iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu

Teknoloji Editörü
Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği 2019 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Yukon kod adıyla geliştirdiği iOS 13 işletim sistemini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin birçok iOS cihaza bu güncellemeyi sunmayacak.
3 Haziran'da resmen tanıtılacak
iOS 13, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve MacOS işletim sistemindekine benzer bir özellik sistem genelinde karanlık mod özelliğiyle gelecek. Kaydırma tabanlı bir klavye, güncellenmiş iMessage ve Haritalar uygulamalarına ek olarak, Sağlık uygulamasının da büyük yeniliklerle kullanıcılara sunulması bekleniyor.
iPad'ler için de çoklu görevler için güncellenmiş bir arabirim, ana ekranda ince ayarlar ve uygulamaların farklı sürümleri arasında geçiş yapabilme gibi özelliklerin geleceği belirtiliyor. İşte 3 Haziran tarihinde resmen tanıtılacak olan iOS 13'ü alacak ve alamayacak olan Apple cihazlar:
iOS 13 uyumlu iPhone modelleri2019 iPhone modelleri: iPhone 11 ve iPhone 11R
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iOS 13 uyumlu olmayacak iPhone modelleriiPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iOS 13 uyumlu iPad modelleriiPad Pro 12.9 inç 2016 ve 2017
iPad Pro 10.5 inç
iPad Pro 9.7 inç
iPad Pro 11 inç 2018
iPad Air 2
iPad Air 3
iPad 5
iPad 6
iPad Mini 4
iPad Mini 3
iOS 13 uyumlu olmayacak iPad modelleriiPad Mini 2
iPad Air
https://iphonesoft.fr/2019/05/10/premiere-liste-iphone-ipad-compatibles-ios-13 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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