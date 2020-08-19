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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi

    iOS 14'ün beşinci geliştirici sürümü yayınlandı. Minör tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapan güncelleme, gerçek manada fotoğraf gizleme özelliğini de beraber getiriyor.
    2 gün
    4,8b
    3
    24
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 beta 5 ile
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    Apple, iOS 14'ün beşinci geliştirici sürümünü yayınladı. Minör tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapan iOS 14 beta 5 güncellemesi, fotoğraflar uygulamasının ayarlar bölümüne eklenen gizli albümü gizleme seçeneğiyle fotoğraf gizleme özelliğini daha kullanışlı hale getiriyor.

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    iPhone kullacıları, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 13 ile birlikte fotoğraf gizleme özelliğine kavuşsa da bu özellik tam da istenildiği gibi çalışmıyor. Zira siz paylaş menüsünden fotoğrafı gizlediğinizde, bu fotoğraf gizli albümüne ekleniyor. Ancak bu albüme, fotoğraflar uygulamasının albümler sekmesinden kolaylıkla erişilebiliyor.

    iOS 14 ile bu durum ortadan kalacağa benziyor. Öyle ki iOS 14 beta 5 ile fotoğraflar uygulamasının ayarlar bölümüne eklenen gizli albümü gizleme seçeneği aktif edilmediği sürece, bu albüme uygulama üzerinden erişmek mümkün olmayacak. 

    iOS 14 beta 5 ile gelen yenilikler

    • Apple News widget'ı, daha fazla haberi göstebilmek için daha büyük boyutlu yeni bir görünüm seçeneğine kavuştu.
    • Konumunuzu kullanan widgetlar, artık konum verilerine erişmek için sizden onay almak zorunda. Bunun için "asla, bir dahakine tekrar sor, uygulamayı ya da widget'ı kullanırken izin ver ve uygulamayı kullanırken" seçeneklerine yer verilmiş. 
    • Alarm kurarken saati yazmak yerine tekerlekle kaydırarak ayarlama yapılabiliyor. 
    • Maruz kalma bildirimleri için çeşitli arayüz değişiklikleri.
    • Widgetlar'la ilgili çeşitli düzenlemeler ve hata düzeltmeleri.
    • HomeKit kontrol merkezi ile ilgili minör tasarım değişiklikleri.

    Bu yeniliklerin yanı sıra, AirPods Pro'nun uzamsal ses modunun nasıl çalışacağını gösteren bir görsel de iOS 14 beta 5 kodlarında fark edilen detaylar arasında. iOS 14 public beta 5'in de bu akşam yayınlanması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AlkanExclusive 2 gün en beğenilen
    Yine gerçek değil ne yazık ki. Telefonu ele geçiren birisi (Face ID, Touch ID ya da şifreyi geçmişse) Ayarlardan açılıp kapatılabilen bir şey.



    Buna ayrı bir şifre verilebilir. Bu kadar zor mu bilmiyorum ama???
    Yine gerçek değil ne yazık ki. Telefonu ele geçiren birisi (Face ID, Touch ID ya da şifreyi geçmişse) Ayarlardan açılıp kapatılabilen bir şey.
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Reliq (Kaan Yamaner) 2 gün danlabilic
    Hayatında Apple cihaz eline almamış kitle mizah deniyor. Umursadık mı? Hayır..
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün (düzenlendi)
    işe yarayan özellik=0 ama olsun 6s güncelleme alıyo o bana yeter sürüm sayısı değişsin yeter sjsj

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    işe yarayan özellik=0 ama olsun 6s güncelleme alıyo o bana yeter sürüm sayısı değişsin yeter sjsj ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 14 sa.
    Gizli albümü gizleme nedir ya? Rüya içinde rüya gibi bişey mi?
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    PlusEx (Yusuf Ak) 2 gün
    İphone 13 çıksada iphone x alsak
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    gowlet 14 sa. PlusEx
    iPhone 13 çıkınca X alabiliyorsan sen Türkiyedeki sayılı zenginlerdensin..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    radko (Boris vardı) 2 gün
    Adam akıllı çağrı-msj engelleme gelsin birde gelen aramaların sesi kaydedersek tamamdır.
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    Akbaba89 ( ***) 2 gün
    İos geliştiricisi :Abi androidde hangi özellik var eklemediğimiz



    Diğer eleman: resim gizleme



    ios geliştiricisi :he 14e bunu koyalım, 15e de başka bir tane koyarız.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün
    40 Yıldır Androidde yoktu bu özellik Apple ilk kez ekledi herkesten önce helal olsun (!)
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    SnHerbokolog (A ) 2 gün yeni yorumcu DPLALİ
    40 yıldır apple’da da vardı zaten helal olsun
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    KemalSanlii (Kemal Sanlı) 2 gün
    Maruz kalma bildirimlerinden kasıt afet bildirimleri sanırım, çeviri biraz kötü olmuş burada...
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün (düzenlendi)
    işe yarayan özellik=0 ama olsun 6s güncelleme alıyo o bana yeter sürüm sayısı değişsin yeter sjsj

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Reliq (Kaan Yamaner) 2 gün danlabilic
    Hayatında Apple cihaz eline almamış kitle mizah deniyor. Umursadık mı? Hayır..
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 2 gün danlabilic
    Bi bakıma haklısın bi değişiklik yok yıllardır arayüz aynı ama güncellemelerle gelen değişiklikte telefonu değiştiriyor dark mode night Shift swype to write vb.... şimdi siyeceksin yıllardır bu androidte var ama İos hiçbir zaman hiçbir telefonla ya da sistemle kendini kıyaslamaz tek rakibi kendisidir
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    drjacob (... ) 2 gün
    Apple parça parça veriyor her şeyi yine
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün
    Huawei Private Speace Samsung Gizli klasör gibi özelliklerin yanında çok ilkel kalıyor
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    AlkanExclusive 2 gün en beğenilen
    Yine gerçek değil ne yazık ki. Telefonu ele geçiren birisi (Face ID, Touch ID ya da şifreyi geçmişse) Ayarlardan açılıp kapatılabilen bir şey.



    Buna ayrı bir şifre verilebilir. Bu kadar zor mu bilmiyorum ama???
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    profugur (Uğur Savcı) 2 gün AlkanExclusive
    O zaman bir dahaki sürümlerde ne yapacaklar değil mi ama? Yani apple kullanıcısıyım yıllardır ama bu parça parça vermeleri beni iyice sinir etmeye başladı.
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    galaxyg (Yağız Tümer) 2 gün AlkanExclusive
    Olay da o zaten face id touch id ele geçirilebilen bişi değil dandroiddeki gibi
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    ios 14, ios 14 beta 5 ve
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