IEEE, Ethernet standardını 400Gbps-1Tbps arasına çekmek için çalışma yapıyor

Ethernet bağlantısındaki standartları belirleyen organizasyon olan IEEE, bağlantı hızlarını 400Gbps-1Tbps arasına çekmek için çalışma başlattığını duyurdu.





Organizasyon, yüksek hızda Ethernet konsensusu oluşturdu ve bu yapıya IEEE 802.3 adını verdi. Konsensusa davet edilenler ise telekomünikasyon, veri merkezi, ağ sistemleri, ağ depolama gibi sistemlerin kullanıcı ve üreticileri ile bireysel katılımcılar oldu.





Konsensus, organizasyonun devamlı yükselen çoklu uygulamaların global genişbant ihtiyaçlarını analiz eden IEEE 802.3 raporuna bağlı olarak çalışacak. Rapor, ağların 2015 yılında 1Tbps, 2020 yılında 10Tbps genişbant kapasitesine ihtiyaç duyacağını öngörüyor. İnternete bağlı cihaz sayısı ise 2020 yılında 16 milyar olarak öngörülüyor. Devasa miktarlarda artış gösteren veri akışını karşılayabilmek içinse Ethernet bağlantısında hız artırımı kaçınılmaz görülüyor.





IEEE 802.3 konsensusu, bu rapor doğrultusunda, bağlantı hızlarını 100Gbps ötesine taşımayı hedefliyor. Ağ uygulamalarının türüne göre veri akışları 400Gbps-1Tbps arasında bir hıza sahip olabilecek.





Konu ile ilgili ilk toplantı ise 24 Eylül'de Cenevre'de yapılacak. Toplantıda Ethernet standartlarının geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ne tür aktivitelerle başlayacağı masaya yatırılacak.