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    Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu yaşanıyor

    Google’ın yeni Bay View kampüsü en yüksek teknoloji ve ikonik tasarımsal dokunuşlarla inşa edilmiş olsa da istenmeyen bir sorunu var gibi görünüyor. Raporlara göre kampüste WiFi çekmiyor.
    Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi çekmiyor Tam Boyutta Gör
    Google, yeni Bay View kampüsünü bundan iki yıl önce açmıştı. O dönemlerde Google, Bay View kampüsünün son teknoloji ve tasarıma sahip olarak tanıtmış ve başarılı olmak için ihtiyaç duyulan her türlü araca sahip bir ortam olarak nitelendirmişti. Şirket, yeni binayı ve çevresindeki kampüsü son teknoloji özelliklerini vurgulayan 229 sayfalık parlak bir kitapta sergilemişti. Ancak görünüşe göre teknoloji devinin teknolojik kampüsünde çok küçük bir sorun var: WiFi çekmiyor.

    Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu

    Ofis ortamında güzel bir aydınlatma, yüksek konfor, geniş bir masa ve hızlı bir internet genelde çalışanların istediği şeyler arasındadır. Görünen o ki Google’ın teknolojik ofisinde WiFi tam anlamıyla bir sorun. Reuters’in haberine göre stabil bir internet isteyen çalışanlar dizüstü bilgisayarlarını ethernete kablosuna bağlamak ya da telefonlarını erişim noktası olarak kullanmak zorunda kalıyor. Hatta aktarılanlara göre yöneticiler bazı çalışanlara iyi bir internet için ofisin dışındaki kafeye gitmelerini tavsiye etmiş.

    Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi çekmiyor Tam Boyutta Gör
    Bir Google sözcüsü Reuters’e Bay View’da WiFi sorunu yaşadıklarını doğrularken firmanın sorunu çözme için çeşitli iyileştirmeler yaptığını ve kısa sürede bir çözüm bulacaklarını söyledi. Öte yandan bir çalışanın söylemi ise olayı özetliyor: "Dünyanın önde gelen internet şirketinin bunu çözmüş olması gerekirdi."

    Öte yandan Google, WiFi sorununa neyin neden olduğunu açıklamadı fakat, çalışanlara göre bu sorun 600.000 metrekarelik binanın benzersiz dalgalı çatısından kaynaklanıyor olabilir. Bu benzersiz çatının altında ise firmanın geleceğinin anahtarı olan Gemini gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin üstünde çalışılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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