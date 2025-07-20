Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Tom Clancy's evrenindeki popüler Ghost Recon serisinin yeni bir oyunla geri döneceğini resmen açıkladı. Yıllık yatırımcı toplantısında konuşan Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, oyunun geliştirme aşamasında olduğunu ve birinci şahıs nişancı (FPS) türünde tasarlandığını belirtti. Guillemot, oyunun ticari potansiyeline dikkat çekerek Rainbow Six Siege'in uzun vadeli başarısını örnek gösterdi.

Battlefield 6, 29 Temmuz'daki EA etkinliğinde tanıtılabilir 1 gün önce eklendi

Tencent yatırımları ve marka stratejisi

Toplantıda, Ubisoft'un Çinli teknoloji devi Tencent'ten aldığı yatırımlarla nasıl bir strateji izleyeceği de gündeme geldi. Şirket, bu yatırımların yeni kurulan bağlı ortaklıklar aracılığıyla kullanılacağını ve önemli bir kısmının Ghost Recon gibi güçlü markaların geliştirilmesine harcanacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Yeni oyun, 2019'da çıkan ancak ticari ve eleştirel başarı açısından beklentilerin altında kalan Ghost Recon: Breakpoint'ten sonra seride önemli bir dönüş noktası olacak. Ayrıca daha önce duyurulan ancak çıkmadan iptal edilen Ghost Recon: Frontline gibi projelerden ders alındığı ve yeni oyunun kalite odaklı bir süreçle geliştirileceği vurgulandı.

Ubisoft, bu yeni Ghost Recon projesiyle hem sadık oyuncu kitlesini yeniden kazanmayı hem de rekabetin yoğun olduğu FPS pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Ubisoft, yeni Ghost Recon oyununu resmen duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: