teslimat töreni yapıldı. TCDD Taşımacılık’a 5 adet E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi teslim edildi. E5000’in önümüzdeki günlerde taşımacılığa başlaması bekleniyor.

    TÜRASAŞ’ın Eskişehir’deki tesislerinde üretilen E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, TCDD’nin ihtiyaçlarına uygun olarak; 5 megavat gücünde, saate 140 kilometre hızında, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. Lokomotifteki CER motorlarının her biri 1.280 kilovat güce sahip. Bugüne kadar Türkiye’de tasarlanan en yüksek güçlü CER motoru olma özelliği taşıyor.

    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 teslim edildi Tam Boyutta Gör
    E5000’in sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli üretim olduğuna vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Eskişehir’deki tesislerimizde üretilen E5000 Milli Elektrikli Lokomotifimiz; dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bileşenlerden olan cer konvertörü, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi, cer trafosu gibi araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat lokomotifi için ilk kez yapılmıştır.” dedi.

    TCDD ile yapılan anlaşma kapsamında 95 adet E5000 Milli Elektrikli Lokomotif teslim edilecek. Bugün 5’i teslim edildi. 2025 sonuna kadar 15 lokomotif daha teslim edilecek. 2026 yılı içerisinde 30 adet ve 2027 yılı içerisinde de 45 adet lokomotifin üretimi yapılarak toplam 95 adet lokomotif TCDD bünyesinde hizmet verecek.

    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli lokomotif projesinden ayrı olarak TÜRASAŞ, saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setini 2023 yılında hizmete sunmuştu. Adapazarı-Gebze arasında 3 tren seti ile yolcu taşınıyor. Bugün 2 yeni tren seti daha teslim edildi ve TCDD’nin milli elektrikli tren seti sayısı 5’e çıktı. 2026 yılı sonunda kadar 17 set olmak üzere toplam 22 set Milli Elektrikli Tren Seti üretilecek. 2030 yılında ise bu sayı 56’a ulaşacak.

    Bakan Uraloğlu, Şubat ayında da saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinin ilk kaynağını yaparak üretimine başladıklarını anımsatarak bu proje kapsamında da 2026-2028 yılları arasında 225 kilometre hıza sahip toplam 14 set üretmeyi planladıklarını vurguladı.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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