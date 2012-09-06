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IFA 2012: Toshiba U840W 21:9 ekranlı ultrabook!

7 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2012 turumuzda Toshiba standında 21:9 ekran oranına sahip 3. nesil Core işlemcili ultrabook'u değerlendiriyoruz.
 

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