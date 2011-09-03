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IFA 2011: Toshiba'dan hepsi bir arada Qosmio, Qosmio DX730

7 yıl
11,5b
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8
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Devam etmekte olan IFA 2011 fuarında yeni çözümlerini sergilemeye devam eden Toshiba, Qosmio serisi bilgisayar ailesinin yeni üyesi, hepsi bir arada bilgisayar çözümü Qosmio DX730'u ürün gamına ekledi.

Sandy Bridge Pentium ya da Core i3/i5/i7 işlemcilerinden gücünü alan bilgisayar, 23 inçlik LED aydınlatmalı panelinde 1920x1080 piksel çözünürlüğüne kadar destek sunarken; yine bir Japon firması olan Onkyo imzalı ses sistemine (stereo hoparlörler ve subwoofer) sahip. Sistem belleği 16GB'a kadar arttırılan ve tek bir sabit disk ile 2TB'a depolama alanı sunan bilgisayarda; konfigürasyon seçenekleri arasında harici GeForce GT540 grafik yongası ile DVD ya da Blu-Ray optik sürücüsü bulunurken; dahili olarak ise DVB-T/analog hibrit TV alıcısı, kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi desteği, Bluetooth 3.0 ile 1.3 megapiksellik internet kamerası yer alıyor.

4.çeyrekte satışa sunulacak olan panel bilgisayarın, fiyatlandırması ise şimdilik belirsizliğini koruyor.


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detroit21 7 yıl
Birak toshibayi al sana türk kazigi
Exper exper !!! ati 1gb ekran kartim var naberrr...
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mehmetturk52 7 yıl
Ne iMac özentiliği kardeşim? Hepsi bir arada bilgisayar yapınca iMac mi oluyor? Neresi benziyor? Bu Apple fanatikleri de FB fanatiklerini solladı ha. :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
ekran kartının mobil olmaması iyi olmuş...
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veto1214 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

ekran kartının mobil olmaması iyi olmuş...


Kopdum






HocamBak sıralıom
1-GT540Bir mobil cardır Masaustunde karşılığı olmadığı için M konamdan okunur genelde
2-Okadar Kucuk Yere PCİ-ex kart sığmaz
3-Laptop Anakartı kulanılır All in pc lerde PCi-ex slotu olmadığı için MASAUSTU ekrankartlarını takamzsın
4-Pci express Ekrankartları dıkey olarak takılır o zaman Kasanının En az 10cm filan olması EKRAN la birlikte En az 20-30cm olması gerekirdi bole olsa Bile parçalar asırı ısınmaya mahkum kalırdı
5-Harici Derken Masustu sandıysan Yanılıosun GT540M Zaten harici Birlaprop ekran kartıdır Orn 700dolara Filan GTX580m alıp onla değiştirebilirisin
6-BKZ: Ge forceekran kartları arasında GT540 Adlı Destkop erkan kartı yoktur:

nvidia.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Keşke biraz iMac özentligi olsada şöyle 27"lik ve aynı ozelliklerdekli bir bilgisayarı sırf arkasında elma olmadıgı için 6.000tl ye değilde 3 buçuğa falan kapatabilsek:)
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artcraft35 7 yıl
subwoofer mı şarkı çalarken monitör sallanmasın
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Recharged 7 yıl
Biraz iMac özentiliğimi var acaba ? Yoksa ben mi öyle düşünüyorum sadece.
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