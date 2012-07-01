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I-O Data'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir sabit disk: HDPC-UT

6 yıl
4,6b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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I-O Data, USB 3.0 arabirimine sahip HDPC-UT500 serisi taşınabilir sabit disklerini kullanıma sunuyor.
112 mm uzunluğunda, 75 mm genişliğinde, 14 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir sabit disklerde kırmızı - kahverengi ve beyaz - gri renk kombinasyonlarına yer verilmiş. 500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen sabit disklerde ekstra güç girişi bulunmuyor. USB kablosu hem veri aktarımı hem de güç sağlıyor.
I-O Data, 500 GB'lık versiyon için 132$, 1 TB'lık versiyon için 178$ fiyat belirlenmiş durumda.

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bigelowlqebc 6 yıl
USB kablosu hem veri aktarımı hem de güç sağlıyor.
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Pardus Linux 6 yıl
Fiyatlar yüksek ama bayağı mobil bir hdd olmuş taşınabilirliği iyi gibi...
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