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    Hashtag işareti (#) nasıl yapılır? Diyez (kare) işareti yapma

    Klavyede hashtag işareti yapılışını merak edenler buraya! İşte sosyal medyada etiket işareti olarak da kullanılan kare (diyez) işareti yapma kısayolları:        
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    Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hashtag işareti de sıkça kullanılır oldu. Zira Instagram, Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda, etkileşimi artırmak için # işareti kullanılıyor. Ancak klavyede kare işareti bulunmuyor. Haliyle birçok kullanıcı, "Diyez işareti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını ya da hashtag işareti kopyala işlemini merak ediyor. Biz de Türkçe okunuşu heştek olan ve çoğunlukla etiket işareti olarak kullanılan # sembolünün anlamını ve klavyedeki kısayollarını sizler için anlatıyoruz. 

    Hashtag (#) işareti anlamı ne demek?

    Hashtag işareti (#) nasıl yapılır? Diyez (kare) işareti yapma
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    Hashtag'ler; içeriği kategorize eden ve Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ve diğer sosyal medya platformlarındaki çeşitli konuları takip etmek için kullanılan bir etiket işaretidir. Hashtag'lerin önünde # sembolü bulunur. Örneğin; #DonanımHaber

    Klavyede Hashtag & Kare işareti yapma kısayolları

    Klavyelerde alfabenin bulunduğu bölümün üzerinde 0’dan 9’a kadar numaralandırmış bir rakam bölümü yer alıyor. Diyez işareti gibi birçok kısayol için de bu numaralara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu durum, klavye türü ve bilgisayara göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda sosyal medyada etiketleme amacıyla kullanılan numara işaretini (#) yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

    Windows bilgisayarda hashtag işareti yapma

    windows klavyede hashtag işareti kısayolu
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    Windows bilgisayar klavyesinde kare işareti olarak da bilinen hashtag işareti (#), Alt gr + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Diyez yapma kısayolu, Q ve F klavyede aynı kısayol kullanılarak yapılır.

    Mac bilgisayarda hashtag işareti yapma

    Mac'te kare işareti kısayolu
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    Mac'te hashtag işareti, Windows bilgisayar klavyelerine benzer şekilde yapılır. Öyle ki Mac klavyelerinde kare işareti (#), ALT (Option) + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

    Android & iPhone telefonlarda hashtag işareti yapma

    telefonda etiket işareti yapma

    Android ve iPhone klavyelerinde doğrudan diyez / #hashtag işareti bulunmaktadır. Bunun için klavyedeki sembol simgesine dokunarak etiket işaretine ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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