Huzurlarınızda Google'ın ilk cep telefonu: Nexus One

Sadece 12 yıllık geçmişi olmasına rağmen dünyanın en değerli markası unvanını kimselere kaptırmayan Google, son on yılda olduğu gibi önümüzdeki on yıl boyunca da en çok konuşulan teknoloji şirketi olacak gibi görünüyor. Pek çok kullanıcı için internete çıkış kapısı olan Google, sınırları olmayan internet dünyasında kullanıcıları doğru adrese götüren en büyük ulaşım aracı. Sunduğu hizmetler, sağladığı yazılımlar ve yenilikçi yaklaşımlarıyla farklı olmayı ve popüler kültürün önemli bir parçası olarak vazgeçilmezlerimiz arasına girmeyi başaran Google, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye geliyor.

Akıllı telefonlar için Android platformunu geliştiren, Chrome ile tarayıcı pazarına adım atan ve Chrome OS ile Linux tabanlı açık kaynak işletim sistemi hazırlıklarını sürdüren Google, beklendiği üzere kendi yazılımları için donanım sağlamaya da başlıyor. Google hakkında özellikle son birkaç aydır akıllı telefon pazarına gireceği, Chrome OS işletim sistemi için kendi netbook bilgisayarını hazırlayacağı hatta bugünlerde sık sık Apple ile gündeme gelen tablet bilgisayar segmenti için Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ile birlikte uzunca bir süredir hazırlık içerisinde oluğu gibi çok sayıda iddia kulaktan kulağa dolaşıyordu.

Son iki iddianın ne derece olduğunu zamanla göreceğiz ancak bir süre önce kesinlik kazanan ve resmi lansman tarihi merakla beklenen Google'ın ilk telefonu, yapılan resmi açıklamayla tanıtıldı. Nexus One isimli akıllı telefon, süper telefonların en yeni ve gelişmiş temsilcisi olarak lanse ediliyor. Akıllı telefon pazarında değişim sürecini başlatan ve dokunmatik ekranlı telefonların yaygınlaşmasına öncelik eden Apple iPhone kadar başarılı olur mu sorusuna şu an için yanıt vermek zor olsa da, arkasında Google gibi internet teknolojilerinde dünya devi bir isim olunca, neden olmasın diye düşünmeden de edemiyoruz.

Tam Boyutta Gör

Ultra-yetenekli ve Web odaklı telefon olarak tanımlanan Google Nexus One, hem yazılım hem de donanım tarafındaki güçlü özellikleriyle sınıfının öne çıkan modellerinden. Genel görünümü ve tasarım özellikleri, Google'dan beklendiği kadar farklı veya renkli olmasa da yüksek kullanım verimliliğinin, Nexus One için öncelikli geliştirme kriterlerinden birisi olduğu belirtiliyor. Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde dünyanın en büyüğü olan ve son dönemde Hero gibi Android tabanlı modelleriyle sık sık gündeme gelen HTC firmasıyla yakın ilişki içerisinde geliştirilen Nexus One'ın üretimini de HTC üstleniyor.

Tanıtım toplantısının yapılması ve Nexus One'ın lanse edilmesiyle birlikte gündeme gelen ilk soru şu oldu; Nexus One popülerlik konusunda iPhone'u tahtından indirebilecek mi ? Bu soruya sağlıklı bir yanıt verebilmek için Nexus One'ı genel ve teknik özellikleriyle yakından tanımakta, kullandığı yazılım platformunu masaya yatırmakta fayda görüyoruz. 119 x 59.8 x 11.5 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığındaki Nexus One, aynı segmentteki rakip çözümler gibi küçük veya hafif bir telefon değil ancak unutmamak gerekiyor o bir mobil iletişim cihazı ve bir telefondan çok daha fazlasını sunuyor.

Nexus One (N1) adından da anlaşılacağı üzere Google'ın akıllı telefon pazarındaki ilk modeli ve görünen o ki serinin devamı da gelecek. Ancak Nexus One firmanın ilk modeli olmasına karşın, şu an pazardaki en güçlü mobil donanım platformunu kullanıyor. 1GHz işlemcili Qualcomm Snapdragon çipsetinden güç alan telefon, bu açıdan HTC HD2 ile benzerlikler gösterirken, iPhone'u rakip olarak kabul etmiyor çünkü bilindiği üzere en hızlı iPhone olarak Haziran ayında lanse edilen iPhone 3Gs, 833MHz'de çalışmak için tasarlanan ancak pil süresi ve ısı gibi konular göz önüne alınarak 600MHz'e düşürülen Samsung işlemci kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Google Nexus One, ekran boyutuyla da iPhone'a fark atmayı başarıyor çünkü 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan iPhone 3Gs'in aksine Google Nexus One, 800 x 480 çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. Her ne kadar Toshiba TG-01 ve HTC HD2 gibi daha büyük ekranlı modeller olsa bile onların Windows Mobile tabanlı çözümler olduğu düşünüldüğünde Nexus One, Android dünyasının ekran boyutu en büyük modellerinden birisi olmayı başarıyor. Android dünyası demişken tahmin edebileceğiniz üzere Nexus One, Android platformunu kullanıyor.

Bilindiği gibi Android, Google öncülüğünde geliştirilen açık kaynaklı mobil yazılım platformu. Şu an için pazar payı iPhone OS, Windows Mobile ve Symbian ile rekabet edebilecek düzeyde olmasa bile bazı araştırmalar, Android platformunun hızlı bir yükseliş içerisinde olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarının en popüler yazılım platformu olacağını öngörüyor. Bu iddianın en büyük dayanakları ise açık kaynaklı ve bağımsız bir yazılım platformu olarak Android'in dileyen her üreticinin kullanımına açık olması ve Linux tabanlı yapısıyla yüksek sistem gereksinimine ihtiyaç duymaması.

Nexus One, Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan 2.1 sürümüyle geliyor. Gelişmiş Facebook ve Google Maps uyumluluğuna sahip olan Android 2.1 aynı zamanda daha önceki sürümler için hazırlanan uygulamalarla da sorunsuzca çalışabiliyor. Konum belirleme yetenekleri açısından en gelişmiş telefonlardan birisi olacak Nexus One, Google Maps tabanlı navigasyon desteği sunacak. Farklı uygulamalara hızlı erişim ve kısa yol ataması için beş farklı ana ekrana sahip olan Nexus One aynı zamanda canlı duvar kağıtları, 3D çerçeve ve hava durumu gibi entegre uygulamaları da bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör

Uygulamalar için 512MB RAM ve 512MB flash bellekle donatılan Nexus One, 4GB'lık MicroSD kartla sunulurken daha yüksek depolama alanı için için 32GB'a kart desteği de sunuluyor. 5MP çözünürlüğündeki, otofokus ve LED destekli kamerasıyla yüksek kalitede görüntü kaydı vaad eden Nexus One ile çekilen görüntüler, karşıtlık değeri 100,000:1, tipik tepki süresi ise 1ms olarak açıklanan AMOLED ekranında canlı bir şekilde görüntülenebilecek. Nexus One ayrıca 2x dijital yakınlaştırma yapabilen kamerasıyla çekilecek görüntülere, AGPS alıcısıyla konum bilgisi de ekleyebiliyor.

720x480 piksel çözünürlüğünde, ortam ışık durumuna göre 20 kare/saniye veya üstü değerlerde video kaydı yapabilen Nexus One, AGPS desteği ile konum belirleyici olarak kullanılabiliyor. Baz istasyonu veya WiFi bağlantı noktalarından pozisyonlama yapabilen Nexus One, entegre akselometre ve dijital pusula gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Kablosuz internet erişimi için 3G, WiFi (802.11n) ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklerle donatılan telefon GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps ve UMTS 1/4/8 gibi hücresel ağlarla çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Donanımsal 3D alt yapısı ile gelişmiş grafik özelliklerine sahip olan Nexus One, Google Earth uygulamasının yeni bir mobil sürümüyle geliyor ve 3D uçuş moduna destek sunuyor. Bu mod ile tüm dünyayı 3D olarak gezebilmek üstelik bunu Nexus One'ın 3.7-inç boyutundaki ekranında yapabilmek mümkün. Google Nexus One için altı çizilen en önemli özelliklerden birisi de speech-to-text yeteneği. Sesli girdilerinizi otomatik olarak metne çevirebilen Nexus One ile örneği yazmak istediğiniz bir e-postayı seslendirmeniz yeterli olacaktır çünkü yazıya dökme ve onu mesaj haline getirme görevini sizin yerinize Nexus One üstlenebiliyor.

Tek butonla Youtube'a video gönderebilen Nexus One, arka tarafındaki ikinci mikrofon sayesinde, görüşme esnasında aktif gürültü önleme desteği de sunuyor. JPEG, GIF, PNG ve BMP gibi resim, H.263, MPEG-4 SP, ve H.264 AVC gibi video dosyalarını oynatabilen telefon, piyasadaki hemen hemen tüm ses formatlarını da çalabiliyor. 3.5mm kulaklık girişine sahip olan Nexus One, yakınlık ve ışık sensörleriyle gelişmiş kullanım deneyimi vaat ediyor. Türkçe'nin bulunmadığı 11 farklı dil seçeneğine sahip Nexus One, fiziksel bağlantıları ise Micro-USB portu üzerinden gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör

Dokunmatik olarak kontrol edilen kapasitif ekranına ek olarak üzerindeki kaydırma topuyla kullanım kolaylığı sunan Nexus One, ihtiyaç duyduğu gücü çıkartılabilir yapıdaki 1400 mAH kapasiteli pilden alıyor. 2G üzerinden 10, 3G üzerinden 7 saate kadar konuşma ve 2G üzerinde 290, 3G üzerindense 250 saate kadar bekleme süresi sunan Nexus One, 3G üzerinden 5, WiFi aracılığıyla ise 6.5 saate kadar internet deneyimi yaşatabiliyor. Büyük ekranıyla aynı zamanda medya oynatıcısı olarak ta kullanılabilen Nexus One, 7 saate kadar video, 20 saate kadar da müzik keyfi sunabiliyor.

Peki Nexus One hangi fiyat seviyesinden satılacak ? Kontratlı ve kontratsız olmak üzere farklı satış seçenekleriyle lanse edilen Nexus One, Google üzerinden 529$'a alınabilecek. Öte yandan Nexus One, 179$'lık ilk ödeme ve her ay için 79.99$ olmak üzere T-Mobile tarafından iki yıllık sözleşmeyle de sunuluyor. Verizon ve Vodafone tarafından da sağlanacak telefon için kontratsız satışın ilk etapta Amerika, İngiltere, Hong Kong, ve Singapur için planlandığı ancak ülke sayısının arttırılacğı belirtildi. Nexus One ülkemize gelir mi bilinmez ama mevcut tabloya göre getirmesi en güçlü aday Vodafone gibi görünüyor.

http://www.google.com/phone/