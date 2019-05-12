Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu

Teknoloji devi Apple'ın, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde piyasaya süreceği iOS 13 işletim sisteminin destekleneceği cihazların listesi ortaya çıktı.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
9,3b
1
42
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği 2019 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Yukon kod adıyla geliştirdiği iOS 13 işletim sistemini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin birçok iOS cihaza bu güncellemeyi sunmayacak.

3 Haziran'da resmen tanıtılacak

iOS 13, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve MacOS işletim sistemindekine benzer bir özellik sistem genelinde karanlık mod özelliğiyle gelecek. Kaydırma tabanlı bir klavye, güncellenmiş iMessage ve Haritalar uygulamalarına ek olarak, Sağlık uygulamasının da büyük yeniliklerle kullanıcılara sunulması bekleniyor.
iPad'ler için de çoklu görevler için güncellenmiş bir arabirim, ana ekranda ince ayarlar ve uygulamaların farklı sürümleri arasında geçiş yapabilme gibi özelliklerin geleceği belirtiliyor. İşte 3 Haziran tarihinde resmen tanıtılacak olan iOS 13'ü alacak ve alamayacak olan Apple cihazlar:

iOS 13 uyumlu iPhone modelleri

2019 iPhone modelleri: iPhone 11 ve iPhone 11R
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S
iPhone 6S Plus

iOS 13 uyumlu olmayacak iPhone modelleri

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus

iOS 13 uyumlu iPad modelleri

iPad Pro 12.9 inç 2016 ve 2017
iPad Pro 10.5 inç
iPad Pro 9.7 inç
iPad Pro 11 inç 2018
iPad Air 2
iPad Air 3
iPad 5
iPad 6
iPad Mini 4
iPad Mini 3

iOS 13 uyumlu olmayacak iPad modelleri

iPad Mini 2
iPad Air

https://iphonesoft.fr/2019/05/10/premiere-liste-iphone-ipad-compatibles-ios-13 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKattchup 1 ay en beğenilen darkhair
Kısmen evet kısmen hayır Xs max 4 gb ram e sahip, android cihazlar 8-12 arası ama hala ios daha hızlı. Diğer yandan günümüzde 1gb bellek artık çerez gibi bir şey, bahsedilen cihazlar 5 yıllık hatırlatmak isterim.
Kısmen evet kısmen hayır Xs max 4 gb ram e sahip, android cihazlar 8-12 arası ama hala ios daha hızlı. Diğer yandan günümüzde 1gb bellek artık çerez gibi bir ş...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 ay
Birazdan güncelleme alsa ne olacak yeaaaa ne değişiyor sanki diyen android tayfa buraya doluşur. Androidde 900 euro verip 2 güncelleme alınca normal tabi böyle düşünceler çünkü 5 sene güncelleme desteğini adamın aklı almıyor
Birazdan güncelleme alsa ne olacak yeaaaa ne değişiyor sanki diyen android tayfa buraya doluşur. Androidde 900 euro verip 2 güncelleme alınca normal tabi böyle...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 1 ay
Iphone SE ile 6S birebir aynı cihaz. SE almazken 6S nasıl alıyor?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 hf.
iphone 6s ios 13 güncellemesi alacak mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
4" ekran çözünürlüğüne desteği kesiyor çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorpioleo 4 hf.
Ömür mömür dolmaz güncellemeyle. Apple cihazları ömürlük. Elimde hala iPad 4 var. Hafif ağırlaşması haricinde başka hiçbi sıkıntısı yok. Şarjı hala yoğun kullanımda 2 gün gidiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 4 hf.
Kaynak ne?Kesin mi bu haber?
@ugur7seven
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamilan 4 hf.
SE güncelleme alır herhalde ya, apple böyle saçmalamazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carcharies 4 hf.
ios 13 beta çıkış tarihi belli oldu mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shaq Diesel 4 hf.
Resmi açıklama değil, iddia. Resmi açıklamayı görmek lazım, gerçekten burada yazdığı gibi olursa SE’ye yazık olur. Gerçekten böyle olursa da muhtemelen üstte de yazıldığı gibi ekran çözünürlüğünden dolayı olur, ara model olduğu için de böyle bir ihtimal bence çünkü yanlış hatırlamıyorsam The New iPad denilen 3. nesil iPad’lerde de destek erken kesilmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gravaze 4 hf.
iPad mini 2 ve iPhone 6 kullanıyorum sanıyorum ki bu yıl sonu cihazlarımın kullanım ömrü teorik olarak doluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
champlain 4 hf.
iphone 5s ile ayni donanimi barindiran ipad mini 3'e guncelleme verilip iphone 6 degil 6s ile ayni donanimi kullanan se'ye guncelleme verilmemesi cok tepki cekecektir. Guncellemelerin bu sekilde dagitilacagini dusunmuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angelica 4 hf.
Bazen kara kara dusunuyorum ya ios biterse diye. Android kagni gibi geliyor. S9 vs dahil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +109 khaos +81 FFadeleSS +79 deoks +71 .TT. +54 Alkolog +47 Starrk35 +43 V4LKyR +43 The Balance +42 tobepeople +38
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, ios 13 ve
5 etiket daha iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi 4 hf. Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti 4 hf. Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı 4 hf. Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor 4 hf. Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı 4 hf. iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor 4 hf. Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak 4 hf. Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı 4 hf. Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi 4 hf. Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu 4 hf. SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir 1 ay Daha net kara delik fotoğrafları için hazırlıklar başladı 1 ay Penguen ve deniz fili dışkıları, Antarktika’ya can veriyor 1 ay Huawei Y9 Prime (2019) sessizce tanıtıldı 1 ay HTC Exodus 1s resmen doğrulandı 1 ay Redmi’nin Snapdragon 855'li amiral gemisi resmen doğrulandı 1 ay Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna 1 ay Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip 1 ay Tıpkı bir sülük gibi duvara tırmanan robot geliştirildi 1 ay Ferrari artık Maserati otomobiller için motor üretmeyecek 1 ay GÖRÜNTÜLENEN iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu Sonraki 400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı 1 ay Akıllı kilide fiziksel anahtar isteyen kiracılar ev sahibiyle davalık oldu 1 ay Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı 1 ay Sony “God of War: Raising Kratos” belgeselini yayınladı 1 ay iOS 13 ile iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 5S desteği bitecek 1 ay Evrim geçiren bakteriler sebebiyle yeni antibiyotikler geliştiriliyor 1 ay Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak 1 ay Nike Fit uygulaması ayakkabı numaranızı tahmin edebiliyor 1 ay Bitcoin 7000$ sınırını geçti, piyasa hareketlendi 1 ay Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU 1 ay Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde 1 ay OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı 1 ay Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor 1 ay NASA, Mars’ta yaşam alanı oluşturma yarışmasının galibini açıkladı 1 ay İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor 1 ay Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek 1 ay Intel Xeon Phi defterini kapatıyor 1 ay Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO) 1 ay Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu 1 ay AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft E3 2019 Basın Konferansındaki
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NES – Nintendo Switch Online Haziran
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim