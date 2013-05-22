iOS 7 ile birlikte Flickr ve Vimeo entagrasyonları işletim sistemine dahil edilebilir

Apple'ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 7 ile birlikte önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Gelen son haberler ise, Flickr ve Vimeo'nun iOS 7 ile birlikte işletim sistemine entegre edileceği yönünde.

http://9to5mac.com/2013/05/21/flickr-vimeo-integration-likely-to-bolster-social-ties-in-ios-7/

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Halihazırda işletim sisteminde bulunan Twitter ve Facebook entegrasyonları gibi, bir işleyişe sahip olması beklenen Flickr ve Vimeo entegrasyonuyla birlikte kullanıcılar sosyal ağlara kolaylıkla ulaşabilecek. Ancak gelen bilgilere göre, Flickr ve Vimeo entegrasyonlarının henüz test aşamasında olduğunun da altını çizelim. Test aşamasında olması nedeniyle iOS 7'nin nihai sürümünde yer alıp alamayacağı netlik kazanmayan entegrasyonların akıbetinin ne olacağını ilerleyen WWDC 2013'te hep birlikte göreceğiz.