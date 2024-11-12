One UI 7'nin ne kadar akıcı ve hızlı çalıştığını gösteren bir video yayınlandı

Yayınlanan videoda görülebileceği gibi uygulamaların açılıp kapanması sadece hızlı değil, aynı zamanda oldukça akıcı hale gelmiş. Samsung yeni arayüzde Çinli üreticilerin de sıkça kullandığı "paralel animasyon" teknolojisini devreye sokmuş gibi görünüyor. Bu teknoloji, adından da anlaşılabileceği üzere aynı anda birden fazla animasyonun sorunsuzca çalışmasını sağlıyor.
Samsung One UI 7 ne zaman çıkacak?
Paralel animasyon ile bir uygulama simge durumuna küçültüldüğünde diğerinin açılması kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Her iki süreç de aynı anda gerçekleştiği için kullanıcılar hızlı ve kesintisiz bir deneyim yaşıyorlar. Bu teknolojiye sahip olmayan iOS gibi sistemlerde önce uygulamayı kapatma animasyonu tamamlanıyor, daha sonra diğer uygulamanın açılma animasyonu başlıyor. Bu da sürecin biraz daha uzun sürmesine neden oluyor.
One UI 7’nin beta sürümünün yıl sonuna kadar yayınlanması planlanıyor. Ancak kararlı sürüm için 2025 yılını beklememiz gerekecek. Stabil sürümün önümüzdeki yıl çıkış yapacak amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıma sunulacağı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir