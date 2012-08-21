IEEE, Ethernet standardını 400Gbps-1Tbps arasına çekmek için çalışma yapıyor

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Ethernet bağlantısındaki standartları belirleyen organizasyon olan IEEE, bağlantı hızlarını 400Gbps-1Tbps arasına çekmek için çalışma başlattığını duyurdu.
Organizasyon, yüksek hızda Ethernet konsensusu oluşturdu ve bu yapıya IEEE 802.3 adını verdi. Konsensusa davet edilenler ise telekomünikasyon, veri merkezi, ağ sistemleri, ağ depolama gibi sistemlerin kullanıcı ve üreticileri ile bireysel katılımcılar oldu.
Konsensus, organizasyonun devamlı yükselen çoklu uygulamaların global genişbant ihtiyaçlarını analiz eden IEEE 802.3 raporuna bağlı olarak çalışacak. Rapor, ağların 2015 yılında 1Tbps, 2020 yılında 10Tbps genişbant kapasitesine ihtiyaç duyacağını öngörüyor. İnternete bağlı cihaz sayısı ise 2020 yılında 16 milyar olarak öngörülüyor. Devasa miktarlarda artış gösteren veri akışını karşılayabilmek içinse Ethernet bağlantısında hız artırımı kaçınılmaz görülüyor.
IEEE 802.3 konsensusu, bu rapor doğrultusunda, bağlantı hızlarını 100Gbps ötesine taşımayı hedefliyor. Ağ uygulamalarının türüne göre veri akışları 400Gbps-1Tbps arasında bir hıza sahip olabilecek.
Konu ile ilgili ilk toplantı ise 24 Eylül'de Cenevre'de yapılacak. Toplantıda Ethernet standartlarının geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ne tür aktivitelerle başlayacağı masaya yatırılacak.
http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/hse/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10tb telekom yurt içi hat kapasitesi var! 10 milyon internet kullanıcısı var. Buda kullanıcı başına 8Mbit bağlantı eder. Kullanıcıları öğleden önce, öğleden sonra ve gece uyarısı girenler olarak zorla üçe bölersek 8 Mbit bağlantı bir anda olur 25 Mbit. Biz de bunu 100 mb'e kadar diye satıp 20 mbit sunarsak kullanıcı başına 5 Mbit fazlalığımız çıkar. İşte buda geleceğe yatırım.
Ne komik adamlar var internet hızı yerlerde adam ssdnin limitinden bahsediyor :d
Zaten istesende o ssd hız limitine türkiyede takılamayacaksın hatta hdd limitine bile takılamayacaksın.:D
Katılıyorum.
Ben halen 2yıllık adsl tahaddütüne giriyorsam söylenecek birşey yok,fiber internet konusunu açıklıyor.
10mb internetle saniyede 1mb veri indiriyorum 1000gb/10=100gb eğer saniyede 100gb veri iniyorsa buna ne ssd ne sata3 nede pci baş edebilir
Her konu internet haberi altında şikayet ediyorsunuz gidin onlara söyleyin bunları.
Habere gelirsek 1Tbps hızı düşünemiyorum şu anda en hızlı SSDler bile 8Gbps hızda yazabiliyor.Önceden internet hızı HDDlerin yanından bile geçemezdi şimdi ise bu hızlar konuşuluyor.
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