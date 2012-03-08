iOS 5.1 yayınlandı

"Yeni iPad" ile tablet piyasasındaki yerini güçlendirmek için çok önemli bir hamle yapan Apple, "dünyanın en iyi mobil işletim sistemi" dediği iOS'in yeni sürümü 5.1'i yayınladı.

Başta Siri'ye Japonca desteği olmak üzere birçok iyileştirme ve hata düzeltmelerini içeren iOS 5.1'in öne çıkan özellikleri şöyle;

• Siri için Japonca dil desteği (hizmetin ilk kullanıma sunulması sırasında kullanılabilirlik sınırlı olabilir)

• Fotoğraflar artık Fotoğraf Yayını’ndan silinebilir

• Kamera kestirmesi artık iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS ve iPod touch (4. nesil) kilitli ekranlarında her zaman görünür

• Kameranın yüz algılaması artık algılanan yüzlerin tümünü vurgular

• iPad için yeniden tasarlanmış Kamera uygulaması

• iTunes Match aboneleri için Genius Karmaları ve Genius listeleri

• iPad’de TV şovlarının ve filmlerin sesi, daha yüksek ve daha net olacak şekilde en iyi duruma getirilmiştir

• iPad’de çalma/oynatma hızı ve 30 saniye geriye sarma için Podcast denetimleri

• Pil ömrünü etkileyen hatalar giderilmiştir

• Yapılan aramalarda sesin ara sıra kesilmesine neden olan bir sorun düzeltilmiştir