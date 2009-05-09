Hynix, Numonyx ve Phison, yeni NAND kontrolcüleri için iş birliğine gitti

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DRAM üretiminde sektör devi isimlerden Hynix, Numonyx ve Phison Electronics firmalarıyla birlikte yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre bir araya gelen üç firma, NAND bellek çözümleri için, eMMC 4.4 spesifikasyonunu baz alan yeni kontrolcüler hazırlayacak. Özellikle kabslosuz uygulamalarda ve gömülü sistemlerde kullanılması beklenen yeni kontrolcülerin, Phison firması tarafından özel olarak Hynix ve Numonyx firmalarına sağlanacağı belirtildi.

Geleceğin depolama çözümü olarak tanımlanan SSD'ler ve bellek kartlarında da kullanılması beklenen yeni kontrolcülerden ilkinin konsorsiyum tarafından yıl sona ermeden anons edilmesi beklenirken, endüstriyel uygulamalarda pazar payını arttırmak isteyen Hynix'in bu ortaklığa ve geliştirilecek yeni kontrolcülere büyük önem verdiği belirtiliyor.