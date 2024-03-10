Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu yaşanıyor

Google’ın son teknoloji kampüsünde WiFi sorunu
Ofis ortamında güzel bir aydınlatma, yüksek konfor, geniş bir masa ve hızlı bir internet genelde çalışanların istediği şeyler arasındadır. Görünen o ki Google’ın teknolojik ofisinde WiFi tam anlamıyla bir sorun. Reuters’in haberine göre stabil bir internet isteyen çalışanlar dizüstü bilgisayarlarını ethernete kablosuna bağlamak ya da telefonlarını erişim noktası olarak kullanmak zorunda kalıyor. Hatta aktarılanlara göre yöneticiler bazı çalışanlara iyi bir internet için ofisin dışındaki kafeye gitmelerini tavsiye etmiş.
Öte yandan Google, WiFi sorununa neyin neden olduğunu açıklamadı fakat, çalışanlara göre bu sorun 600.000 metrekarelik binanın benzersiz dalgalı çatısından kaynaklanıyor olabilir. Bu benzersiz çatının altında ise firmanın geleceğinin anahtarı olan Gemini gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin üstünde çalışılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.