Hashtag işareti (#) nasıl yapılır? Diyez (kare) işareti yapma

- Hashtag (#) işareti anlamı ne demek?
- Windows bilgisayarda hashtag işareti yapma
- Mac bilgisayarda hashtag işareti yapma
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Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hashtag işareti de sıkça kullanılır oldu. Zira Instagram, Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda, etkileşimi artırmak için # işareti kullanılıyor. Ancak klavyede kare işareti bulunmuyor. Haliyle birçok kullanıcı, "Diyez işareti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını ya da hashtag işareti kopyala işlemini merak ediyor. Biz de Türkçe okunuşu heştek olan ve çoğunlukla etiket işareti olarak kullanılan # sembolünün anlamını ve klavyedeki kısayollarını sizler için anlatıyoruz.
Hashtag (#) işareti anlamı ne demek?
Hashtag'ler; içeriği kategorize eden ve Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ve diğer sosyal medya platformlarındaki çeşitli konuları takip etmek için kullanılan bir etiket işaretidir. Hashtag'lerin önünde # sembolü bulunur. Örneğin; #DonanımHaber
Klavyede Hashtag & Kare işareti yapma kısayolları
Klavyelerde alfabenin bulunduğu bölümün üzerinde 0’dan 9’a kadar numaralandırmış bir rakam bölümü yer alıyor. Diyez işareti gibi birçok kısayol için de bu numaralara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu durum, klavye türü ve bilgisayara göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda sosyal medyada etiketleme amacıyla kullanılan numara işaretini (#) yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Windows bilgisayarda hashtag işareti yapma
Windows bilgisayar klavyesinde kare işareti olarak da bilinen hashtag işareti (#), Alt gr + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Diyez yapma kısayolu, Q ve F klavyede aynı kısayol kullanılarak yapılır.
Mac bilgisayarda hashtag işareti yapma
Mac'te hashtag işareti, Windows bilgisayar klavyelerine benzer şekilde yapılır. Öyle ki Mac klavyelerinde kare işareti (#), ALT (Option) + 3 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.
Android & iPhone telefonlarda hashtag işareti yapma
Android ve iPhone klavyelerinde doğrudan diyez / #hashtag işareti bulunmaktadır. Bunun için klavyedeki sembol simgesine dokunarak etiket işaretine ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: