iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi

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Apple, iOS 14'ün beşinci geliştirici sürümünü yayınladı. Minör tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapan iOS 14 beta 5 güncellemesi, fotoğraflar uygulamasının ayarlar bölümüne eklenen gizli albümü gizleme seçeneğiyle fotoğraf gizleme özelliğini daha kullanışlı hale getiriyor.

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iPhone kullacıları, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 13 ile birlikte fotoğraf gizleme özelliğine kavuşsa da bu özellik tam da istenildiği gibi çalışmıyor. Zira siz paylaş menüsünden fotoğrafı gizlediğinizde, bu fotoğraf gizli albümüne ekleniyor. Ancak bu albüme, fotoğraflar uygulamasının albümler sekmesinden kolaylıkla erişilebiliyor.

iOS 14 ile bu durum ortadan kalacağa benziyor. Öyle ki iOS 14 beta 5 ile fotoğraflar uygulamasının ayarlar bölümüne eklenen gizli albümü gizleme seçeneği aktif edilmediği sürece, bu albüme uygulama üzerinden erişmek mümkün olmayacak.

iOS 14 beta 5 ile gelen yenilikler

Apple News widget'ı, daha fazla haberi göstebilmek için daha büyük boyutlu yeni bir görünüm seçeneğine kavuştu.

Konumunuzu kullanan widgetlar, artık konum verilerine erişmek için sizden onay almak zorunda. Bunun için "asla, bir dahakine tekrar sor, uygulamayı ya da widget'ı kullanırken izin ver ve uygulamayı kullanırken" seçeneklerine yer verilmiş.

Alarm kurarken saati yazmak yerine tekerlekle kaydırarak ayarlama yapılabiliyor.

Maruz kalma bildirimleri için çeşitli arayüz değişiklikleri.

Widgetlar'la ilgili çeşitli düzenlemeler ve hata düzeltmeleri.

HomeKit kontrol merkezi ile ilgili minör tasarım değişiklikleri.

Bu yeniliklerin yanı sıra, AirPods Pro'nun uzamsal ses modunun nasıl çalışacağını gösteren bir görsel de iOS 14 beta 5 kodlarında fark edilen detaylar arasında. iOS 14 public beta 5'in de bu akşam yayınlanması bekleniyor.

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