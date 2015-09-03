IFA 2015 : Asus'tan ilginç tasarıma sahip GX700 oyuncu dizüstü bilgisayarı

Bu yıl ki IFA 2015 fuarında birbirinden iddialı elektronik ürünler boy gösterirken, bunların arasında şüphesiz en ilgi çekeni Asus'un oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni GX700 dizüstü serisi oldu.





GX700 aslında standart oyuncu dizüstü bilgisayarlarında yer alan güçlü donanımları bünyesinde barındırıyor. Ancak ilginçlik dış tasarımda zira cihazın hemen arkasına monte edilmiş dev bir soğutma kutusu bulunuyor.





Kutu içerisinde kapalı devre bir sıvı soğutma sistemi yer alıyor ve ağır yük altında bilgisayarınızı en iyi şekilde soğutmayı amaçlıyor. Ancak endişeye gerek yok zira bu kısmı evinizde bırakarak dizüstünü yanınıza alıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Cihazın sınırlarını zorlamak istediğinizde ise soğutma kutusuna takıp kullanabiliyorsunuz.





Asus cihazı hakkında net bilgiler vermiyor. 17.3 inçlik ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunacak olan model K serisi Skylake işlemciler kullanacak ve hız aşırtma imkanı sunacak. Cihazda güçlü bir GeForce GTX ekran kartı kullanılacağı belirtiliyor. Asus GX700 yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak.