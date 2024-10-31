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    F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu OnePlus 13 modelini duyurdu.  Peki 6.000 mAh pil, Snapdragon 8 Elite ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte OnePlus 13 özellikleri
    F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13 bugün resmen tanıtıldı. Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen OnePlus 13, birçok yenilik ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Üstelik orta sınıf bir telefon fiyatıyla. İşte One Plus 13 fiyatı ve özellikleri...

    OnePlus 13 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
    • Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12/16/24GB
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
    • Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
    • Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
    • İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

    Snapdragon 8 Elite, 6.000mAh pil ve dahası

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, ön yüzünde 6.82 inç büyüklüğünde BOE üretimi LTPO AMOLED panele sahip. Crystal Shield teknolojisiyle ile korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlüğünde, 4.500 nit (en yüksek) parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca selefine kıyasla 2.5D dört taraftan kıvrımlı bir yapı ve düz bir ekrana sahip.

    F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Alüminyum çerçeve ile desteklenen OnePlus 13, 210 gram ağırlığında ve 8.5mm inceliğinde. Ayrıca IP68/69 sertifikası (30 dakika ve üzerinde 1.5 metreye kadar suya dayanıklı) ile geliyor. Cihazda kullanılacak işlemci ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite, 4,32 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek perfomanslı prime çekirdek ve 3,53 GHz'e kadar çıkabilen 6 adet performans çekirdeğiyle 8 çekirdekli bir işlemci.
    F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni mobil işlemcisinde standart ARM tasarımlarını terk ederek kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemcide, sektör lideri 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteği de yer alıyor. Grafik tarafında da, geliştirilmiş ışın izleme performansının yanı sıra performansta ve güç tasarrufunda %40 artış sağlayan yenilenmiş Adreno GPU'su yer alıyor. 

    Bu kurulumda ise OnePlus, 12GB/16GB/24 LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine yer veriyor. Ayrıca cihazda, ısı dağıtımı için 9925mm² VC ısı dağıtım ünitesi ve 6.000mAh pil paketi bulunuyor. Üstelik bu kapasitede 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunulmuş durumda. Bu sayede %0'dan %50'ye 13 dakika, tam doluma ise 36 dakikada ulaşabiliyor.

    F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13'ün arkasında Hasselblad markalı üç adet 50MP kamera bulunuyor. Ana kamera, OIS'li Sony LYT-808 sensörünü kullanıyor. Bunun yanında 3x optik zoom ve OIS'li 50MP f/2.6 periskop telefoto sensörü mevcut. Son olarak telefonda makro kamera olarak da kullanılabilen 50MP 120˚ geniş açılı sensör mevcut. 

    OnePlus 13, Çin pazarı için Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile gelirken, uluslararası pazarda OxygenOS 15 işletim sistemi ile satışa çıkacak. Beyaz, Obsidiyen ve Mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

    OnePlus 13 fiyatı:

    OnePlus 13'ün temel modeli (12GB+256GB) 632 dolar fiyata sahip. 12GB+512GB sürümü 688 dolar, 16GB + 512GB sürümü 744 dolar ve 16GB + 1TB sürümü ise 842 dolar fiyatla sunulacak. Telefon 1 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Küresel pazara ise 2025 başında sunulması bekleniyor.

    • OnePlus 13 12GB/256GB: 632$
    • OnePlus 13 2GB/512GB: 688$
    • OnePlus 13 16GB/512GB: 744$
    • OnePlus 13 16GB/1TB: 842$
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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