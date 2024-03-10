Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Google, yeni Bay View kampüsünü bundan iki yıl önce açmıştı. O dönemlerde Google, Bay View kampüsünün son teknoloji ve tasarıma sahip olarak tanıtmış ve başarılı olmak için ihtiyaç duyulan her türlü araca sahip bir ortam olarak nitelendirmişti. Şirket, yeni binayı ve çevresindeki kampüsü son teknoloji özelliklerini vurgulayan 229 sayfalık parlak bir kitapta sergilemişti. Ancak görünüşe göre teknoloji devinin teknolojik kampüsünde çok küçük bir sorun var: WiFi çekmiyor.

Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu

Ofis ortamında güzel bir aydınlatma, yüksek konfor, geniş bir masa ve hızlı bir internet genelde çalışanların istediği şeyler arasındadır. Görünen o ki Google’ın teknolojik ofisinde WiFi tam anlamıyla bir sorun. Reuters’in haberine göre stabil bir internet isteyen çalışanlar dizüstü bilgisayarlarını ethernete kablosuna bağlamak ya da telefonlarını erişim noktası olarak kullanmak zorunda kalıyor. Hatta aktarılanlara göre yöneticiler bazı çalışanlara iyi bir internet için ofisin dışındaki kafeye gitmelerini tavsiye etmiş.

Tam Boyutta Gör Bir Google sözcüsü Reuters’e Bay View’da WiFi sorunu yaşadıklarını doğrularken firmanın sorunu çözme için çeşitli iyileştirmeler yaptığını ve kısa sürede bir çözüm bulacaklarını söyledi. Öte yandan bir çalışanın söylemi ise olayı özetliyor: "Dünyanın önde gelen internet şirketinin bunu çözmüş olması gerekirdi."

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Öte yandan Google, WiFi sorununa neyin neden olduğunu açıklamadı fakat, çalışanlara göre bu sorun 600.000 metrekarelik binanın benzersiz dalgalı çatısından kaynaklanıyor olabilir. Bu benzersiz çatının altında ise firmanın geleceğinin anahtarı olan Gemini gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin üstünde çalışılıyor.

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Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi çekmiyor