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Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak

Popüler internet tarayıcısı Chrome'un gelecek güncellemesi, internette sörf yaparken sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerinden kolayca çıkmanızı sağlayacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet'te gezinirken kullanıcıların canını sıkan birinci maddelerin başında, web sitelerinde istekleri dışında gerçekleşen işlemler gelir. Bunların başında da bildirim kutucukları ve web sayfasını terk etmemizi engelleyen küçük pencereler yer alıyor. Ancak iyi haber şu ki Google bu duruma bir çözüm getirecek.

Geri tuşunun fonksiyonu güncellenecek

Bazı web sitelerinden çıkmak için geri tuşuna bastığınızda, o sitede kalmanız için çeşitli küçük pencerelerin ve kutucukların ekranınıza geldiği ve bu işlemi gerçekleştirmek için tarayıcıyı kapatmaya zorlandığınız durumlar olmuştur. Bu can sıkan ve aldatıcı durum önümüzdeki günlerde Chromium tabanlı Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılarda olmayacak.
Yapılacak yeni güncellemede, kullanıcı bir web sitesinden çıkmak için geri tuşuna bastığında, kullanıcının isteği dışında gerçekleştirilmeye çalışılan eylem gözardı edilecek. Bu sayede de rahatça siteden çıkış yapmamız mümkün olacak. Bu sevindiren değişikliğin yakın bir zamanda kullanıcılara sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://nakedsecurity.sophos.com/2019/05/09/chrome-plans-to-save-you-from-sites-that-mess-with-your-back-button/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 hf.
Arada kullanıcı lehine de çalışma yapıyorlar.
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