Ubisoft, yeni Ghost Recon oyununu resmen duyurdu

Tencent yatırımları ve marka stratejisi
Toplantıda, Ubisoft'un Çinli teknoloji devi Tencent'ten aldığı yatırımlarla nasıl bir strateji izleyeceği de gündeme geldi. Şirket, bu yatırımların yeni kurulan bağlı ortaklıklar aracılığıyla kullanılacağını ve önemli bir kısmının Ghost Recon gibi güçlü markaların geliştirilmesine harcanacağını açıkladı.
Ubisoft, bu yeni Ghost Recon projesiyle hem sadık oyuncu kitlesini yeniden kazanmayı hem de rekabetin yoğun olduğu FPS pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: