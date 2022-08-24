Hashtag işareti (#) nasıl yapılır? Diyez (kare) işareti yapma

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hashtag işareti de sıkça kullanılır oldu. Zira Instagram, Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda, etkileşimi artırmak için # işareti kullanılıyor. Ancak klavyede kare işareti bulunmuyor. Haliyle birçok kullanıcı, "Diyez işareti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını ya da hashtag işareti kopyala işlemini merak ediyor. Biz de Türkçe okunuşu heştek olan ve çoğunlukla etiket işareti olarak kullanılan # sembolünün anlamını ve klavyedeki kısayollarını sizler için anlatıyoruz.

Hashtag (#) işareti anlamı ne demek?

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Hashtag'ler; içeriği kategorize eden ve Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ve diğer sosyal medya platformlarındaki çeşitli konuları takip etmek için kullanılan bir etiket işaretidir. Hashtag'lerin önünde # sembolü bulunur. Örneğin; #DonanımHaber

Klavyede Hashtag & Kare işareti yapma kısayolları

Klavyelerde alfabenin bulunduğu bölümün üzerinde 0’dan 9’a kadar numaralandırmış bir rakam bölümü yer alıyor. Diyez işareti gibi birçok kısayol için de bu numaralara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu durum, klavye türü ve bilgisayara göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda sosyal medyada etiketleme amacıyla kullanılan numara işaretini (#) yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Windows bilgisayarda hashtag işareti yapma

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Windows bilgisayar klavyesinde kare işareti olarak da bilinen hashtag işareti (#), Alt gr + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Diyez yapma kısayolu, Q ve F klavyede aynı kısayol kullanılarak yapılır.

Mac bilgisayarda hashtag işareti yapma

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Mac'te hashtag işareti, Windows bilgisayar klavyelerine benzer şekilde yapılır. Öyle ki Mac klavyelerinde kare işareti (#), ALT (Option) + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

Android & iPhone telefonlarda hashtag işareti yapma

Android ve iPhone klavyelerinde doğrudan diyez / #hashtag işareti bulunmaktadır. Bunun için klavyedeki sembol simgesine dokunarak etiket işaretine ulaşabilirsiniz.

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Hashtag işareti (#) nasıl yapılır? Diyez (kare) işareti yapma