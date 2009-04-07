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Hybrid teknolojili MSI Wind U115 ile 16 saate kadar pil süresi

MSI, dünyanın ilk Hybrid depolama (SSD+HDD) teknolojili netbook modeliyle 16 saate kadar pil ömrü sunuyor! İşte detaylar.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışların etkisindeki bilgisayar endüstrisinde, bazı segmentler için olumlu projeksiyonlar yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve yüksek satış rakamlarına ulaşarak endüstrinin öne çıkan donanımlarından birisi olmayı başaran netbook sistemlerin bu yılda yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği belirtilerek, krizin yarattığı karamsar ortamda sektörün can simidi olabileceği üzerinde duruluyor. Piyasa araştırmaları yapan DisplaySearch firmasının son çalışması da bu beklentileri doğrular nitelikte. Zira firmaya göre Mini-Note PC (5"-10.2" Netbook ve MID'ler) pazarı bu sene %66 gibi hayli iddialı bir oranda büyüyebiliyor. Yapılan çalışmaya göre notebook satışlarını da geride bırakacağı düşünülen Mini-Note PC pazarı, mevcut potansiyeliyle firmaların iştahını kabartacak gibi görünüyor.

Hybrid teknolojili MSI Wind U115 ile 16 saate kadar pil süresi
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Netbook dünyasındaki pazar potansiyeli özellikle de kriz ortamında satış kaybı yaşayan üreticiler için yeni bir çıkış kapısı olabilir. Bunun farkında olan üretici firmalar da dikkat çekici ürünlerle netbook pazarında iddialı olmayı ve bahsi geçen pazar potansiyelinden maksimum fayda sağlamayı hedefliyorlar. Tasarım özellikleri ve kullandıkları platform itibariyle genellikle oldukça benzer bir çizgide olan netbook'lar arasında detaylarıyla öne sıyrılmayı başaran modeller de yok değil. DonaB nım dünyasına yön veren isimlerden birisi olan Tayvan merkezli MSI, hazırladığı yeni netbook modeliyle taşınabilirliği uzun pil ömrüyle bir araya getirmeyi ve kullanıcılara daha uzun süreli, gelişmiş mobil deneyim yaşatmayı umuyor. Firmanın Wind serisi netbook modellerinin en yeni temsilcilerinden birisi olan Wind U115, pil ömrünün yanı sıra Hybrid depolama teknolojisiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Yaklaşık 1,5 sene önce ilk netbook modelleri duyurulmaya başlandığında hafiflik ve güç tüketimi de göz önüne alınarak depolama için SSD kullanımı tercih edilmişti. Ancak SSD'lerin yüksek maliyetleri nedeniyle kapasite noktasında beklentileri karşılayabilecek düzeye gelememelerinden ötürü, sistem üreticileri SSD'lerin yanında konvensiyonel sabit disklere de yer vermeye başlamış, akabinde de HDD kullanan netbook modellerinin sayısında da ciddi bir artış yaşanmıştı. Günümüz netbook pazarına baktığımızda ise kullanıcıların bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda SSD veya HDD teknolojisine sahip olan netbook'lar alabilme şansına sahip olduklarını görüyoruz. Ancak bu noktada kullanıcılara göz kırpan MSI, Wind U115 adını verdiği dünyanın ilk Hybrid depolama teknolojili netbook modelini kullanıcıların ve endüstrinin beğenisine sunuyor.

MSI Wind U115, Intel'in Menlow US15W platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği bilgisayarda, 1GB sistem belleğine yer verilmiş. Grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden GMA 500'ün üstlendiği Wind U115'in fark yaratan asıl detayı belirttiğimiz gibi Hybrid depolama teknolojisi. Zira ürün üzerinde hem SLC tabanlı SSD hem de sabit disk bulunuyor. Dileyen kullanıcılar sistemi 8GB SSD ve 160GB HDD ile alabildiği gibi, dileyen kullanıcıları ise 16GB SSD ve 120GB sabit disk konfigürasyonunu seçebiliyorlar. Bu noktada SSD'nin düşük güç tüketimi ve performansıyla öne çıktığını, sabit diskin ise olağan kullanımda ihityaç duyulacak gerekli depolama alanını sağlamakla sorumlu olduğu belirtiliyor. 260mm x 180mm x 19-31.5mm boyutlarında ve 1.3Kg ağırlığında olan sistem pil ömrü ve yüksek depolama kombinasyonu sunuyor.

Hybrid teknolojili MSI Wind U115 ile 16 saate kadar pil süresi
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MSI Wind U115'in 6 hücreli pil ile 16 saate kadar kullanım süresi sunabildiği iddia ediliyor. 9.5 saatlik pil ömrüne sahip bazı rakip modeller düşünüldüğünde, 16 saat oldukça iddialı bir rakam olduğunu belirtebiliriz. 10" ekrana sahip olan, WiFi, Ethernet, 1.3MP internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylarla donatılan MSI Wind U115'e işletim sistemi olaraksa tercihe bağlı olarak Windows Vista veya Windows XP Home eşlik edebiliyor. Hybrid depolama teknolojisiyle öne çıkan ve üzerine hem SSD hem de HDD bardındıran MSI'ın en güncel netbook modellerinden Wind U115, taşınabilirlik ve pil süresiyle profesonellerin de dikkatini çekecek gibi görünüyor. Fiyat listelerindeki yerini de almaya başlayan MSI Wind U115, Avrupa'ya 550 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. 16 saatlik pil ömrü ve SSD+HDD kombinasyonu bakalım nasıl bir satış grafiği çizecek.


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TR_001 10 yıl
En mantıklısı Evde bir masa üstü bilgisayar ile taşınabilir bir netbook olması.. Laptopun hamballığına son veren bu aygıtlar birkaç yıl içinde laptop furyasını tamamen bitirecek gibi duruyor. Tabii ciddi bir de rakipleri var; Pda' lar.
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alito 10 yıl
16 saat gercekten iyi bir değer ama türkiyede ki fiyatlara nasıl yansır görmek lazım.
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h.hasan 10 yıl
bence güzel olmuş 16 saat pil olmasıda ama bende alacağım notebokktada hani özelik bakaımından birazda yüksek performans yüksek özelik olsaydı daha mütiş olurdu ama yinede iyiy yakında normal notebooklarıda yansır bu özelik o zaman daha mütiş olur msı her zaman güzel şeyler yapyor ben notebokkunu almıştım çok güzeldi halada kulanıyorum ama bana yetmediği için daha yüksek özelikli bir notebokkunuda alomayı düşünüyorum.
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bkozen 10 yıl
z serisi işlemci kullanılıyorsa GMA950 olcağını sanmıyorum. US15W çipset GMA500 grafik yapısına sahip.
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karasew vasilli 10 yıl
550 euroya vergi koymasanız bile notebook alabilirsiniz. fakat taşınabilirlik ve pil ömrünü yakalayabilirmisiniz bilemem.. fiyatı ve işlevi gözönüne alındığında netbook ve notebook arasında kalmış denebilir.. biraz zaman geçsin fiyatı düşsün ve rakipleri artsın o zaman alınabilir güzel bir netbook olacaktır.. bu arada ekran kartı evet biraz eski kalmış olabilir fakat önemli olan yeterlimidir? bence evet bu cihazdan beklentinize yanıt verecektir.
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mahho88 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


resim güzelmiş
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utankir 10 yıl
Netbook pazarı için uç kategoride yer alan böyle bir ürün için Intel GM45 platformu yerine NVidia Ion platformu tercih edilebilir miydi?
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sertacaygun 10 yıl
Pahalı olduğnu söyleyen arkadaşlar; MSI'ın ve diğer birçok markanın çok daha ucuz momdellerini bulabilirsiniz. Ama bu ürünün farkını anlammamışsınız sanırım. Farkı fiyat değil, özelliklerinin güzel olması. Benim hoşuma gitti açıkçası.
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veleciraptor 10 yıl
16 sat iyi hoş da üzerine biraz daha para koyarsak normal bir dizüstü alma şansımız var. Netbook'un amaçlarından birisi de ucuz olması ve herkesin ulaşabilmesiydi ki, artık bu kategoriden çıkmak üzere
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max975 10 yıl
çok küçük ve fiyatı buna göre pahalı..
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Yazılımcı Online 10 yıl
16 saat çok iyimiş, yakında cep telefonu gibi olacak bu netbooklar

Aklımı çok çeliyorlari laptopdan vaz geçip desktop toplayıp, taşınabilirlik içinde birtane netbook alayım mı diye düşünmüyor değilim yani ama uzun süre evden ayrı kaldığım oluyor film ve oyun içinde kullanacaım için laptop düşünüyorum. desktop laptop netbook üçünün arasında kaldım üçüde kendi arasında bir derya nerdeyse bir sürü model var kafayı yemek üzereyim
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Father Torque 10 yıl
Konfigürasyon ne kadar hoş gözükse de ekran kartı hala eski tip vefiyat 550 Euro. Türkiye'deki fiyatını düşünmek bile istemiyorum.
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