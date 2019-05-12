iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu

Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği 2019 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Yukon kod adıyla geliştirdiği iOS 13 işletim sistemini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin birçok iOS cihaza bu güncellemeyi sunmayacak.

3 Haziran'da resmen tanıtılacak

iOS 13, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve MacOS işletim sistemindekine benzer bir özellik sistem genelinde karanlık mod özelliğiyle gelecek. Kaydırma tabanlı bir klavye, güncellenmiş iMessage ve Haritalar uygulamalarına ek olarak, Sağlık uygulamasının da büyük yeniliklerle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iPad'ler için de çoklu görevler için güncellenmiş bir arabirim, ana ekranda ince ayarlar ve uygulamaların farklı sürümleri arasında geçiş yapabilme gibi özelliklerin geleceği belirtiliyor. İşte 3 Haziran tarihinde resmen tanıtılacak olan iOS 13'ü alacak ve alamayacak olan Apple cihazlar:

iOS 13 uyumlu iPhone modelleri

iPhone 6S Plus

iOS 13 uyumlu olmayacak iPhone modelleri

iPhone 6 Plus

iOS 13 uyumlu iPad modelleri

iPad Mini 3

iOS 13 uyumlu olmayacak iPad modelleri

iPad Air

https://iphonesoft.fr/2019/05/10/premiere-liste-iphone-ipad-compatibles-ios-13

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