Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!

    Huawei, MateBook X ultrabook modelini güncelledi. MateBook X 2020 adıyla duyurulan dizüstü, 3K dokunmatik ekranı, 10. nesil Intel işlemcisi, 1kg ağırlığı ve basınca duyarlı TouchPad'iyle öne çıkıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    1,8b
    2
    1
    Taşınab...
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, taşınabilirlik odaklı dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020'yi duyurdu. Doğrudan MacBook Air'in karşısına konumlanan dizüstü; 3K dokunmatik ekranı, 10. nesil Intel işlemcisi, 1 kg ağırlığı ve basınca duyarlı TouchPad'iyle öne çıkıyor. 

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi"

    Huawei MateBook X 2020 özellikleri

    MateBook X 2020, 278 ppi yoğunlukta 3K çözünürlük (3000 X 2000) sunan 13 inçlik dokunmatik IPS ekran üzerine kuruluyor. 3: 2 görüntü formatındaki bu ekran, gövdenin %90'ını oluştururken, sRGB renk gamutunun da %100'ünü destekliyor. Ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesinin 400 nits olduğunu ve 178 dereceye kadar görüş açısı sunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı

    MateBook X 2020, 13.6 mm kalınlığı ve 1 kg ağırlığıyla taşınabilirliğe oynadığını gösteriyor. Bunu fansız ısı yayma sistemine borçu olan ultrabook, magnezyum-alüminyum alaşımından üretilen gövdesiyle de premium bir dizüstü bilgisayar olduğunu tescilliyor.

    Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!
    Tam Boyutta Gör

    Gücünü 10. nesil Intel Core i5-1021U/i7-10510U işlemciden alan dizüstüde; entegre Intel UHD grafik yongası, 2133Mhz hızında çalışan 8 GB/16 GB DDR3 bellek ve 512 GB kapasiteli NVMe SSD yer alıyor. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise 65W hızlı şarj destekli 42Wh kapasiteli batarya oluyor.

    Huawei'nin yeni nesil MateBook X'de en çok önem verdiği konularda biri de touchpad oluyor. MacBook'larda olduğu gibi basınca duyarlı bir touchpad ile gelen MateBook X 2020, Free Touch adındaki bu touchpad'iyle Windows tarafında bir ilkoluyor. Touchpad tarafındaki bir diğer geliştirme ise Huawei Share etiketinin touchpad'in altına yerleştirilmesi oluyor.

    Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!

    MateBook X 2020'nin bağlantı ve diğer özellikleri ise şöyle:

    • 4 adet hoparlör ve 2 adet mikrofon
    • Arkadan aydınlatmalı klavye
    • Klavyeye gizlenmiş kamera
    • Güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı
    • WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 2 adet USB Type-C girişi ve 3,5 mm kulaklık girişi
    • Windows 10 işletim sistemi

    Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Gri, yeşil, mavi ve pembe renk opsiyonlarına sahip olan MateBook X 2020, 24 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak. İlerleyen günlerde Türkiye'de de satışa sunulması beklenen MateBook X 2020'nin RAM kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • Intel Core i5-1021U 8 GB + 512 GB - 7.999 yuan (1.156 $)
    • Intel Core i5-1021U 16 GB + 512 GB - 8.999 yuan (1.300 $)
    • Intel Core i7-1051U 16 GB + 512 GB - 9.999 yuan (1.445 $) 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)
    4 sa.
    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 gün en beğenilen
    Haberi okuaya başlayınca bir heyecan sarıyor insanı, ortalarında iyice keyif alıyorsun sevnıyorsun gelişmeleri duydukça ama o son paragraf var ya.... işte orada hayaller ve hayatlar gerçeğiyle çarpışıyor ve devam edıyorsun elindeki aletle yoluna. o yüzden sev o elindeki aleti dostum. İyi bak ona :)
    Haberi okuaya başlayınca bir heyecan sarıyor insanı, ortalarında iyice keyif alıyorsun sevnıyorsun gelişmeleri duydukça ama o son paragraf var ya.... işte orada...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 gün en beğenilen
    Haberi okuaya başlayınca bir heyecan sarıyor insanı, ortalarında iyice keyif alıyorsun sevnıyorsun gelişmeleri duydukça ama o son paragraf var ya.... işte orada hayaller ve hayatlar gerçeğiyle çarpışıyor ve devam edıyorsun elindeki aletle yoluna. o yüzden sev o elindeki aleti dostum. İyi bak ona :)
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün 2021 Porsche Taycan bir dizi güncellemeyle geliyor 1 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı 1 gün Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi 1 gün Airbnb halka arz ediliyor 1 gün Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı 1 gün BlackBerry pazara geri dönüyor 1 gün Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti 2 gün 50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama] 2 gün Google Türkiye'den şirket kurma iddialarına yalanlama 2 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu 2 gün Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış 2 gün İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor? 2 gün Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı 2 gün Mercedes-Benz Türk'ün 2,5 milyon euro yatırım yaptığı Şaft Test Alanı hizmete alındı 2 gün Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos) 2 gün RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı 2 gün AMD A520 yongasetini duyurdu 2 gün İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu 2 gün Rusların Aurus imzalı SUV ve motosikletine ilişkin patent görselleri ortaya çıktı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu! Sonraki Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu 2 gün En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu 2 gün NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü 2 gün Xbox Series X donanımı detaylandı 2 gün Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor 2 gün Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı 2 gün Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu 2 gün TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil? 2 gün Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima 2 gün Verimliliğe oynayan MediaTek Dimensity 800U yonga seti tanıtıldı 2 gün Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi 2 gün Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek 2 gün Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor 2 gün LG'den hareketi sevenlere özel "XBOOM Go Bluetooth hoparlör ailesi inceleme" 2 gün Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı 2 gün Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor 2 gün EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız