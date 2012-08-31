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IFA 2012 : Lenovo'dan dokunmatik hepsi-bir-arada PC'ler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2012 : Lenovo'dan dokunmatik hepsi-bir-arada PC'ler
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Windows 8 ile birlikte dokunmatik özelliğini daha sık göreceğimiz hepsi-bir-arada PC konseptine yeni ürünler katılmaya devam ediyor. Lenovo, IFA 2012 fuarında 4 yeni dokunmatik hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı.

Donanım açısından göz dolduran modeller IdeaCentre A520, B340, B345 ve B545 şeklinde sıralanıyor.

IdeaCentre A520 modelinde 23 inçlik Full HD ve 10 noktadan dokunmatik IPS LED çerçevesiz ekrana yer veriliyor. Intel Ivy Bridge Core i7'ye kadar işlemci seçeneği, Intel HD 4000 grafik birimi, 8GB DDR3 RAM, 1TB'a kadar HDD, Dolby Home Theater v4, opsiyonel Blu-ray sürücü, dokunmatik odaklı uygulamalar; modelin bilinen özellikleri arasında.

Ekim sonunda model 999$ başlangıç fiyatıyla satışta olacak.

IdeaCentre B340, B345 ve B545 ise Full HD çözünürlük yanında 3D özelliği sunan ekranlara sahip. B340 ve B345 21.5 inçlik, B545 ise 23 inçlik 10 noktadan dokunmatik ekran taşıyor. Modellerde 4 çekirdekli AMD veya Ivy Bridge tabanlı Core i7'ye kadar işlemci seçeneği bulunuyor. 

B340 modelinde 2GB bellekli NVIDIA GeForce 615 grafik birimi, B345 ve B545 modellerinde 1GB bellekli AMD Radeon HD7470A grafik birimine yer veriliyor. Opsiyonel TV alıcısı ve iki çift 3D gözlük hediyesiyle B340 ve B345 modelleri Ekim ayında 599$ başlangıç fiyatıyla, B545 modeli ise Nisan ayında 699$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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nurettinaz 7 yıl
Mükemmel tasarım, mükemmele yakın donanım daha ne olsun. Zaten IBM i bilenler gerçek bilgisayarın adının IBM olduğunu ve o mirası bozmadan devam ettiren markanında lenovo olduğuunu bilirler. Eskiler pc demez IBM der!
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regaibyigit. 7 yıl
5 yıl sonra kasa devri bence kapanacak herkes aio pclere geçecek.
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oktayakgoz 7 yıl
kimse microsoftu beyenmiyor ama bütün piyasaya yön veren firma o. heyecanla tablet ve telefonu değiştirmek için w8 ürünleri bekliyorum
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Bi50likdaha 7 yıl
teknoloji bu kadar geliştimi lan ?
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r.H 7 yıl
B340 Performansı Düşük Olacak Gibi Geliyor
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