i-mate'den akıllı telefonlar için özelleştirilmiş Windows Mobile arayüzü

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Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından i-mate, Windows Mobile 6.1 tabanlı modelleri için hazırladığı i-mate Go isimli yeni arayüzü gösterdi. VITO Winterface esas alınarak hazırlanan yeni arabirim özellikle ikon tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira dokunmatik ekranlı telefon kullanıcıları düşünülerek hazırlanan arayüz ile tercih edilen köşeli ve büyük ikonlar, iPhone'u hatırlatmıyor değil.

Kullanıcıların ikonları özelleştirebildiği, popüler uygulamaları sıralandırabildiği ve kısa yol ataması yapabildiği yeni arayüzün ücretsiz olarak indirilebileceği ve i-mate'in Ultimate 9502, Ultimate 8502, Ultimate 8150, Ultimate 6150 ile JAMA 101 modellerinde kullanılabileceği belirtilirken 8150 ve 6150 modelleri için de ilgili desteğin yakın da ssağlanacağı bildiriliyor.