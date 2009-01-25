HWMonitor'ün 1.13 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

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Popüler donanım uygulamalarından HWMonitor'ün 1.13 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. CPU-Z ile birlikte geliştirilen dolayısıyla kardeş uygulamala olarak ta değerlendirilen HWMonitor ile kullanıcılar temel sistem bileşenlerinin çalışma gerilimlerini, anlık sıcaklık bilgilerini ve fan dönüş hızlarını takip edebiliyorlar. Hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları bulunan yazılımın yeni versiyonunda Apple'ın MacBook ve MacBook Pro modelleri için ön destek ve yeni anakartlara destek sağlanmış.

HWMonitör 1.13'ü indirmek için (32-bit) - (64-bit) tıklayabilirsiniz.