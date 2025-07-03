Sodyum bataryalı yeni Aito, 12C şarj teknolojisiyle hızlı şarjda ezber bozabilir

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Tam Boyutta Gör Huawei destekli Aito, yenilikçi elektrikli araçlarına çok yakında bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Henüz resmi lansmanı gerçekleşmeyen bu araç, özellikle sodyum içerikli bataryasıyla epey iddialı olacak gibi görünüyor. Çin'den gelen bilgilere göre Aito M6 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen araç, CATL tarafından geliştirilen sodyum içerikli bir batarya kullanıyor. Bu bataryanın en dikkat çekici özelliği, 12C hızlı şarj desteği.

Aito M6'da 12C Şarj Desteği: Hızlı Şarjda Sınıf mı Atlanıyor

CATL’nin Chongqing kentindeki Seres tesislerinde geçtiğimiz günlerde iki yeni üretim hattı devreye alındı. Bu etkinlik sırasında Seres yetkilileri, Aito markasına ait yeni bir modelin yolda olduğunu ve bu tesislerde üretileceğini duyurdu. Burada paylaşılan bilgilere göre araçta CATL’nin sodyum içeren Freevoy batarya paketi kullanılacak ve bu paket 12C şarj desteği sunacak.

12C, teorik olarak bataryanın kendi kapasitesinin 12 katı kadar bir güçle şarj edebileceğini ifade ediyor. Bu da örneğin 100 kWh kapasiteli bir bataryanın yaklaşık 10 dakika içinde dolacağı anlamna geliyor. Sodyum elementleri sayesinde batarya yüksek sıcaklıklarda daha dayanıklı olurken, CATL’nin geliştirdiği özel soğutma ve termoelektrik teknolojiler hızlı şarj performansını artırıyor.

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Paylaşılan ilk bilgilere göre yeni Aito modeli, iki farklı versiyonla sunulacak: İlki sodyum içerikli Freevoy batarya kullanan EREV (menzil uzatıcılı elektrikli araç), diğeri ise CATL’nin Qilin batarya paketiyle donatılmış saf elektrikli BEV versiyonu olacak. Tanıtım slaytlarında ayrıca “Yeni sodyum batarya”, “Yoğunlaştırılmış yapı” ve “NP2.0 termoelektrik ayrıştırma” gibi ifadeler de yer alıyor. Bu kavramların teknik detayları henüz paylaşılmış değil ama CATL'nin batarya mimarisinde ciddi bir dönüşüme gittiğine işaret ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Bataryası dışında Aito M6 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak ortaya çıkan ilk görseller, bunun bir SUV modeli olacağını gösteriyor. Seres yetkilileri, bunun çok sayıda üretilecek, yani genel kitleye hitap eden bir araç olacağını söylüyor.

Sodyum Bataryalar Lityuma Alternatif Olabilir mi?

Sodyum içerikli bataryalar, özellikle yüksek sıcaklıklarda daha kararlı çalışma performansı sunmaları ve hammadde açısından daha ulaşılabilir olmalarıyla öne çıkıyor. CATL daha önce Freevoy batarya paketinde sodyum elementlerine yer verdiğini doğrulamıştı. Ancak yeni Aito modelinde kullanılacak Qilin paketinde de sodyum olup olmayacağı şimdilik belirsizliğiin koruyor.

Ortaya çıkan bu yeni bilgiler, Aito’nun son derece rekabetçi olaran elektrikli araç pazarında öne çıkabilmek için teknik farklılaşmaya öncelik vereceğini gösteriyor. Tesla, BYD, Xiaomi gibi devlerin karşısında Aito’nun hem batarya inovasyonuna hem de yazılım-donanım entegrasyonuna güvenerek sıyrılmaya çalıştığı açık. Ancak bu girişimin başarılı olması için bu araçların ticari olarak da bu markalarla rekabet edebilecek seviyede olması lazım.

“10 dakikada şarj olan EV” fikrinin ne kadar gerçekçi olduğu, önümüzdeki aylarda bu yeni modelin piyasaya çıkmasıyla birlikte daha net anlaşılacak. Ancak Aito ve CATL cephesinden gelen bu adım, batarya teknolojisinin geleceğine dair önemli bir kırılma anına işaret ediyor olabilir.

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Sodyum bataryalı yeni Aito, 12C şarj teknolojisiyle geliyor

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