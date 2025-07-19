Meta, Avrupa Birliği'nin yapay zeka kurallarını imzalamayı reddetti

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Joel Kaplan, yaptığı açıklamada bu kuralların "hukuki açıdan belirsiz" olduğunu, AB'nin Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek olan yapay zeka yasasının da ötesine geçerek geliştiriciler üzerinde ek yük oluşturduğunu söyledi. Kaplan ayrıca, bu kuralların Avrupa'daki yapay zeka girişimlerini ve yenilikleri yavaşlatabileceğini savundu.
AB bu konuda kararlı
Avrupa Birliği, bu kurallarla yapay zeka alanında daha şeffaf, güvenli ve etik bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Kurallar şu anda gönüllü olsa da, ilerleyen dönemde bağlayıcı hale gelmesi kuvvetle muhtemel.