Nvidia’nın B300 sunucuları Çin’de 1 milyon dolara dayandı

Tam Boyutta Gör ABD’nin çip ihracatına yönelik kısıtlamaları ve kaçak tedarik kanallarına yönelik baskılar nedeniyle Çin’deki yapay zeka donanımı fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Sektör kaynaklarına göre Nvidia’nın en gelişmiş sunucularından biri olan B300 sistemlerinin fiyatı Çin’de yaklaşık yaklaşık 1 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, yıl sonuna kıyasla neredeyse iki katlık artışa işaret ediyor.

Nvidia’nın B300 platformunda her sunucuda sekiz adet B300 GPU bulunurken, toplamda 288 GB yüksek bant genişlikli bellek sunuluyor. Sistem, FP4 hassasiyetinde 14 petaFLOPS işlem gücüne ulaşarak özellikle yapay zeka çıkarım (inference) görevlerinde piyasadaki en güçlü çözümlerden biri olarak konumlanıyor.

Çinli şirketler yaptırımları göze alıyor

Fiyatlardaki bu keskin yükselişin arkasında iki temel unsur öne çıkıyor. İlk olarak, ABD’nin ihracat kontrollerini sıkılaştırmasıyla birlikte gri pazar olarak adlandırılan alternatif tedarik kanalları ciddi darbe aldı. İkinci olarak ise Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zeka hesaplama kapasitesine yönelik gösterdiği güçlü talep. Kaynaklar, birçok şirketin ABD yaptırımlarına maruz kalma riskinden kaçınmak için Nvidia donanımlarını doğrudan bilançolarında göstermemeye çalıştığını da belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Nvidia B300 sunucusu, ABD’de yaklaşık 550 bin dolar seviyesinde fiyatlandırılırken Çin’de bu fiyatın neredeyse iki katına çıkması “kıtlık primi” olarak yorumlanıyor.

ABD tarafının son dönemde yaptığı hamlelerle kaçak çip ticaretine yönelik denetimler daha da sıkılaştırıldı. Bu da gri pazarı önemli ölçüde zayıflattı. Fiyatların aşırı yükselmesi, bazı şirketleri satın alma yerine kiralama modeline yöneltti. Kısa vadeli sözleşmelerde B300 sunucuların aylık kiralama bedelinin 13 bin dolar seviyesine kadar çıktığı ifade ediliyor.

Nvidia ve iş ortakları bu çipleri ilk olarak geçen yıl Eylül ayında sevk etmeye başlamıştı. Ancak ABD’nin ihracat politikaları nedeniyle Çin’e resmi satışlar ciddi şekilde sınırlanmış durumda. Nvidia, Reuters’a yaptığı açıklamada B300 sistemlerinin Çin’e satışının kısıtlı olduğunu vurgularken iş ortaklarının sıkı uyum kurallarına bağlı kalması gerektiğini belirtti. Şirket ayrıca yasa dışı yollarla sağlanan sistemlere herhangi bir teknik destek sunulmadığını ve denetim mekanizmalarının güçlü olduğunu ifade etti.

Öte yandan Huawei başta olmak üzere Çinli çip üreticileri pazardaki “Nvidia kıtlığından” faydalanarak şirketin Çin pazarındaki yüzde 55’lik liderliğini zorlamaya çalışıyor. Rakip AMD’nin payı ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Çin’de yapay zeka talebi patlama yaşıyor

Donanım talebindeki artış, Çin merkezli yapay zeka şirketlerinin hızlı büyümesiyle doğrudan bağlantılı. Morgan Stanley verilerine göre Çinli modellerin küresel token kullanımındaki payı, Mart 2026 itibarıyla yüzde 32’ye yükseldi. Bu oran, bir yıl önce yalnızca yüzde 5 seviyesindeydi.

MiniMax, Zhipu ve Alibaba’nın Qwen modeli gibi platformlarda token kullanımının Şubat ve Mart aylarında Aralık dönemine kıyasla 6 ila 7 kat arttığı bildiriliyor. Bu artış, özellikle kodlama ve otonom ajan yeteneklerindeki ilerlemelerle ilişkilendiriliyor.

