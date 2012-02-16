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I-O Data'dan USB 3.0 arabirimini kullanan harici sabit disk: HDPC-UT

7 yıl
6b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Bellek kartı, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi depolama çözümleri sunan Uzakdoğu merkezli I-O Data firması, USB 3.0 arabirimini kullanan harici sabit disk ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi: HDPC-UT.
Tüketici beğenilerine göre üç farklı renk seçeneğiyle gelen HDPC-UT serisi, 112 mm uzunluğunda, 75 mm genişliğinde, 14 mm kalınlığında ve yaklaşık 160 gram ağırlığında tasarlanmış durumda.
I-O Data, 500 GB'lık versiyon için 146$, 1 TB'lık versiyon için de 199$ gibi bir fiyat belirlemiş. Yeni serinin mart ayı sonuna doğru yurt dışında boy göstereceği öngörülüyor.

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E_Aydin35 7 yıl
Sırf göz boyama amaçlı bir Ssd bence bilinçli hiçbir kullanıcı bunu tercih etmez..
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hacı.basat 7 yıl
SSD'ler aynı zamanda defalarce kez daha uzun ömürlü, daha az hasar riski, bir çok yazılım ve oyunda daha fazla performans, sessiz çalışma, daha hafif ve 2.5" olmalarından ötürü her türlü kasaya monte kolaylığı gibi bir çok üstünlüğe sahip, çeyrek değilde, yarıyarıya olduğunda HDD'lerin dibini kazır bu teknoloji.
Yurtdışında 256GB SSD'ler 256$ diyorlar, 1 TB HDD'lerin hepsi bu kadar pahalı değil, haberdeki üründe bu fiyattan ucuz aslında. 256$'dan pahalı 1 TB HDD'ler olduğunun da farkındayım, amacım muhalefet değil, durum tespiti.
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xLmNt13 7 yıl
pahalı :(
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hayyam_karadenizli 7 yıl
SSD'lerle kapasitede tam 4te 1 oranına gelmiş, seçenekler
1- Yavaş ama 1 TB
2- Çok hızlı ama 256 GB
Bu ikisi aynı fiyat.
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berkaylive 7 yıl
FİYATA GEL !
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