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    Ters slash işareti nasıl yapılır? Klavyede ters eğik çizgi (\) yapma

    Klavyede görünmediğinden ters slash işareti nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. İşte Windows PC, MacBook ve telefonda ters eğik çizgi yapmanın yolu:             

    Ters slash işareti, sola doğru eğik çizgiye benzeyen bir semboldür. Ters eğik çizgi, Windows, macOS ve diğer işletim sistemlerinde özel bir karakterdir ve göründüğü yere bağlı olarak birçok kullanımı vardır. Ters slash, bir dosya sisteminde saklanan dosyalara erişirken yollar oluşturmanızı sağlayarak klasörler ve alt dizinler arasında gezinmenize olanak tanır. Ayrıca, telif hakkı işaretlerini, pi (π) gibi matematiksel sembolleri veya hesaplamalar ve veri işleme formüllerini temsil etmek için diğer semboller veya karakterlerle birlikte kullanılır. Kısacası, depolama dizinlerinde gezinmekten özel metin öğelerini kodlamaya kadar çeşitli işlevler sağlayan bilgi işlem sistemlerinde inanılmaz derecede çok yönlü ve önemli bir karakterdir. Peki, klavyede ters slash nasıl yapılır? İşte Windows PC, Mac’te ve telefonda ters slash işareti yapmanın yolu:

    Ters slash işareti klavyede nasıl yapılır ⌨️

    Q & F klavyede ters slash işareti yapma Tam Boyutta Gör
    Ters slash işareti (\), Windows PC klavyesinde AltGr tuşu ile soru işareti tuşuna basılarak yapılır. Macbook’ta Option tuşu ile soru işareti tuşuna basılarak ters eğik çizgi yapılır. Ters slash ascii kodu 92’dir.

    Peki, telefonda ters slash nasıl yapılır? iPhone ve Android telefonda ters slash yapmak için klavyeyi açın, 123 veya sembollere geçin ve “\” sembolüne dokunun.

    Ters slash işareti kopyala 👉🏻 \

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