Hybrid teknolojili MSI Wind U115 ile 16 saate kadar pil süresi

Küresel ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışların etkisindeki bilgisayar endüstrisinde, bazı segmentler için olumlu projeksiyonlar yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve yüksek satış rakamlarına ulaşarak endüstrinin öne çıkan donanımlarından birisi olmayı başaran netbook sistemlerin bu yılda yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği belirtilerek, krizin yarattığı karamsar ortamda sektörün can simidi olabileceği üzerinde duruluyor. Piyasa araştırmaları yapan DisplaySearch firmasının son çalışması da bu beklentileri doğrular nitelikte. Zira firmaya göre Mini-Note PC (5"-10.2" Netbook ve MID'ler) pazarı bu sene %66 gibi hayli iddialı bir oranda büyüyebiliyor. Yapılan çalışmaya göre notebook satışlarını da geride bırakacağı düşünülen Mini-Note PC pazarı, mevcut potansiyeliyle firmaların iştahını kabartacak gibi görünüyor.

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Netbook dünyasındaki pazar potansiyeli özellikle de kriz ortamında satış kaybı yaşayan üreticiler için yeni bir çıkış kapısı olabilir. Bunun farkında olan üretici firmalar da dikkat çekici ürünlerle netbook pazarında iddialı olmayı ve bahsi geçen pazar potansiyelinden maksimum fayda sağlamayı hedefliyorlar. Tasarım özellikleri ve kullandıkları platform itibariyle genellikle oldukça benzer bir çizgide olan netbook'lar arasında detaylarıyla öne sıyrılmayı başaran modeller de yok değil. DonaB nım dünyasına yön veren isimlerden birisi olan Tayvan merkezli MSI, hazırladığı yeni netbook modeliyle taşınabilirliği uzun pil ömrüyle bir araya getirmeyi ve kullanıcılara daha uzun süreli, gelişmiş mobil deneyim yaşatmayı umuyor. Firmanın Wind serisi netbook modellerinin en yeni temsilcilerinden birisi olan Wind U115, pil ömrünün yanı sıra Hybrid depolama teknolojisiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Yaklaşık 1,5 sene önce ilk netbook modelleri duyurulmaya başlandığında hafiflik ve güç tüketimi de göz önüne alınarak depolama için SSD kullanımı tercih edilmişti. Ancak SSD'lerin yüksek maliyetleri nedeniyle kapasite noktasında beklentileri karşılayabilecek düzeye gelememelerinden ötürü, sistem üreticileri SSD'lerin yanında konvensiyonel sabit disklere de yer vermeye başlamış, akabinde de HDD kullanan netbook modellerinin sayısında da ciddi bir artış yaşanmıştı. Günümüz netbook pazarına baktığımızda ise kullanıcıların bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda SSD veya HDD teknolojisine sahip olan netbook'lar alabilme şansına sahip olduklarını görüyoruz. Ancak bu noktada kullanıcılara göz kırpan MSI, Wind U115 adını verdiği dünyanın ilk Hybrid depolama teknolojili netbook modelini kullanıcıların ve endüstrinin beğenisine sunuyor.

MSI Wind U115, Intel'in Menlow US15W platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği bilgisayarda, 1GB sistem belleğine yer verilmiş. Grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden GMA 500'ün üstlendiği Wind U115'in fark yaratan asıl detayı belirttiğimiz gibi Hybrid depolama teknolojisi. Zira ürün üzerinde hem SLC tabanlı SSD hem de sabit disk bulunuyor. Dileyen kullanıcılar sistemi 8GB SSD ve 160GB HDD ile alabildiği gibi, dileyen kullanıcıları ise 16GB SSD ve 120GB sabit disk konfigürasyonunu seçebiliyorlar. Bu noktada SSD'nin düşük güç tüketimi ve performansıyla öne çıktığını, sabit diskin ise olağan kullanımda ihityaç duyulacak gerekli depolama alanını sağlamakla sorumlu olduğu belirtiliyor. 260mm x 180mm x 19-31.5mm boyutlarında ve 1.3Kg ağırlığında olan sistem pil ömrü ve yüksek depolama kombinasyonu sunuyor.

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MSI Wind U115'in 6 hücreli pil ile 16 saate kadar kullanım süresi sunabildiği iddia ediliyor. 9.5 saatlik pil ömrüne sahip bazı rakip modeller düşünüldüğünde, 16 saat oldukça iddialı bir rakam olduğunu belirtebiliriz. 10" ekrana sahip olan, WiFi, Ethernet, 1.3MP internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylarla donatılan MSI Wind U115'e işletim sistemi olaraksa tercihe bağlı olarak Windows Vista veya Windows XP Home eşlik edebiliyor. Hybrid depolama teknolojisiyle öne çıkan ve üzerine hem SSD hem de HDD bardındıran MSI'ın en güncel netbook modellerinden Wind U115, taşınabilirlik ve pil süresiyle profesonellerin de dikkatini çekecek gibi görünüyor. Fiyat listelerindeki yerini de almaya başlayan MSI Wind U115, Avrupa'ya 550 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. 16 saatlik pil ömrü ve SSD+HDD kombinasyonu bakalım nasıl bir satış grafiği çizecek.