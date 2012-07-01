I-O Data'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir sabit disk: HDPC-UT

I-O Data, USB 3.0 arabirimine sahip HDPC-UT500 serisi taşınabilir sabit disklerini kullanıma sunuyor.



112 mm uzunluğunda, 75 mm genişliğinde, 14 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir sabit disklerde kırmızı - kahverengi ve beyaz - gri renk kombinasyonlarına yer verilmiş. 500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen sabit disklerde ekstra güç girişi bulunmuyor. USB kablosu hem veri aktarımı hem de güç sağlıyor.



I-O Data, 500 GB'lık versiyon için 132$, 1 TB'lık versiyon için 178$ fiyat belirlenmiş durumda.

