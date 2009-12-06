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I-O Data'dan yeni harici Blu-Ray yazıcısı: BRP-US6

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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I-O Data'dan yeni harici Blu-Ray yazıcısı: BRP-US6
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Her ne kadar kullanıcılar harici depolama çözümlerinde sabit diskleri yada bellek kartlarını tercih etse de firmalar optik medya yazıcılarını geliştirmeye devam ediyor. Japonya merkezli elektronik firması I-O Data, bu ay içersinde piyasaya sürmeye hazırlandığı BRP-US6 harici Blu-Ray yazıcısını duyurdu.

Bilgisayarla bağlantısını USB 2.0 üzerinden kuran harici yazıcı, BD-R SL medyalarını 2x, BD-R DL/BD-RE medyalarınıysa 6x hızıyla yazıp, BD-ROM'ları 4x hızıyla okuyabiliyor. 330 gram kütlesi ve 137mm x 154mm x 20mm boyutlarıyla oldukça taşınabilir formdaki ürün, tasarımıyla da göz dolduruyor. İlk olarak Japonya'da kullanıcılara sunulacak ürünün satış fiyatıysa 343 dolar olarak belirlenmiş.

http://www.cdrinfo.com/Sections/News/Details.aspx?NewsId=26426 Yorum Yaz

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