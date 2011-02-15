İDO, Türk Telekom ve TTNET İşbirliğiyle Dünyada Bir İlk: OnSealine

İDO, Türk Telekom ve TTNET, online dünyanın fırsatlarını müşterilerinin ayağına getiren yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. Dünyada bir ilk olan OnSealine projesi kapsamında TTNET WiFi altyapısı ile İDO feribotlarında yolcular, denizin ortasında kablosuz internet keyfini yaşayabilecekler.

Dünyada bir ilk olan ve internet altyapısını TTNET’in sağlayacağı, Türk Telekom grup şirketi Innova tarafından üretilen, feribot ve iskelelere yerleştirilecek “Akılmatik” isimli kiosklardan, Türk Telekom ve grup şirketlerinin hizmetleri sunulacak. Yolcular aynı zamanda doğalgaz, su ve elektrik faturalarını ödeyebilecek; internet bankacılığı işlemlerini yapabilecekler.

Dünyanın en büyük araç ve yolcu taşımacılık şirketi İDO ve Türk Telekom ile hayatın her alanında tüketicilere kesintisiz, hızlı, güvenli ve kaliteli genişbant internet hizmeti sunan TTNET, OnSealine Projesi’ni hayata geçiriyor.

OnSealine Projesi’nin tanıtım toplantısı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt ve TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz’ın katılımıyla 11 Şubat Cuma günü Adnan Menderes Feribotu’nda yapıldı.

Başlatılan yeni proje kapsamında, dünyada bir ilk olan uygulamayla 33 İDO iskelesine ve hızlı feribotlarına kurulan TTNET WiFi altyapısı ile yolcular, denizin ortasında TTNET WiFi ile kablosuz internet keyfini yaşayacaklar. Diğer taraftan feribot ve iskelelere yerleştirilecek olan “Akılmatik” isimli kiosklardan, Türk Telekom ve grup şirketleri ile İDO hizmetlerinden yararlanmalarının yanı sıra doğalgaz, su ve elektrik faturalarını ödeyebilecekler, internet bankacılığı işlemlerini yapabilecekler. Gelecekte de yolcular, “Akılmatik” kiosklarından hizmet vermek isteyen diğer firmaların hizmetlerine de erişebilecekler.

İlk etapta 8 hızlı feribot ve İDO terminallerine kurulacak olan “Akılmatik”ler, yakın bir zamanda İstanbul’ un önemli merkezlerine yerleştirilecek.

Toplantıda konuşan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz; “2010 yılında ‘TTNET’le Her Şey Mümkün” diyerek başladığımız yeni dönemde ürün ve hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni ‘dijital yaşamda’ müşterilerimize ‘rehberlik’ etme misyonu ile hareket ediyoruz. Hayatın her alanında teknolojik yeniliklerle var olma hedefi ve hem bireylerin hem de toplumun gelişiminde öncü rol oynama vizyonumuzla Türkiye’de internet kullanımının yaygınlaşmasında aktif rol oynuyoruz.” dedi.

Amaçlarının Türkiye’de herkesi “internet vatandaşı yapmak” olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “WiFi kablosuz internet teknolojisi ve altyapısında dünyadaki en büyük operatörlerden biri olarak, bugün de ülkemizin gurur kaynağı kurumlarımızdan olan, dünyanın en büyük araç ve yolcu deniz taşımacılık şirketimiz İDO ile yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz kapsamında 33 İDO iskelesine ve hızlı feribotlarına TTNET WiFi altyapısı kuruldu. Artık vatandaşlarımıza denizin ortasında kablosuz internet keyfi yaşatacağız. Gerek internet hizmeti ile tüm servisleri gerekse TTNET’in zengin hizmet ve servis seçeneklerini tüm kullanıcılara erişebilir hale getirdiğimiz projemizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm iletişim ihtiyaçlarını tek elden karşılamak ve interneti ülkemizin her köşesine ulaştırmak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.

İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy ise; “OnSeaLine” projesininin, İDO’nun güvenli, konforlu ve teknolojiyi fırsata dönüştüren entegre ulaşım hizmeti anlayışının yeni bir adımı olarak değerlendirdi. Paksoy şöyle devam etti: “Sizlerin de artık yakından bildiği gibi İDO olarak teknolojiyi her zaman yakın takip ederek, müşteri memnuniyetini iş yapış stratejimizin temeline oturttuk. Yeni fırsatlar konusunda cesur ve aktif tavrımızı korumayı çalışarak, beklentilerin ötesine geçebilmeyi önemsedik. Bu Bu boyutuyla, alanlarında öncü ulusal ve uluslararası kurumlarla sürdürdüğümüz işbirlikleri de bize değer katıyor, İDO ile Marmara’da yarattığımız modern yolculuk kültürünü, yenilikçi vizyonu koruyor ve geliştiriyor.”

Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurttoplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin öncü yakınsama teknolojileri şirketi olarak, müşterilerimizin hayatına değer katmak, en iyi ve yenilikçi hizmetleri sunmak amacıyla ürün ve hizmet geliştiriyoruz. Yenilikçi bir yaklaşımla ülkemize en ileri teknolojileri, en son yenilikleri sunmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İDO ile birlikte OnSeaLine Projesi’nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bozkurt,Türk Telekom olarak bu tür yakınsama odaklı ve Türk halkına yarar sağlayacak projelerde her zaman yer alacaklarının altını çizdi.

Proje Yolculara Neler Getiriyor?

Akılmatikler üzerinden;

İDO bilet ve Sea& Miles Bonus işlemleri yapılabilecek.

Türk Telekom ve grup şirketlerinin fatura ödeme, hizmet/paket/servis satın alma gibi işlemleri gerçekleştirilebilecek.

İnternet bankacılığı işlemleri yapılabilecek.

İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ v.b. kurumların faturaları ödenebilecek.

TTNET WiFi hizmeti kapsamında;

TTNET ADSL aboneleri hediye TTNET WiFi dakikalarını yol boyunca denizin ortasında kullanacaklar.

TTNET ADSL abonesi olmayanlar da yolculuk esnasında kiosklardan veya TTNET WiFi karşılama sayfasından kredi kartlarıyla dakika satın alıp kullanabilecekler.

Verilen WiFi hizmeti ile TTNET ADSL aboneleri, TTNET'in Tivibu, TTNET Müzik, TTNET Oyun vb. ürünlerini yolculukları boyunca kullanabilecekler.

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