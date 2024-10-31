F/P canavarı OnePlus 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus 13 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
- Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16/24GB
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
- Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
- Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
- İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15
- Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
Snapdragon 8 Elite, 6.000mAh pil ve dahası
OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, ön yüzünde 6.82 inç büyüklüğünde BOE üretimi LTPO AMOLED panele sahip. Crystal Shield teknolojisiyle ile korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlüğünde, 4.500 nit (en yüksek) parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca selefine kıyasla 2.5D dört taraftan kıvrımlı bir yapı ve düz bir ekrana sahip.
Bu kurulumda ise OnePlus, 12GB/16GB/24 LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine yer veriyor. Ayrıca cihazda, ısı dağıtımı için 9925mm² VC ısı dağıtım ünitesi ve 6.000mAh pil paketi bulunuyor. Üstelik bu kapasitede 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunulmuş durumda. Bu sayede %0'dan %50'ye 13 dakika, tam doluma ise 36 dakikada ulaşabiliyor.
OnePlus 13, Çin pazarı için Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile gelirken, uluslararası pazarda OxygenOS 15 işletim sistemi ile satışa çıkacak. Beyaz, Obsidiyen ve Mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor.
OnePlus 13 fiyatı:
OnePlus 13'ün temel modeli (12GB+256GB) 632 dolar fiyata sahip. 12GB+512GB sürümü 688 dolar, 16GB + 512GB sürümü 744 dolar ve 16GB + 1TB sürümü ise 842 dolar fiyatla sunulacak. Telefon 1 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Küresel pazara ise 2025 başında sunulması bekleniyor.
- OnePlus 13 12GB/256GB: 632$
- OnePlus 13 2GB/512GB: 688$
- OnePlus 13 16GB/512GB: 744$
- OnePlus 13 16GB/1TB: 842$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D