Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı açıklandı: Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 F fiyatı!

Tam Boyutta Gör Oppo’nun sevilen Reno serisinin yeni üyeleri Oppo Reno 15 F, Oppo Reno 15 ve Oppo Reno 15 Pro modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Üç modelin Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı.

Oppo Reno 15 serisi satış tarihi

Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro modelleri 23 Ocak’ta Türkiye’de satışa sunulacak. 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında seçili platformlarda DeğişTokuş kampanyası ile eski cihazınızın geri alım bedeline ek olarak Reno 15 F 5G için 2.000 TL, Reno 15 5G için 3.500 TL, Reno 15 Pro 5G için 4.500 TL’ye ek indirim yapılacak.

Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro Türkiye fiyatı

Oppo Reno 15 F 5G 12+256GB: 33.999 TL

Oppo Reno 15 5G 12+256GB: 46.999 TL

Oppo Reno 15 Pro 5G 12+512GB: 56.999 TL

Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 15 F 5G’dde Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, Reno 15 5G’de Snapdragon 7 Gen 4, Reno 15 Pro 5G’de ise MediaTek Dimensity 8450 yonga seti kullanılıyor. Reno 15 F’te 7.000 mAh, Reno 15’te 6.500 mah, Reno 15 Pro’da ise 6.200 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 80W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 50 dakikada %1’den %100’e kadar şarj oluyor. ColorOS 16 arayüzü ile gelen Reno 15 Serisi’nde 6 Yıllık Akıcılık Koruma Sertifikası ile uzun vadede performansını ve kullanıcı deneyimini korumayı vaat ediyor.

Reno15 Serisi, mobil fotoğrafçılıkta yaratıcılığı destekleyen güçlü kamera özellikleriyle donatıldı. 50 MP ultra geniş açılı selfie kamerası 100° görüş açısı sayesinde grup çekimlerinden Vlog içeriklerine kadar geniş ve etkileyici kadrajlar sunuyor, selfie çubuğuna ya da zorlayıcı açılara ihtiyaç duymadan tek karede hem kullanıcıyı hem de çevresini yakalamayı mümkün kılıyor. Bu özellik özellikle vlog, seyahat ve günlük hikâye anlatımı yapan içerik üreticileri için fark yaratıyor.

Kullanıcılar 4K HDR video, Dual-View çekim, kayıt sırasında ön ve arka kameralar arasında kesintisiz geçiş imkanı gibi özellikleri sayesinde Reno15 Serisi ile ekstra ekipman gereksinimi duymadan sosyal medya için rahatlıkla içerik üretebiliyor ve kısa videolar çekebiliyor, gelişmiş stabilizasyon teknolojisi sayesinde hareketli çekimlerde bile akıcı ve net görüntüler elde edebiliyor.

Oppo Reno 15 F 5G özellikleri

Ekran : 6.57 inç, FHD+, 185Hz, 1400 nit, AMOLED

: 6.57 inç, FHD+, 185Hz, 1400 nit, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1

: 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1 Yazılım : Android 16, ColorOS 16

: Android 16, ColorOS 16 Arka kamera : 50MP f/1,8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro)

: 50MP f/1,8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro) Ön kamera : 50 MP f/2.0

: 50 MP f/2.0 Batarya : 7.000 mAh, 80W hızlı şarj

: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü (optik), çift stereo hoparlör, IP68 + IP69

Oppo Reno 15 5G özellikleri

Ekran: 6.59 inç AMOLED, 1256 x 2760, 120Hz, 1200 nit tepe parlaklık, HDR10+

6.59 inç AMOLED, 1256 x 2760, 120Hz, 1200 nit tepe parlaklık, HDR10+ İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 3.1

256 GB, 512 GB UFS 3.1 Arka kamera: 50 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)

50 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş) Ön kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh, 80 W kablolu şarj

6.500 mAh, 80 W kablolu şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16, ColorOS 16

Android 16, ColorOS 16 Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

Oppo Reno 15 Pro 5G özellikleri

Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 1800 nit tepe parlaklık, HDR10+

6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 1800 nit tepe parlaklık, HDR10+ İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)

Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB, UFS 3.1

256 GB, 512 GB, UFS 3.1 Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)

200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş) Ön kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj

6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16, ColorOS 16

Android 16, ColorOS 16 Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

