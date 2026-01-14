Giriş
    Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı açıklandı: Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 F fiyatı!

    Oppo Reno 15 serisi fiyatı açıklandı. 23 Ocak'ta satışa sunulacak Oppo Reno 15 Serisi'nin fiyatı 33.999 TL'den başlıyor. Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 F fiyatı ve özellikleri haberimizde.

    Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı: Reno 15, 15 Pro ve 15 F Tam Boyutta Gör
    Oppo’nun sevilen Reno serisinin yeni üyeleri Oppo Reno 15 F, Oppo Reno 15 ve Oppo Reno 15 Pro modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Üç modelin Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı.

    Oppo Reno 15 serisi satış tarihi

    Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro modelleri 23 Ocak’ta Türkiye’de satışa sunulacak. 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında seçili platformlarda DeğişTokuş kampanyası ile eski cihazınızın geri alım bedeline ek olarak Reno 15 F 5G için 2.000 TL, Reno 15 5G için 3.500 TL, Reno 15 Pro 5G için 4.500 TL’ye ek indirim yapılacak. 

    Oppo Reno 15 F, Reno 15 ve Reno 15 Pro Türkiye fiyatı

    • Oppo Reno 15 F 5G 12+256GB: 33.999 TL
    • Oppo Reno 15 5G 12+256GB: 46.999 TL
    • Oppo Reno 15 Pro 5G 12+512GB: 56.999 TL

    Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?

    Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı: Reno 15, 15 Pro ve 15 F Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 15 F 5G’dde Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, Reno 15 5G’de Snapdragon 7 Gen 4, Reno 15 Pro 5G’de ise MediaTek Dimensity 8450 yonga seti kullanılıyor. Reno 15 F’te 7.000 mAh, Reno 15’te 6.500 mah, Reno 15 Pro’da ise 6.200 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 80W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 50 dakikada %1’den %100’e kadar şarj oluyor. ColorOS 16 arayüzü ile gelen Reno 15 Serisi’nde 6 Yıllık Akıcılık Koruma Sertifikası ile uzun vadede performansını ve kullanıcı deneyimini korumayı vaat ediyor.

    Reno15 Serisi, mobil fotoğrafçılıkta yaratıcılığı destekleyen güçlü kamera özellikleriyle donatıldı. 50 MP ultra geniş açılı selfie kamerası 100° görüş açısı sayesinde grup çekimlerinden Vlog içeriklerine kadar geniş ve etkileyici kadrajlar sunuyor, selfie çubuğuna ya da zorlayıcı açılara ihtiyaç duymadan tek karede hem kullanıcıyı hem de çevresini yakalamayı mümkün kılıyor. Bu özellik özellikle vlog, seyahat ve günlük hikâye anlatımı yapan içerik üreticileri için fark yaratıyor.

    Oppo Reno 15 Serisi Türkiye fiyatı: Reno 15, 15 Pro ve 15 F Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar 4K HDR video, Dual-View çekim, kayıt sırasında ön ve arka kameralar arasında kesintisiz geçiş imkanı gibi özellikleri sayesinde Reno15 Serisi ile ekstra ekipman gereksinimi duymadan sosyal medya için rahatlıkla içerik üretebiliyor ve kısa videolar çekebiliyor, gelişmiş stabilizasyon teknolojisi sayesinde hareketli çekimlerde bile akıcı ve net görüntüler elde edebiliyor.

    Oppo Reno 15 F 5G özellikleri

    • Ekran: 6.57 inç, FHD+, 185Hz, 1400 nit, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1
    • Yazılım: Android 16, ColorOS 16
    • Arka kamera: 50MP f/1,8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 50 MP f/2.0
    • Batarya: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
    • Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü (optik), çift stereo hoparlör, IP68 + IP69

    Oppo Reno 15 5G özellikleri 

    • Ekran: 6.59 inç AMOLED, 1256 x 2760, 120Hz, 1200 nit tepe parlaklık, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP
    • Batarya: 6.500 mAh, 80 W kablolu şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16, ColorOS 16
    • Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

     Oppo Reno 15 Pro 5G özellikleri 

    • Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 1800 nit tepe parlaklık, HDR10+
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, UFS 3.1
    • Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP
    • Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16, ColorOS 16
    • Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
