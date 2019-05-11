Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak

İnternet'te gezinirken kullanıcıların canını sıkan birinci maddelerin başında, web sitelerinde istekleri dışında gerçekleşen işlemler gelir. Bunların başında da bildirim kutucukları ve web sayfasını terk etmemizi engelleyen küçük pencereler yer alıyor. Ancak iyi haber şu ki Google bu duruma bir çözüm getirecek.

Geri tuşunun fonksiyonu güncellenecek

Bazı web sitelerinden çıkmak için geri tuşuna bastığınızda, o sitede kalmanız için çeşitli küçük pencerelerin ve kutucukların ekranınıza geldiği ve bu işlemi gerçekleştirmek için tarayıcıyı kapatmaya zorlandığınız durumlar olmuştur. Bu can sıkan ve aldatıcı durum önümüzdeki günlerde Chromium tabanlı Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılarda olmayacak.

https://nakedsecurity.sophos.com/2019/05/09/chrome-plans-to-save-you-from-sites-that-mess-with-your-back-button/

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Yapılacak yeni, kullanıcı bir web sitesinden çıkmak için geri tuşuna bastığında, kullanıcınıngerçekleştirilmeye çalışılan eylem. Bu sayede de rahatça siteden çıkış yapmamızolacak. Bu sevindiren değişikliğinkullanıcılara sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.