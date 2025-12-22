Yepyeni kamera tasarımıyla Huawei Nova 15 serisi tanıtıldı

Huawei Nova 15 serisi özellikleri
İki üst modelin yanı sıra düz Nova 15, önceki modelin arka panelini taşıyor. Dikey hap şekli, kamera modülünü barındıran iç bir daire ile birleşiyor. Huawei Nova 15 Pro ve Ultra, ışık yönüyle etkileşime girerek benzersiz yansımalar yaratan yeni bir şerit panel dokusuyla geliyor. Bu arka panel tasarımı, mor ve yeşil olmak üzere iki renge özelken, siyah ve beyaz sürümler normal yüzeye sahip.
Nova 15 serisi, tamamen düz orta çerçeve benimseyerek üst düzey bir his yaratıyor. Bu yükseltmenin etkisi, Pro ve Ultra modellerinin azaltılmış kalınlığı sayesinde elde tutuşta ve tek elle kullanımda görülecek. Nova 15 Ultra, su, toz ve ısıya dayanıklılık açısından IP68 ve IP69 derecesine sahip.
Kavisli çerçevenin ortadan kalkmasıyla, Nova 15 serisi üç modelde de düz ekrana sahip. Ekran çerçeveleri inceltilerek tüm köşelerde ve kenarlarda eşit açılar sağlanmış.
Huawei Nova 15, 6.7 inç bir ekrana sahipken, Nova 15 Pro ve Ultra modeli 6.84 inç köşeden köşeye 2.5D ekrana sahip. Ekranlar, FHD+ çözünürlük ve 120Hz’e kadar LTPO adaptif yenileme hızını destekliyor.
Standart Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra, 50MP RYYB ana kameraya sahipken, Ultra ve Pro model fiziksel değişken diyafram ve renk sensörü ile kapsamlı kamera kontrolleri sunuyor. Standart ve Pro, 12MP telefoto portre lens ve 13MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Ultra ise, yeni 50MP ultra geniş açılı lense sahip. Nova 15 Ultra'daki üç lens de parlak görüntü yakalamak için RYYB renk matrisine sahip. Ayrıca, Nova 15 Ultra'nın telefoto lensli kamerası 3.7x optik ve 100x dijital zoom'u destekliyor. Önceki nesle benzer şekilde, Huawei, Pro ve Ultra modele 50MP otomatik odaklı ana selfie kamerası dahil olmak üzere çift ön kamera entegre etti.
Nova 15 serisi büyük bataryalara sahip. Baz model, 6000mAh kapasiteli, Pro ve Ultra model 6500mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Bu üç telefon da 100W'a kadar kablolu süper hızlı şarjı destekliyor. Bu yıl Huawei beklenmedik bir şey yaparak en üst modele 50W kablosuz şarj desteği ekledi.
Huawei, Nova 15 Ultra'nın Nova 14 Ultra'ya göre %18'e varan performans artışı sağlayan Kirin 9010S işlemciyi kullandığını açıkladı. Nova 15, önceki modele kıyasla %42'ye varan performans artışı sağlayan Kirin 8020 işlemciyle geliyor.
Huawei, Nova 15 serisi telefonlarını, tamamen optimize edilmiş Kirin desteğiyle birlikte, yeni yapay zeka kamera özelliklerini de beraberinde getiren HarmonyOS 6 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürüyor.
Huawei Nova 15 fiyatı ne kadar?
Huawei Nova 15
- 256GB: 2699 yuan (383 dolar)
- 512GB: 2999 yuan (425 dolar)
Huawei Nova 15 Pro
- 256GB: 3499 yuan (497 dolar)
- 256GB (Kunlun Glass): 3599 yuan (511 dolar)
- 512GB (Kunlun Glass): 3899 yuan (553 dolar)
Huawei Nova 15 Ultra
- 256GB (Kunlun Glass): 4199 yuan (596 dolar)
- 512 GB (Kunlun Cam): 4499 yuan (638 dolar)
- 1 TB (Xuanwu Sertleştirilmiş Kunlun Cam): 4999 yuan (710 dolar)
Huawei Nova 15 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.84 inç, 120Hz, FHD+, OLED
- İşlemci: Kirin 9010S
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP RYYB (f/1.4-f/4.0) + 50MP RYYB telefoto + 50MP RYYB ultra geniş makro
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 6500 mAh, 100W kablolu / 50W kablosuz / 7.5W ters kablosuz şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth 6.0, USB-C 2.0, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
- Boyut ve ağırlık: 163 x 78 x 6.8mm, 209g
Huawei Nova 15 Pro özellikleri
- Ekran: 6.84 inç, 120Hz, FHD+, OLED
- İşlemci: Kirin 9010S
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP RYYB (f/1.8) + 12MP RYYB telefoto + 13MP RYYB ultra geniş makro
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 6500 mAh, 100W kablolu
- Bağlanabilirlik: WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth 6.0, USB-C 2.0, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
- Boyut ve ağırlık: 163 x 78 x 6.9mm, 202g
Huawei Nova 15 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 120Hz, FHD+, OLED
- İşlemci: Kirin 8020
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 12MP telefoto (f/2.4) + 1.5MP multispectral Red Maple lens
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Batarya: 6000 mAh, 100W kablolu
- Bağlanabilirlik: WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth 6.0, USB-C 2.0, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
- Boyut ve ağırlık: 161.87 x 75.5 x 7.2mm, 196g