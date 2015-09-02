IFA 2015 : Asus yeni bir çubuk bilgisayar tanıttı

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte çeşitli segmentlerde farklı bilgisayar modellerinin ardı ardına duyurulduğunu görüyoruz. Bu segmentlerden birisi olan çubuk bilgisayar alanında da yeni ürünler mevcut.





Intel bu alanda Compute Stick adlı ürünü ile üreticilere örnek olmuştu. Asus da VivoStick ile bu trende katılıyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan VivoStick, orta halli bir bilgisayar elde etmenizi sağlıyor. Aslında Asus bu ürünü Computex 2015 fuarında Pen Stick olarak tanıtmıştı. Ancak ürün elden geçirilmiş, ismi değişmiş ve fiyatı da biraz daha ucuzlamış.





Cihaz Intel'in Cherry Trail platformunu temel alacak. Bu platform BayTrail platformunun devamı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 4 çekirdekli olacak yongasetlerinde Intel HD grafik birimi bulunacak. Platform içerisinde Atom x5 ve x7 olarak isimlendirilen Z8xxx serisi işlemciler yer alacak.





Modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, mikrofon girişi, Bluetooth 4.0, 2 adet tam boy USB 3.0 ve microUSB portları, LED'li güç tuşu şeklinde özellikler yer alıyor. Gündelik işlemlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz sistem 129$ fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.