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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5.1 yayınlandı

7 yıl
10,4b
1
81
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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"Yeni iPad" ile tablet piyasasındaki yerini güçlendirmek için çok önemli bir hamle yapan Apple, "dünyanın en iyi mobil işletim sistemi" dediği iOS'in yeni sürümü 5.1'i yayınladı.

Başta Siri'ye Japonca desteği olmak üzere birçok iyileştirme ve hata düzeltmelerini içeren iOS 5.1'in öne çıkan özellikleri şöyle;

• Siri için Japonca dil desteği (hizmetin ilk kullanıma sunulması sırasında kullanılabilirlik sınırlı olabilir)
• Fotoğraflar artık Fotoğraf Yayını’ndan silinebilir
• Kamera kestirmesi artık iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS ve iPod touch (4. nesil) kilitli ekranlarında her zaman görünür
• Kameranın yüz algılaması artık algılanan yüzlerin tümünü vurgular
• iPad için yeniden tasarlanmış Kamera uygulaması
• iTunes Match aboneleri için Genius Karmaları ve Genius listeleri
• iPad’de TV şovlarının ve filmlerin sesi, daha yüksek ve daha net olacak şekilde en iyi duruma getirilmiştir
• iPad’de çalma/oynatma hızı ve 30 saniye geriye sarma için Podcast denetimleri
• Pil ömrünü etkileyen hatalar giderilmiştir
• Yapılan aramalarda sesin ara sıra kesilmesine neden olan bir sorun düzeltilmiştir


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Placebo Effect 7 yıl en beğenilen
Bir oğrenci olarak iOS'u ancak rüyamda görürüm.
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S10ERM 7 yıl
JB cıkmadan asla
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whtswrongstupid 7 yıl Highminded
Highminded
İphone da kilit ekranı üzerinden gelen çağrıyı reddetme butonu eklemeyi de akıl etselermiş ya...

4 sene once power tusunu icat etmisler
Highmindedİphone da kilit ekranı üzerinden gelen çağrıyı reddetme butonu eklemeyi de akıl etselermiş ya...4 sene once power t...
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oguzer 7 yıl
ios 4.1 jailbreakli 3gs'im var. 5.1 yaptığım zaman tüm uygulamalarım ve Jailbreakte gidecek mi ? mesela cydiadan kurduğum programlar var kayıtlı ve installoustan indirdiğim oyunlar da var, yedekleyip atma imkanım yok mu hiç ?
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rumi 7 yıl oguzer
oguzer

ios 4.1 jailbreakli 3gs'im var. 5.1 yaptığım zaman tüm uygulamalarım ve Jailbreakte gidecek mi ? mesela cydiadan kurduğum programlar var kayıtlı ve installoustan indirdiğim oyunlar da var, yedekleyip atma imkanım yok mu hiç ?

hepsi kuş olur uçar gider...dediğiniz şekilde yedek çok zor - jb'li cihazdan yedek almayı araştırın bahsettiğiniz sisteme jb kaldırıp 5.1 yüklemek bile ayrı bir özveri ister

zaten 3gs için 5.1 sakın kurma,cihazın kaldırmayabilir
sahibindende 3g-3gs'leri 5.0.1 kurupta memnun olmadığı için satanların sayısı rekora gidiyor - ibretlik!


ve 5.1 meraklıları için dikkat edilesi bir ayrıntı;
faturalı sim free cihazım ( iphone 4s ) 5.1 kurulumu sonrası SİM KART YOK uyarısı verdi...yeni sim plus bir sim kart taktım sıkıntısız çalıştı..
sim kartım eski olduğu içinde olabilir - bir uyumsuzlukta olmuş olabilir...güncelleme için 5.1.2 çıkacakmış bekleyin onu kurun derim ;)
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DH Misafiri 7 yıl
Gerçekten pil konusunda farklılık var jailbreak ne zaman çıkar aceba ?
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halitozbasli 7 yıl
İtunestan güncelledim bendede hissedilir bir pil ömrü uzaması oldu .4s kullanıyorum.
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Iankas 7 yıl
Full şarz yapalı 25 bucuk saat oldu orta aktif düzeyde kullandım oyunda oynandı bolca fotoğrafta kullanıldu ve su anda hala %38 sarzım var. Bu surenin en az yarısında 3g acıktı açık olmadığında sürekli wifi açıktı. Telefondan güncelleme yaptım. İlk iphone dan buyana kullanıyorum ve en üst düzey sarz sorununda ki çözümü gördüm. Mutluluk verici.
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Burak1916 7 yıl
Türkçe siri gene yok!!!!!
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speedycruiser 7 yıl
Pil konusunda gelişme yaşayan arkadaşlar acaba nasıl update yaptılar itunes dan yeni iphone olarak mı yoksa wifi dan mı? Bende 3gs var ve wifi dan güncelleme yaptım batarya daha kötü...
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smhsmh22 7 yıl
O zmn uyuyayım.)) saolasin
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smhsmh22 7 yıl
Arkadaslar kilitliyken guncelleme devam edermi
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GoldPunch 7 yıl smhsmh22
smhsmh22

Arkadaslar kilitliyken guncelleme devam edermi

Eder.
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AmerSalih 7 yıl
Ben bugun wifi ile 20 kere update denedim hep hata verdi. Arsiz updateci oldum hala basaramadim ;))
İlla itunes'tan mi olacak bu update yaaa;((
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DH Misafiri 7 yıl
uzun süre 5.01 kullanan biri olarak total pil ömründe bir değişiklik görmedim açıkcası.hatta şöyle diyebilirim pil %100 oldugunda yaklasık 20dk boyunca full kullandım ve hiçbi değişme olmadı(%100) ve 8 saat standby da kaldı.yaklasık 9 saatte(bunun 30-40dksı aktif kullanım) pil%95 teydi.herse çok iyi apple sonunda halletti derken gözümün önünde kalan pil her 10 saniyede %1 düstü ve 80de anca durdu.sonuç olarak herhangi bi çözüm getirebilimiş değiller bana göre. iphone 4e cok yakın bir pil kullandılar ve işlemciyi 2 kat hızlandırdılar ve pilin bukadar çabuk bitecegini anlayamdaılar.pil sorunun software problemi oldugunu düsünmüyorum. eger oyle olsaydı çoktan çözerlerdi.donanımsal bi sorun gibi geliyor.sorundan öte pil anca bukadar gidiyo diyebiliuorum
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşımız android ve iOS ile ilgili görüşlerini bildirirken "bu da benim görüşüm" diye belirtmiş zaten, yani kendi görüşünden bahsetmiş, herkes ios'u sevecek ve onu dünyanın bir numarası olarak görecek diye bir yasa var da bizim mi haberimiz yok? Lütfen görüşlere saygılı olalım ve bu şekilde alaycı konuşmayalım. Burada birilerinin gocunmasını ve ajitasyona uğramasını gerektirecek bir durum yok.
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DH Misafiri 7 yıl
o kamera kılayol tusunu koyarken biraz deneselerdi keske... yukarı ıtım kamerayı acıyorsun guzel ama home tusu ıle cıktıgında sıfre sormadan telefon ana ekrana gecıyor bu nasıl bır hatadır anlamadım....
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Madman 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o kamera kılayol tusunu koyarken biraz deneselerdi keske... yukarı ıtım kamerayı acıyorsun guzel ama home tusu ıle cıktıgında sıfre sormadan telefon ana ekrana gecıyor bu nasıl bır hatadır anlamadım....

Şifre koymadığın için sormuyor olmasın. Neyse ki senden biraz daha akıllı Apple mühendisleri
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Psycna 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o kamera kılayol tusunu koyarken biraz deneselerdi keske... yukarı ıtım kamerayı acıyorsun guzel ama home tusu ıle cıktıgında sıfre sormadan telefon ana ekrana gecıyor bu nasıl bır hatadır anlamadım....

sacma sapan konusmayin, biraz deneyin sonra gelin yorum yazin. sirf bu mesaji gorunce sifre koydum ve denedim, yok oyle birsey. kameryi kapatinca yeniden sifre ekrani geliyor ve sifre girmeden menu gelmiyor.

sadece kotulemis olmak icin yazmayin allah askina.
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