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iOS 7 ile birlikte Flickr ve Vimeo entagrasyonları işletim sistemine dahil edilebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 7 ile birlikte Flickr ve Vimeo entagrasyonları işletim sistemine dahil edilebilir
Apple'ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 7 ile birlikte önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Gelen son haberler ise, Flickr ve Vimeo'nun iOS 7 ile birlikte işletim sistemine entegre edileceği yönünde.

Halihazırda işletim sisteminde bulunan Twitter ve Facebook entegrasyonları gibi, bir işleyişe sahip olması beklenen Flickr ve Vimeo entegrasyonuyla birlikte kullanıcılar sosyal ağlara kolaylıkla ulaşabilecek. Ancak gelen bilgilere göre, Flickr ve Vimeo entegrasyonlarının henüz test aşamasında olduğunun da altını çizelim. Test aşamasında olması nedeniyle iOS 7'nin nihai sürümünde yer alıp alamayacağı netlik kazanmayan entegrasyonların akıbetinin ne olacağını ilerleyen WWDC 2013'te hep birlikte göreceğiz. 
http://9to5mac.com/2013/05/21/flickr-vimeo-integration-likely-to-bolster-social-ties-in-ios-7/ Yorum Yaz
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akmac 6 yıl
Instagram varken neden Flickr ?
iOS 7'de arayüz değişmezse ben de iPhone'dan vazgeçeğim sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
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glikoz surubu 6 yıl akmac
akmac

Instagram varken neden Flickr ?
iOS 7'de arayüz değişmezse ben de iPhone'dan vazgeçeğim sanırım.

bence klasik arayüz daha hoş
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ruf 6 yıl
Boş iş.
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This is it 6 yıl
Bunlar gereksiz. Artık görsel radikal değişiklikler bekliyoruz. Akıcılık ve stabilite tamam lafımız yok. Pil durumu zaten malum buzamana kadar çıkmış olan cihazlara yapılabilecek bişey yok artık pil konusunda. Ama artık görsel değişiklik yapmak elinizde olan birşey, yapında bari yıllardır aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze sürmeyin. Papaz her gün pilav yiyemiyor tıkandı artık.
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Kaçak Yolcu 6 yıl
MAVİT
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vitor reis 6 yıl en beğenilen
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