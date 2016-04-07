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iOS 10'da ön yüklü gelen uygulamalar gizlenebilecek

iTunes meta verileri içinde yer alan bazı kod satırları, Apple'ın iOS 10 sürümüyle birlikte kullanıcılara istenmeyen uygulamaları (bloatware) gizleme seçeneği sunacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
43
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bloatware, yani akıllı telefon ya da tabletler üzerinde önceden yüklü olarak gelen uygulamalar hangi cihaz, işletim sistemi ya da üretici olursa olsun her zaman için bir sorun olmuştur. Maalesef ki Apple da bu durum için bir istisna teşkil etmiyor. iPhone ve iPad'lerde önceden yüklü olarak gelen uygulamalar müşterilerin çoğu için işe yaramaz olarak görülürken ne yazık ki sistemden kaldırılamıyor.
AppAdvice tarafından karşılaşılan yeni kod satırları, şirketin kullanıcılara istenmeyen uygulamaları gizlemek için izin verebileceğine işaret ediyor. Görünüşe göre Cupertino merkezli şirket yaklaşan iOS 10 güncellemesiyle bu durumu değiştirme planları yapıyor. iTunes meta verileri, Apple kullanıcılarının iPhone'lar için gereksiz uygulamalarla başa çıkmalarına izin verecek “isFirstParty” ve “isFirstPartyHideableApp” olarak adlandırılan anahtarlar saklıyor.
Ayrıca Bkz. "iOS zayıf iPhone 6S satışları nedeniyle Android'le savaşını kaybediyor"
Ancak Apple böyle bir özellik sunsa bile kullanıcılar muhtemelen bu uygulamaları sistemden tam olarak kaldıramayacaklar ve sadece gizleyebilmelerine izin verilecek. Bu da artık seçtiğiniz uygulamaların ana ekranda görünmeyeceği, ancak hala cihazınızı işgal etmeye devam edeceği anlamına geliyor.
Tim Cook daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, önceden yüklü gelen uygulamaların kaldırılması durumunda bunun sistem kararlılığı ve güvenilirliğini etkileyebileceğini söylemişti. Her zamanki gibi şirket bu söylentiler hakkında henüz bir yorum yapmak istemiyor. Ancak Worldwide Developers Conference etkinliğinin yaklaştığı ve Haziran ayında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, sadece birkaç ay sonra konuyla ilgili detaylı bilgilere sahip olabileceğimizi söyleyebiliriz.
iOS 10 konusunda gelince, işletim sisteminin ne zaman kullanıcılara sunulacağını tahmin etmek hala zor ve bazı kaynaklar iPhone 7 ile önceden yüklü olarak gelebileceğini iddia ediyor. Ancak Apple'ın gelişimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bir başka gerçek. Bu konudaki detayların da WWDC etkinliğinde ortaya çıkmasını umuyoruz.

http://appadvice.com/post/not-just-a-rumor-users-will-soon-be-able-to-remove-apples-stock-ios-apps/709986 Yorum Yaz
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
Android'de zaten vardı xdeeeeee







Edit: Hoşunuza gittimi hep yaptığınız şey, IOS'ciler.
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Whippoorwill 3 yıl
IOS 6 aynen piyasaya sürülsün bu en büyük devrim ciddi anlamda.
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UyGaR___ 3 yıl
ios 6 temasına dön de coşalım be apple...
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AlkanExclusive 3 yıl
Gizlemekten kastım klasör açıp gizlemek! Bunu da sevmiyorum. Önce ne dediğimi anla. Ya da anlama böyle daha iyi...

Ayrıca gizleme seçeneği gelince ne olacağını çok çok iyi biliyorum. Benim dediğim komple silinmesi.

Egolarınızı başka alanlarda tatmin edin.
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AlkanExclusive 3 yıl
Kimse kusura bakmasın, bunun savunulacak bir yeri ya da hangi ucundan tutsamda övsem mantığıyla karın ağrısı çekmenin bir anlamı elbette yok.

Benim iPhone ile tanışmam iPhone 4 ile oldu. Sanırım iOS 4 ya da 5 vardı. Tam olarak hatırlamıyorum şimdi.

Her neyse, o zamandan bu yana dediğim şey şudur. "Ulan ben Borsa, Podcast vs vs gibi gömülü gelen bazı uygulamaları kullanmıyorum. Bok mu var duruyor arada? Silmek istiyorum!" Bunu o dönem Apple'a mail olarak defalarca yazmışımdır. Cevap gelmedi. Sene oldu 2016, üstünden 5 - 6 iOS sürümü geçti anca bir netice alacağız gibi!

Gizlemekte istemiyorum birader. Direk silmek istiyorum! Yok arkadaş adamlar illa gömecek onu...
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esmerbuyucu 3 yıl AlkanExclusive
3-5 megabaytın peşine düşmekte ne biliyim... Apple sana özel işletim sistemi de yapsın istersen. Veyahut direkt iOS'u silme seçeneği getirsin kökten çözüm olur sana.
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DH Misafiri 3 yıl
Devrim.!!!
Android telefonumuza ios10 yükleyebiliyoruk mu.
En iyisi gidip bankadan 48 ay vadeli kredi çekip bi i Phone almak. Böylece ben de gizleyebilirim uygulamaları. Hoş Android de de gizliyorum ama o kadar devrimsel gelmiyor neden se :)
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turevs 3 yıl
rica ediyorum adam gibi tema lar getirsinler ios 10 da
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Nerevarine 3 yıl
iOS 6 zamanında bir tane JB programı ile SBSetting'di sanırım gizleyebiliyorduk. Anlaşılan Apple, kullanıcılarını böyle içi boş şeylerle kandıracak.
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esmerbuyucu 3 yıl
iOS'ta gereksiz bir tek uygulama dahi olmadığı için çok gereksiz bir özellik. Buna harcayacakları vitamini daha çetrefilli işlere yorabilirler.
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*GameOver* 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

iOS'ta gereksiz bir tek uygulama dahi olmadığı için çok gereksiz bir özellik. Buna harcayacakları vitamini daha çetrefilli işlere yorabilirler.

kesinlikle katılıyorum apple'ın kendi uygulamaları gerçekten belli bir çizgide yapılmış ve işe yarar şeyler var ben mesela sadece podcast kullanmıyorum ki bu ülkemizde yaygın değil aynı şekilde arkadaş bulda yaygın değil kullanamazsın diğer herşey güzel
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dreameren 3 yıl
Ne büyük özellik ama...
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bkaakco 3 yıl
Geç kalmış bir özellik.
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Curb 3 yıl
Åimdi buna sevinen ios kullanÄ±cÄ±larÄ± da olur.
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abrenax 3 yıl
Evet bu özellik androidde var ama ister devre dışı bırakın, ister gizleyin o program her halukarda çalışmaya devam edip telefonunu yavaşlatıyor ve pil süresini azaltıyor. İphoneda en azından böyle bir sorun yok, zaten yüklü gelen uygulama sayısı da az. Ben facebook uygulamasını açmadığım zaman bile %60 pil harcıyor ve devre dışı bıraksam da arkaplanda çalışmaya devam ediyor.
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crazywinner3 3 yıl abrenax
enver328

Evet bu özellik androidde var ama ister devre dışı bırakın, ister gizleyin o program her halukarda çalışmaya devam edip telefonunu yavaşlatıyor ve pil süresini azaltıyor. İphoneda en azından böyle bir sorun yok, zaten yüklü gelen uygulama sayısı da az. Ben facebook uygulamasını açmadığım zaman bile %60 pil harcıyor ve devre dışı bıraksam da arkaplanda çalışmaya devam ediyor.

Yok öyle bir şey. Devre dışı bırakırsanız o uygulama çalışmayı durdurur. Pil grafiğinde %60 gösterilmesinin sebebi bir bug. Ayrıntılarına girerseniz mobil radyonun gün boyu çalışıyormuş gibi göründüğünü göreceksiniz. Fakat çalışmıyor normalde, yani gördüğünüz şey sadece bir bug. Gerçektende bataryanızın %60 ını kullanmıyor.
Xposed kullanıyorsanız burda ki modül ile düzeltilebiliyor.
repo.xposed.info/...
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shadowtr 3 yıl
Hemen iphone 7 almalıyım.
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gurkanse 3 yıl
ya övünmek isterim ama rezillik lan bu :D
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