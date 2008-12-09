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i-mate'den akıllı telefonlar için özelleştirilmiş Windows Mobile arayüzü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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i-mate'den akıllı telefonlar için özelleştirilmiş Windows Mobile arayüzü
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Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından i-mate, Windows Mobile 6.1 tabanlı modelleri için hazırladığı i-mate Go isimli yeni arayüzü gösterdi. VITO Winterface esas alınarak hazırlanan yeni arabirim özellikle ikon tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira dokunmatik ekranlı telefon kullanıcıları düşünülerek hazırlanan arayüz ile tercih edilen köşeli ve büyük ikonlar, iPhone'u hatırlatmıyor değil.

Kullanıcıların ikonları özelleştirebildiği, popüler uygulamaları sıralandırabildiği ve kısa yol ataması yapabildiği yeni arayüzün ücretsiz olarak indirilebileceği ve i-mate'in Ultimate 9502, Ultimate 8502, Ultimate 8150, Ultimate 6150 ile JAMA 101 modellerinde kullanılabileceği belirtilirken 8150 ve 6150 modelleri için de ilgili desteğin yakın da ssağlanacağı bildiriliyor.


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gun 10 yıl
iPhone kadar kolay bir dokunmatik ekran yok. Hem çok hassas, hem multi touch , hemde sert dolayısıyla çift tıklama bile yapabiliyorsunuz.
Bence kalemle kullanılması üzerine gelişen teknoloji yerine iPhone'daki gibi sert bir yüzey üzerinde çalışan bir sistem yapsınlar. İkon filan yalan kalıyor çünkü.
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El Fuego 10 yıl
İyi bir PPC'nin ne görüntü ne de kullanım olarak iPhone çakması gibi görünme fikrine katılmıyorum. Çok farklı segmentte olan aletler kaldı ki...
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