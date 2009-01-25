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HWMonitor'ün 1.13 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HWMonitor'ün 1.13 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Popüler donanım uygulamalarından HWMonitor'ün 1.13 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. CPU-Z ile birlikte geliştirilen dolayısıyla kardeş uygulamala olarak ta değerlendirilen HWMonitor ile kullanıcılar temel sistem bileşenlerinin çalışma gerilimlerini, anlık sıcaklık bilgilerini ve fan dönüş hızlarını takip edebiliyorlar. Hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları bulunan yazılımın yeni versiyonunda Apple'ın MacBook ve MacBook Pro modelleri için ön destek ve yeni anakartlara destek sağlanmış.

HWMonitör 1.13'ü indirmek için (32-bit) - (64-bit) tıklayabilirsiniz.


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mamad 10 yıl
İşe yarayan, kullanışlı bir program. Yeni sürümü çıktığında "deneyen var mı?" gibi bir soru sormak gerekmiyor hiç.


Haber için teşekkürler.
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grrdn 10 yıl
Teşekkürler güzel program
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iso614300 10 yıl
chipset sıcaklığı neden görünmüyo bende.Asus P5Q anakart var bende??
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Mikhail Bakunin 10 yıl
smcFanControl2

Macler için en sağlam, stabil ve basit fan kontrol ve ısı monitörüdür.

Macbooklardaki tek fanı, Macbook Prolarda ise 2 fanı ister ayrı ayrı, ister otomatik, isterseniz de manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


En kolay kullanımı, yukarıdaki Favorite bölümünden Higher RPM'i seçmektir. Bu sayede ısı yükseldikçe siz müdehale etmeden fan hızı yükselecektir. Fanınızı da sabit olarak yukarıdaki resimde olduğu gibi 3500 RPM'de sabit tutarsanız fazla bir ısı sorunu yaşamazsınız. Zaten Maclerin fanları diğer notebooklara oranla daha sessiz çalışır. Tabi sadece Macbook değil, iMac, MacPro ile de uyumlu...

Ayrıca Mac'inizin işlemci, RAM, Hard Disk, Network gibi tüm aktivitelerini monitör olarak izlemek için en iyi alternatiflerden biri iStat menus. Yukarıdaki Menu Barınızda durur ve istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Çok da estetik görünür.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Daha derin izleme işlemi yapmak isterseniz iStat Pro Dashboard Widget'ını da yükleyebilirisiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Hepsi ücretsizdir!..
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whatisnfc 10 yıl
Çok teşekkürler indirdim kullanıyorum gayat güzel. : )
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Trecc11 10 yıl
teşekkürler
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Denubis 10 yıl
şu iki programı birleştirseler ya
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AtiMX4 10 yıl
güzel...
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Hobo. 10 yıl
Teşekkürler.. İndiriyorum.
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