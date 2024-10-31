F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13 bugün resmen tanıtıldı. Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen OnePlus 13, birçok yenilik ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Üstelik orta sınıf bir telefon fiyatıyla. İşte One Plus 13 fiyatı ve özellikleri...

OnePlus 13 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr

162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel

6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12/16/24GB

12/16/24GB Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚

50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚ Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps

8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps

32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)

100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK) İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15

Android 15, OxygenOS 15 Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

Snapdragon 8 Elite, 6.000mAh pil ve dahası

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, ön yüzünde 6.82 inç büyüklüğünde BOE üretimi LTPO AMOLED panele sahip. Crystal Shield teknolojisiyle ile korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlüğünde, 4.500 nit (en yüksek) parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca selefine kıyasla 2.5D dört taraftan kıvrımlı bir yapı ve düz bir ekrana sahip.

Tam Boyutta Gör Alüminyum çerçeve ile desteklenen OnePlus 13, 210 gram ağırlığında ve 8.5mm inceliğinde. Ayrıca IP68/69 sertifikası (30 dakika ve üzerinde 1.5 metreye kadar suya dayanıklı) ile geliyor. Cihazda kullanılacak işlemci ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite, 4,32 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek perfomanslı prime çekirdek ve 3,53 GHz'e kadar çıkabilen 6 adet performans çekirdeğiyle 8 çekirdekli bir işlemci.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni mobil işlemcisinde standart ARM tasarımlarını terk ederek kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemcide, sektör lideri 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteği de yer alıyor. Grafik tarafında da, geliştirilmiş ışın izleme performansının yanı sıra performansta ve güç tasarrufunda %40 artış sağlayan yenilenmiş Adreno GPU'su yer alıyor.

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Bu kurulumda ise OnePlus, 12GB/16GB/24 LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine yer veriyor. Ayrıca cihazda, ısı dağıtımı için 9925mm² VC ısı dağıtım ünitesi ve 6.000mAh pil paketi bulunuyor. Üstelik bu kapasitede 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunulmuş durumda. Bu sayede %0'dan %50'ye 13 dakika, tam doluma ise 36 dakikada ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 13'ün arkasında Hasselblad markalı üç adet 50MP kamera bulunuyor. Ana kamera, OIS'li Sony LYT-808 sensörünü kullanıyor. Bunun yanında 3x optik zoom ve OIS'li 50MP f/2.6 periskop telefoto sensörü mevcut. Son olarak telefonda makro kamera olarak da kullanılabilen 50MP 120˚ geniş açılı sensör mevcut.

OnePlus 13, Çin pazarı için Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile gelirken, uluslararası pazarda OxygenOS 15 işletim sistemi ile satışa çıkacak. Beyaz, Obsidiyen ve Mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

OnePlus 13 fiyatı:

OnePlus 13'ün temel modeli (12GB+256GB) 632 dolar fiyata sahip. 12GB+512GB sürümü 688 dolar, 16GB + 512GB sürümü 744 dolar ve 16GB + 1TB sürümü ise 842 dolar fiyatla sunulacak. Telefon 1 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Küresel pazara ise 2025 başında sunulması bekleniyor.

OnePlus 13 12GB/256GB: 632$

OnePlus 13 2GB/512GB: 688$

OnePlus 13 16GB/512GB: 744$

OnePlus 13 16GB/1TB: 842$

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