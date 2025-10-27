Giriş
    Nothing telefonlar artık üçüncü parti uygulamalar ve reklamlarla gelecek

    Gereksiz yazılımlar, Nothing akıllı telefonların bir parçası olmaya devam ederken, Nothing OS 4 güncellemesiyle ayrıca kilit ekranında reklamlar gösterilmeye başlanacak.

    Nothing Phone telefonlar reklam ve bloatware Tam Boyutta Gör
    Nothing CEO'su Carl Pei, daha önce çok sayıda gereksiz yazılım içeren akıllı telefonların piyasaya sürülmesine karşı çıkmıştı ancak bloatware, bundan sonra Nothing akıllı telefonların bir parçası olacak. Nothing ayrıca kilit ekranındaki reklamlarla da kullanıcıları rahatsız edecek.

    Nothing OS 4.0'ın ilk beta sürümü, Lock Glimpse olarak adlandırlan tartışmalı bir özellik getirdi. Bu özellik, kilit ekranında kullanıcının seçtiği duvar kağıdını bir görsel ve bir satır metin içeren reklamlarla değiştiriyor. Kaydırma hareketiyle reklam bağlantısına ulaşılabiliyor. Akıllı telefon bekleme modundan her uyandırıldığında yeni bir reklam beliriyor.

    Üst seviye modellerde reklam gösterilmeyecek

    Nothing, kilit ekranına reklam yerleştiren Lock Glimpse özelliğinin amiral gemisi olmayan cihazlarla sınırlı olacağını söylüyor. Nothing'in Amazon Kindle’daki gibi reklamları devre dışı bırakmak için ücret talep etmesi muhtemel.

    Nothing CEO'su sözünde durmadı!

    Aynı derecede tartışmalı bir karar da, yeni çıkacak modellerin önceden yüklenmiş bir dizi üçüncü taraf uygulamayla, yani gereksiz yazılımlarla (bloatware) gönderilmesi kararı. Nothing, bunun ek bir gelir akışı oluşturmayı ve Nothing telefonların kâr marjlarını iyileştirmeyi amaçladığını belirtiyor. Amiral gemisi akıllı telefonlar gereksiz yazılımlar olmadan gönderilmeye devam edecek.

    Nothing'e göre yüklü gelecek uygulamalar, Instagram gibi birçok kullanıcının zaten indireceği faydalı uygulamalar olacak. Bu uygulamaların kaldırılması da nispeten kolay olsa da kullanıcılar şimdiden şikayet etmeye başladı. Nothing CEO’su geçmişte Nothing OS’in gereksiz yazılımlardan arındırılmış olarak kalacağını dair sözler vermesine karşın Nothing OS 4.0 sürümüyle birlikte hem reklamlar hem de yüklü uygulamaların gelmesi tepkiye yol açtı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

