Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı açıklandı: Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 F fiyatı!

Oppo Reno 15 serisi satış tarihi
Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro modelleri 23 Ocak’ta Türkiye’de satışa sunulacak. 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında seçili platformlarda DeğişTokuş kampanyası ile eski cihazınızın geri alım bedeline ek olarak Reno 15 F 5G için 2.000 TL, Reno 15 5G için 3.500 TL, Reno 15 Pro 5G için 4.500 TL’ye ek indirim yapılacak.
Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro Türkiye fiyatı
- Oppo Reno 15 F 5G 12+256GB: 33.999 TL
- Oppo Reno 15 5G 12+256GB: 46.999 TL
- Oppo Reno 15 Pro 5G 12+512GB: 56.999 TL
Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?
Reno15 Serisi, mobil fotoğrafçılıkta yaratıcılığı destekleyen güçlü kamera özellikleriyle donatıldı. 50 MP ultra geniş açılı selfie kamerası 100° görüş açısı sayesinde grup çekimlerinden Vlog içeriklerine kadar geniş ve etkileyici kadrajlar sunuyor, selfie çubuğuna ya da zorlayıcı açılara ihtiyaç duymadan tek karede hem kullanıcıyı hem de çevresini yakalamayı mümkün kılıyor. Bu özellik özellikle vlog, seyahat ve günlük hikâye anlatımı yapan içerik üreticileri için fark yaratıyor.
Kullanıcılar 4K HDR video, Dual-View çekim, kayıt sırasında ön ve arka kameralar arasında kesintisiz geçiş imkanı gibi özellikleri sayesinde Reno15 Serisi ile ekstra ekipman gereksinimi duymadan sosyal medya için rahatlıkla içerik üretebiliyor ve kısa videolar çekebiliyor, gelişmiş stabilizasyon teknolojisi sayesinde hareketli çekimlerde bile akıcı ve net görüntüler elde edebiliyor.
Oppo Reno 15 F 5G özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, FHD+, 185Hz, 1400 nit, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Arka kamera: 50MP f/1,8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 50 MP f/2.0
- Batarya: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
- Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü (optik), çift stereo hoparlör, IP68 + IP69
Oppo Reno 15 5G özellikleri
- Ekran: 6.59 inç AMOLED, 1256 x 2760, 120Hz, 1200 nit tepe parlaklık, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 6.500 mAh, 80 W kablolu şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
Oppo Reno 15 Pro 5G özellikleri
- Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 1800 nit tepe parlaklık, HDR10+
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB, UFS 3.1
- Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler