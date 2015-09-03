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IFA 2015 : Asus'tan ilginç tasarıma sahip GX700 oyuncu dizüstü bilgisayarı

3 yıl
3,7b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Asus'tan ilginç tasarıma sahip GX700 oyuncu dizüstü bilgisayarı

Bu yıl ki IFA 2015 fuarında birbirinden iddialı elektronik ürünler boy gösterirken, bunların arasında şüphesiz en ilgi çekeni Asus'un oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni GX700 dizüstü serisi oldu.

GX700 aslında standart oyuncu dizüstü bilgisayarlarında yer alan güçlü donanımları bünyesinde barındırıyor. Ancak ilginçlik dış tasarımda zira cihazın hemen arkasına monte edilmiş dev bir soğutma kutusu bulunuyor. 

Kutu içerisinde kapalı devre bir sıvı soğutma sistemi yer alıyor ve ağır yük altında bilgisayarınızı en iyi şekilde soğutmayı amaçlıyor. Ancak endişeye gerek yok zira bu kısmı evinizde bırakarak dizüstünü yanınıza alıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Cihazın sınırlarını zorlamak istediğinizde ise soğutma kutusuna takıp kullanabiliyorsunuz. 

Asus cihazı hakkında net bilgiler vermiyor. 17.3 inçlik ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunacak olan model K serisi Skylake işlemciler kullanacak ve hız aşırtma imkanı sunacak. Cihazda güçlü bir GeForce GTX ekran kartı kullanılacağı belirtiliyor. Asus GX700 yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak.  

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Seefoo 3 yıl en beğenilen
Bu aletin parasına adam akıllı bir masaüstü ile tüm oyunları çalıştırabilecek mütavazi bir laptop alınır muhtemelen.
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tipitipitip 3 yıl
bunun fiyatı 9.000 TL den aşağı da satışa sunulmaz keşke çok çok param olsa da alsam
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Yedaself 3 yıl
Büyük ihtimalle GTX 990M ile gelir. Bu ekran kartının GTX 980 ile aynı güçte olacağı söyleniyor belki o kadar soğutmaya ihtiyaç vardır onun için ve 10bin lira bu cihaz için fazla iyimser bir rakam.
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PanikAtak 3 yıl
ABD kaça çıkar acaba? Almaya değer mi. Siyah renkten çıkmışlar.Gride gitmiş makinaya.
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Anna Dewitt 3 yıl
Normalde "Buna verilecek parayla mükemmel masaüstü toplanır." diyenlerden gına geldi derdim ama bu laptop için ben de bunu söyleyebilirim. Tamam, oyun laptoplarında performans iyiyse taşınabilirlik 2. plana atılabilir ama bu kadar büyük bir su soğutma sistemi de abartı olmuş bence. Zaten şu an gtx980m laptoplar bile aman aman ısınma sorunu yaşatmıyor. Bir de bu laptopun çıkış fiyatının çok yüksek olacağı belli. Atıyorum 9 bin tlden satılsa. O fiyata 4 bin tlye masaüstü kurarım kalan parayla da laptop alırım yine karlı olurum.
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fakcakaya 3 yıl
fuar için prototip olmuş...kimse bunu satın almaz alamaz almamalıda...
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WB 3 yıl
O kutunun içerisinde soğutucu koyacaklarına MSI gibi harici ekran kartı koysalarmış, tasarımın sınırlarını zorlamışlar
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MustafaC53 3 yıl
"Buna verilecek parayla çok daha iyi masaüstü sistem toplanır" laflarını bi kenera bıraksak artık çok iyi olucak. Çünkü biri elma diğer armut karıştırmamak lazım.
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kımyasal 3 yıl
kafam kadar soğutucu yapıp sektörde farklı olacağını yada oyuncuya yararlı olduğunu düşüneceğine,adam akıllı cihazın içine entegre teknolojini kullanarak sıvı soğutma yapmak daha enteresan olurdu.10-5 mm daha kalın olurdu ama daha faydalı ve kullanışlı olurdu en azından.
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Canakyildiz 3 yıl
3840x2160 böyle bir çözünürlük mü olur yahu :)) çokta iyi bir ürün olacağını sanmıyorum her şeyin en iyisini takarlarsa 10.000tl den aşağı olmaz
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Seefoo 3 yıl en beğenilen
Bu aletin parasına adam akıllı bir masaüstü ile tüm oyunları çalıştırabilecek mütavazi bir laptop alınır muhtemelen.
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