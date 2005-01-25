i-Tech Virtual Keyboard; Bu göz kamaştırıcı sanal klavye artık Bluetooth destekli

Günümüzde VGA ekranları, 1 megapiksel ve üzeri dijital kameraları, hızlı işlemcilieri ve kablosuz iletişim yetenekleri ile PDA lar gün geçtikçe daha fazla kişinin ilgisini çekiyor ve pazar paylarını genişletiyorlar. Şu an için bu güzel taşınabilir cihazlardaki en büyük problem hızlı yazı girişini sağlayacak olan ara birimin bir türlü istenen rahatlık ve taşınabilirlikte yapılamaması.

QWERTY klavye güzel bir çözüm ama küçük tuş takımını on (10) parmak kullanmak imkansız. Bu da uzun ofis çalışmalarını yapmayı şu an için sınırlayan bir etken. Aslında bu soruna en güzel çözüm katlanabilir klavyeler. Kablosuz yada direk cihazın altına takılarak kullanılabilen bu cihazlar oldukça kullanışlılar ve PDA yı aynı bir notebook rahatlığı ile kullanmanıza imkan veriyorlar fakat katlandıklarında dahi bir PDA dan daha büyük ve kalınlar buda taşınabilirliklerini sınırlamakta.

Hong Kong bazlı i.Tech firması çok uzun bir süre fuarlarda boy gösterdikten sonra geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve bir çok ödül alan lazer yansıtmalı sanal klavyesinin Bluetooth destekli versiyonunu piyasaya sürdü. Lazer ile düz yüzeye yansıtılan klavye görüntüsü üzerindeki tıklamalarınız algılayan cihaz bunu PDA ya kızıl ötesi yada Bluetooth kullanarak aktarabiliyor.

Palm OS 4.x ve 5.x uyumlu cihaz Microsoft Pocket PC 2003 ilede çalışmakta. Cihazın PDA ile uyumlu olmasını sağlayan sürücüleri beraberinde gelmekte ve kullanımdan önce kurulması gerekmekte. 90 x 34 x 24 mm boyutlarında ve Bluetooth v1.1 destekli i.Tech Virtual Keybord yurt dışında 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Ağırlığı 500 gram a yakın olan cihaz her ne kadar küçük olsada ağırlığı ile aslında taşınabilirliğini biraz sınırlamakta.

Sürekli kullanımda 2 saat pil ömrü sunan cihaz, PDA lar için klavye sorununu başarılı bir şekilde tarihe karıştırmış oluyor. Yakında PDA ların direk içlerine entekre edilerek piyasaya sürülmesi muhtemel olan bu teknoloji her nekadar çalışabilmek için sabit düz bir alana ihtiyaç duysada. Otobüs yada Uçak benzeri ulaşım araçları ile yapılan seyahatlerde yada tatillerinizde QWERTY klavyenize iyi bir altarnatif olacaktır.

Sanal klavyenin bu versiyonu daha az cihazla uyumlu ama desteklediği Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi gerçekten büyük tahatlık sağlıyor. Eski versiyonu telefonlarda dahi kullanılabilirken Bluetooth versiyonu sadece PDA lar ile sınırlı.