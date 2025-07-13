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    Anlık Bildirim

    Windows 11'e acil durumlar için kurtarma özelliği geldi

    Microsoft, Windows 11 için Quick Machine Recovery (QMR) modunu tanıttı. Bu özellik, sistem önyükleme yapamadığında sunuculardan otomatik olarak onarım dosyalarını indirerek sorunu çözmeyi amaçlıyor.

    Windows 11'e acil durumlar için kurtarma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Windows 11, önyükleme problemlerini çözmeyi hedefleyen yeni bir araçla güncellendi: Quick Machine Recovery (QMR). Bu yeni mod, bilgisayarın WinRE (Windows Recovery Environment – Kurtarma Ortamı) modunda yeniden başlatılmasını sağlıyor. Ardından sistem, otomatik olarak Microsoft sunucularına bağlanarak yaygın önyükleme sorunlarını gideren güncellemeyi indiriyor ve yüklüyor.

    QMR neden önemli?

    Microsoft, bu yeniliği geçtiğimiz yılın sonunda duyurdu ve özellikle 2024'te yaşanan büyük çaplı bir çökme vakasını akılda tutarak geliştirdi. QMR modu, sistem normal şekilde önyükleme yapamasa bile güncellemeleri dağıtabilme kabiliyetiyle kritik durumlarda kullanılıyor.

    Windows 11'e acil durumlar için kurtarma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Şu an için QMR, yalnızca Windows 11'in Canary kanalındaki Insider kullanıcıları için mevcut. Quick Machine Recovery, Windows 11'in güvenilirliğini önemli ölçüde artıran bir adım oldu. Henüz test aşamasında olsa da, gelecekte tüm kullanıcılara sunularak önyükleme sorunlarında hayat kurtaran bir özellik haline gelebilir.
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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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