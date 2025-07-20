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    Ubisoft, yeni Ghost Recon oyununu resmen duyurdu

    Ubisoft, Tom Clancy’s Ghost Recon serisinin yeni oyununu duyurdu. Şirket, yeni oyununun birinci şahıs nişancı türünde olacağını ve Rainbow Six Siege benzeri bir ticari başarı getirmesini umuyor.

    Ubisoft, yeni Ghost Recon oyununu resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Tom Clancy's evrenindeki popüler Ghost Recon serisinin yeni bir oyunla geri döneceğini resmen açıkladı. Yıllık yatırımcı toplantısında konuşan Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, oyunun geliştirme aşamasında olduğunu ve birinci şahıs nişancı (FPS) türünde tasarlandığını belirtti. Guillemot, oyunun ticari potansiyeline dikkat çekerek Rainbow Six Siege'in uzun vadeli başarısını örnek gösterdi.

    Tencent yatırımları ve marka stratejisi

    Toplantıda, Ubisoft'un Çinli teknoloji devi Tencent'ten aldığı yatırımlarla nasıl bir strateji izleyeceği de gündeme geldi. Şirket, bu yatırımların yeni kurulan bağlı ortaklıklar aracılığıyla kullanılacağını ve önemli bir kısmının Ghost Recon gibi güçlü markaların geliştirilmesine harcanacağını açıkladı.

    Ubisoft, yeni Ghost Recon oyununu resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni oyun, 2019'da çıkan ancak ticari ve eleştirel başarı açısından beklentilerin altında kalan Ghost Recon: Breakpoint'ten sonra seride önemli bir dönüş noktası olacak. Ayrıca daha önce duyurulan ancak çıkmadan iptal edilen Ghost Recon: Frontline gibi projelerden ders alındığı ve yeni oyunun kalite odaklı bir süreçle geliştirileceği vurgulandı.

    Ubisoft, bu yeni Ghost Recon projesiyle hem sadık oyuncu kitlesini yeniden kazanmayı hem de rekabetin yoğun olduğu FPS pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

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