iOS 10'da ön yüklü gelen uygulamalar gizlenebilecek

Bloatware, yani akıllı telefon ya da tabletler üzerinde önceden yüklü olarak gelen uygulamalar hangi cihaz, işletim sistemi ya da üretici olursa olsun her zaman için bir sorun olmuştur. Maalesef ki Apple da bu durum için bir istisna teşkil etmiyor. iPhone ve iPad'lerde önceden yüklü olarak gelen uygulamalar müşterilerin çoğu için işe yaramaz olarak görülürken ne yazık ki sistemden kaldırılamıyor.

AppAdvice tarafından karşılaşılan yeni kod satırları, şirketin kullanıcılara istenmeyen uygulamaları gizlemek için izin verebileceğine işaret ediyor. Görünüşe göre Cupertino merkezli şirket yaklaşan iOS 10 güncellemesiyle bu durumu değiştirme planları yapıyor. iTunes meta verileri, Apple kullanıcılarının iPhone'lar için gereksiz uygulamalarla başa çıkmalarına izin verecek “isFirstParty” ve “isFirstPartyHideableApp” olarak adlandırılan anahtarlar saklıyor.

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Ancak Apple böyle bir özellik sunsa bile kullanıcılar muhtemelen bu uygulamaları sistemden tam olarak kaldıramayacaklar ve sadece gizleyebilmelerine izin verilecek. Bu da artık seçtiğiniz uygulamaların ana ekranda görünmeyeceği, ancak hala cihazınızı işgal etmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Tim Cook daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, önceden yüklü gelen uygulamaların kaldırılması durumunda bunun sistem kararlılığı ve güvenilirliğini etkileyebileceğini söylemişti. Her zamanki gibi şirket bu söylentiler hakkında henüz bir yorum yapmak istemiyor. Ancak Worldwide Developers Conference etkinliğinin yaklaştığı ve Haziran ayında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, sadece birkaç ay sonra konuyla ilgili detaylı bilgilere sahip olabileceğimizi söyleyebiliriz.

iOS 10 konusunda gelince, işletim sisteminin ne zaman kullanıcılara sunulacağını tahmin etmek hala zor ve bazı kaynaklar iPhone 7 ile önceden yüklü olarak gelebileceğini iddia ediyor. Ancak Apple'ın gelişimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bir başka gerçek. Bu konudaki detayların da WWDC etkinliğinde ortaya çıkmasını umuyoruz.

http://appadvice.com/post/not-just-a-rumor-users-will-soon-be-able-to-remove-apples-stock-ios-apps/709986