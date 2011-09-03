IFA 2011: Toshiba'dan hepsi bir arada Qosmio, Qosmio DX730

Devam etmekte olan IFA 2011 fuarında yeni çözümlerini sergilemeye devam eden Toshiba, Qosmio serisi bilgisayar ailesinin yeni üyesi, hepsi bir arada bilgisayar çözümü Qosmio DX730'u ürün gamına ekledi.

Sandy Bridge Pentium ya da Core i3/i5/i7 işlemcilerinden gücünü alan bilgisayar, 23 inçlik LED aydınlatmalı panelinde 1920x1080 piksel çözünürlüğüne kadar destek sunarken; yine bir Japon firması olan Onkyo imzalı ses sistemine (stereo hoparlörler ve subwoofer) sahip. Sistem belleği 16GB'a kadar arttırılan ve tek bir sabit disk ile 2TB'a depolama alanı sunan bilgisayarda; konfigürasyon seçenekleri arasında harici GeForce GT540 grafik yongası ile DVD ya da Blu-Ray optik sürücüsü bulunurken; dahili olarak ise DVB-T/analog hibrit TV alıcısı, kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi desteği, Bluetooth 3.0 ile 1.3 megapiksellik internet kamerası yer alıyor.

4.çeyrekte satışa sunulacak olan panel bilgisayarın, fiyatlandırması ise şimdilik belirsizliğini koruyor.