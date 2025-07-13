Windows 11'e acil durumlar için kurtarma özelliği geldi

QMR neden önemli?
Microsoft, bu yeniliği geçtiğimiz yılın sonunda duyurdu ve özellikle 2024'te yaşanan büyük çaplı bir çökme vakasını akılda tutarak geliştirdi. QMR modu, sistem normal şekilde önyükleme yapamasa bile güncellemeleri dağıtabilme kabiliyetiyle kritik durumlarda kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre