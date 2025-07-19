Meta, Avrupa Birliği'nin yapay zeka kurallarını imzalamayı reddetti

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Tam Boyutta Gör Meta, Avrupa Komisyonu'nun geniş amaçlı yapay zeka sistemleri (örneğin sohbet botları ve üretici yapay zekâlar) için hazırladığı kuralları imzalamayacağını açıkladı. Kurallar, yapay zeka geliştiricilerine veri şeffaflığı, güvenlik önlemleri, telif haklarına saygı ve içerik işaretleme gibi konularda rehberlik ediyor.

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Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Joel Kaplan, yaptığı açıklamada bu kuralların "hukuki açıdan belirsiz" olduğunu, AB'nin Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek olan yapay zeka yasasının da ötesine geçerek geliştiriciler üzerinde ek yük oluşturduğunu söyledi. Kaplan ayrıca, bu kuralların Avrupa'daki yapay zeka girişimlerini ve yenilikleri yavaşlatabileceğini savundu.

AB bu konuda kararlı

Avrupa Birliği, bu kurallarla yapay zeka alanında daha şeffaf, güvenli ve etik bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Kurallar şu anda gönüllü olsa da, ilerleyen dönemde bağlayıcı hale gelmesi kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör AB, Meta'nın imzalamamasına rağmen kuralları devreye alma konusunda kararlı. 2 Ağustos 2025'ten itibaren hem gönüllü kurallar hem de yapay zekâ yasası yürürlüğe girecek. Meta'nın bu kararı, önümüzdeki dönemde AB ile teknoloji şirketleri arasında yaşanabilecek daha büyük fikir ayrılıklarının da habercisi olabilir.

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Meta, AB'nin yapay zeka kurallarını imzalamayı reddetti

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