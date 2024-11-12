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    One UI 7'nin ne kadar akıcı ve hızlı çalıştığını gösteren bir video yayınlandı

    Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü One UI 7'deki animasyonların akıcılığını gösteren bir video yayınlandı. Paylaşılan görüntü şirketin bu yöndeki eleştirileri dikkate aldığını ortaya koyuyor.
    One UI 7'nin ne kadar akıcı çalıştığı video ile gösterildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Samsung One UI 7 arayüzünün temel yeniliklerini gösteren bir video internete düşmüştü. Şimdi ise yazılımdaki animasyonların akıcılığını gözler önüne seren bir video daha ortaya çıktı. Güney Koreli firma bu sürümde animasyonların yeterince akıcı olmaması yönündeki eleştirileri dikkate almış görünüyor.

    Yayınlanan videoda görülebileceği gibi uygulamaların açılıp kapanması sadece hızlı değil, aynı zamanda oldukça akıcı hale gelmiş. Samsung yeni arayüzde Çinli üreticilerin de sıkça kullandığı "paralel animasyon" teknolojisini devreye sokmuş gibi görünüyor. Bu teknoloji, adından da anlaşılabileceği üzere aynı anda birden fazla animasyonun sorunsuzca çalışmasını sağlıyor.

    Samsung One UI 7 ne zaman çıkacak?

    Paralel animasyon ile bir uygulama simge durumuna küçültüldüğünde diğerinin açılması kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Her iki süreç de aynı anda gerçekleştiği için kullanıcılar hızlı ve kesintisiz bir deneyim yaşıyorlar. Bu teknolojiye sahip olmayan iOS gibi sistemlerde önce uygulamayı kapatma animasyonu tamamlanıyor, daha sonra diğer uygulamanın açılma animasyonu başlıyor. Bu da sürecin biraz daha uzun sürmesine neden oluyor.

    One UI 7’nin beta sürümünün yıl sonuna kadar yayınlanması planlanıyor. Ancak kararlı sürüm için 2025 yılını beklememiz gerekecek. Stabil sürümün önümüzdeki yıl çıkış yapacak amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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