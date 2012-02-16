I-O Data'dan USB 3.0 arabirimini kullanan harici sabit disk: HDPC-UT

Bellek kartı, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi depolama çözümleri sunan Uzakdoğu merkezli I-O Data firması, USB 3.0 arabirimini kullanan harici sabit disk ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi: HDPC-UT.

Tüketici beğenilerine göre üç farklı renk seçeneğiyle gelen HDPC-UT serisi, 112 mm uzunluğunda, 75 mm genişliğinde, 14 mm kalınlığında ve yaklaşık 160 gram ağırlığında tasarlanmış durumda.

I-O Data, 500 GB'lık versiyon için 146$, 1 TB'lık versiyon için de 199$ gibi bir fiyat belirlemiş. Yeni serinin mart ayı sonuna doğru yurt dışında boy göstereceği öngörülüyor.