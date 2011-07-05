iOS cihazlar için Google+ uygulaması çok yakında

Google, özel davetiye sistemi ile sınırlı sayıda kişiye hitap etmesine rağmen popülerliği hızla artan ve sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen sosyal ağı Google+ için yenilikleri ardı ardına duyuruyor. Henüz geniş kitlelerin kullanamıyor olması Google için bir engel teşkil etmiyor.





Google+ hizmeti için ilk etapta Android tarayıcılarından ziyaret edilebilecek başarılı bir mobil sürümünü devreye sokan Google ardından yerleşik uygulamasını da Android Market’ten yayınladı. Uygulamaya gösterilen ilgi Google+’ın mobil platformlarda da başarılı olacağı izlenimini uyandırdı. Son gelen haberler şimdi de bir iOS uygulamasının App Store’da onay beklediği yönünde.





Google teknisyeni Erica Joy Google+ hesabından yaptığı duyuruda bir iOS uygulamasının App Store’a yüklendiğini ve kısa bir süre sonra onay verileceğini belirtti.





Google+ hizmeti başladığından beri iOS cihazlardaki Safari tarayıcısında çalışan bir mobil sürümü zaten bulunuyor. Ancak yerleşik bir uygulama elbette daha hızlı ve daha akıcı çalışacaktır.





Google’ın iOS için bir Google+ uygulaması hazırlayacağı önceden de biliniyordu. Ancak bu uygulamanın tam olarak hazır olmadığı düşünülüyor. App Store’un kabul süreci göz önüne alındığında ise onay verilmesinin en az iki haftayı bulabileceği belirtiliyor.