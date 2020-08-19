Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu!

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Huawei, taşınabilirlik odaklı dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020'yi duyurdu. Doğrudan MacBook Air'in karşısına konumlanan dizüstü; 3K dokunmatik ekranı, 10. nesil Intel işlemcisi, 1 kg ağırlığı ve basınca duyarlı TouchPad'iyle öne çıkıyor.

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Huawei MateBook X 2020 özellikleri

MateBook X 2020, 278 ppi yoğunlukta 3K çözünürlük (3000 X 2000) sunan 13 inçlik dokunmatik IPS ekran üzerine kuruluyor. 3: 2 görüntü formatındaki bu ekran, gövdenin %90'ını oluştururken, sRGB renk gamutunun da %100'ünü destekliyor. Ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesinin 400 nits olduğunu ve 178 dereceye kadar görüş açısı sunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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MateBook X 2020, 13.6 mm kalınlığı ve 1 kg ağırlığıyla taşınabilirliğe oynadığını gösteriyor. Bunu fansız ısı yayma sistemine borçu olan ultrabook, magnezyum-alüminyum alaşımından üretilen gövdesiyle de premium bir dizüstü bilgisayar olduğunu tescilliyor.

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Gücünü 10. nesil Intel Core i5-1021U/i7-10510U işlemciden alan dizüstüde; entegre Intel UHD grafik yongası, 2133Mhz hızında çalışan 8 GB/16 GB DDR3 bellek ve 512 GB kapasiteli NVMe SSD yer alıyor. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise 65W hızlı şarj destekli 42Wh kapasiteli batarya oluyor.

Huawei'nin yeni nesil MateBook X'de en çok önem verdiği konularda biri de touchpad oluyor. MacBook'larda olduğu gibi basınca duyarlı bir touchpad ile gelen MateBook X 2020, Free Touch adındaki bu touchpad'iyle Windows tarafında bir ilkoluyor. Touchpad tarafındaki bir diğer geliştirme ise Huawei Share etiketinin touchpad'in altına yerleştirilmesi oluyor.

MateBook X 2020'nin bağlantı ve diğer özellikleri ise şöyle:

4 adet hoparlör ve 2 adet mikrofon

Arkadan aydınlatmalı klavye

Klavyeye gizlenmiş kamera

Güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı

WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 2 adet USB Type-C girişi ve 3,5 mm kulaklık girişi

Windows 10 işletim sistemi

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Gri, yeşil, mavi ve pembe renk opsiyonlarına sahip olan MateBook X 2020, 24 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak. İlerleyen günlerde Türkiye'de de satışa sunulması beklenen MateBook X 2020'nin RAM kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

Intel Core i5-1021U 8 GB + 512 GB - 7.999 yuan (1.156 $)

Intel Core i5-1021U 16 GB + 512 GB - 8.999 yuan (1.300 $)

Intel Core i7-1051U 16 GB + 512 GB - 9.999 yuan (1.445 $)

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