One UI 7'nin ne kadar akıcı ve hızlı çalıştığını gösteren bir video yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Samsung One UI 7 arayüzünün temel yeniliklerini gösteren bir video internete düşmüştü. Şimdi ise yazılımdaki animasyonların akıcılığını gözler önüne seren bir video daha ortaya çıktı. Güney Koreli firma bu sürümde animasyonların yeterince akıcı olmaması yönündeki eleştirileri dikkate almış görünüyor.

Yayınlanan videoda görülebileceği gibi uygulamaların açılıp kapanması sadece hızlı değil, aynı zamanda oldukça akıcı hale gelmiş. Samsung yeni arayüzde Çinli üreticilerin de sıkça kullandığı "paralel animasyon" teknolojisini devreye sokmuş gibi görünüyor. Bu teknoloji, adından da anlaşılabileceği üzere aynı anda birden fazla animasyonun sorunsuzca çalışmasını sağlıyor.

Samsung One UI 7 ne zaman çıkacak?

Paralel animasyon ile bir uygulama simge durumuna küçültüldüğünde diğerinin açılması kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Her iki süreç de aynı anda gerçekleştiği için kullanıcılar hızlı ve kesintisiz bir deneyim yaşıyorlar. Bu teknolojiye sahip olmayan iOS gibi sistemlerde önce uygulamayı kapatma animasyonu tamamlanıyor, daha sonra diğer uygulamanın açılma animasyonu başlıyor. Bu da sürecin biraz daha uzun sürmesine neden oluyor.

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One UI 7’nin beta sürümünün yıl sonuna kadar yayınlanması planlanıyor. Ancak kararlı sürüm için 2025 yılını beklememiz gerekecek. Stabil sürümün önümüzdeki yıl çıkış yapacak amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

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One UI 7'nin ne kadar akıcı çalıştığı video ile gösterildi