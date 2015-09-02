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IFA 2015 : Asus yeni bir çubuk bilgisayar tanıttı

3 yıl
3,7b
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12
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Asus yeni bir çubuk bilgisayar tanıttı

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte çeşitli segmentlerde farklı bilgisayar modellerinin ardı ardına duyurulduğunu görüyoruz. Bu segmentlerden birisi olan çubuk bilgisayar alanında da yeni ürünler mevcut. 

Intel bu alanda Compute Stick adlı ürünü ile üreticilere örnek olmuştu. Asus da VivoStick ile bu trende katılıyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan VivoStick, orta halli bir bilgisayar elde etmenizi sağlıyor. Aslında Asus bu ürünü Computex 2015 fuarında Pen Stick olarak tanıtmıştı. Ancak ürün elden geçirilmiş, ismi değişmiş ve fiyatı da biraz daha ucuzlamış. 

Cihaz Intel'in Cherry Trail platformunu temel alacak. Bu platform BayTrail platformunun devamı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 4 çekirdekli olacak yongasetlerinde Intel HD grafik birimi bulunacak. Platform içerisinde Atom x5 ve x7 olarak isimlendirilen Z8xxx serisi işlemciler yer alacak. 

Modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, mikrofon girişi, Bluetooth 4.0, 2 adet tam boy USB 3.0 ve microUSB portları, LED'li güç tuşu şeklinde özellikler yer alıyor. Gündelik işlemlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz sistem 129$ fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.  

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huseyincarnege 3 yıl
türkiyeye 450tl gelir
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kadirirdem 3 yıl
skylake versiyonu beklemek lazım ama güzel yinede (şuan bak ya pc'ler bile ufacık çubuğa sığdı....)
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shaq t 3 yıl
Özellikleri arasında 1 değil 2 adet tam boy usb girişi(2.0-3.0) ve de hoparlör de varmış, (gerçi bunu anlamadım, hdmidan başlayınca otomatik olarak sesi cihazdan alıyorsunuz, acaba hdmi girişi olup hoparlör olmayan monitörleri mi düşündüler diyeceğim ama olmayan monitör de görmedim hiç) Neyse, özetle özellikler güzel, alet güzel.
Mimarisi küçük diye, aynı donanıma sahip tabletle aynı paraya satılmasını saçma buluyorum (hani ekran en pahalı parçaydı) birkaç aya 8" cherry trail tablet görürüz 100$ bandında...
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Orijinalden alıntı: Zuko
Bence çok güzel. Lazım olduğunda kendi işletim sistemimizi, ayarlarımızı vs. kullanmamızı sağlayacak.
Anladığım kadarıyla arkadaşın kendi işletim sisteminden kastı;
Gittiği yerlerdeki makine yerine kendi dosyalarının bulunduğu Windows 10'u kullanmak.
Secure Boot'a gelirsek;
Kapatılamıyor veya sistemi kurmada zorluk çıkartıyor olması çok saçma.
Allah üreticilere akıl fikir versin ne diyeyim. :)
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mutercim 3 yıl
bm07tr
ZukoBence çok güzel. Lazım olduğunda kendi işletim sistemimizi, ayarlarımızı vs. kullanmamızı sağlayacak.
Artık Windows 10 ile gelen cihazlarda Secure Boot oluyor ve kapatılamıyor. Bu yüzden Windows 10 haricinde bir işletim sistemi kurmak mümkün değil.

Hocam, SecureBoot'un kapatılamadığı doğru da diğer işletim sistemlerinin yüklenemediği konusunda yanlışınız var. Microsoft'un Linux için kullandığı bir UEFI imzası var. O imzaya sahip Ubuntu, RedHat, OpenSUSE gibi Linux dağıtımları SecureBoot açık olsa da çoğu bilgisayara yüklenebiliyor. Burada tabii ilgisayarı üreten şirket hangisiyse UEFI'ye Microsoft'un ilgili imzasını baştan yüklemiş olması lazım, ama çoğu yapıyor onu zaten. Asus bu cihaz için ona gerek görür mü bilmem de çoğu dizüstünde yaygın Linux'lardan birini kurmak mümkün. Ha, kendi derlediğiniz Linux sistemini kuramazsınız büyük ihtimalle, arkadaş da zaten ondan bahsetmiyordu diye düşünüyorum.
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maholine 3 yıl
Bence skylake islemcili versiyonunu beklemek daha mantikli olacak.
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WB 3 yıl
Fiyat yuksek..
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agamli 3 yıl
Yaz aylarında satışa sunulacak asus chromebit e ne oldu??
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Zuko 3 yıl
Bence çok güzel. Lazım olduğunda kendi işletim sistemimizi, ayarlarımızı vs. kullanmamızı sağlayacak.
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*siteci* 3 yıl
Sonunda almaya değer bir pc stick olmuş.
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exent4246o 3 yıl Zuko
Zuko
Bence çok güzel. Lazım olduğunda kendi işletim sistemimizi, ayarlarımızı vs. kullanmamızı sağlayacak.

Artık Windows 10 ile gelen cihazlarda Secure Boot oluyor ve kapatılamıyor.
Bu yüzden Windows 10 haricinde bir işletim sistemi kurmak mümkün değil.
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