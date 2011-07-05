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iOS cihazlar için Google+ uygulaması çok yakında

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, özel davetiye sistemi ile sınırlı sayıda kişiye hitap etmesine rağmen popülerliği hızla artan ve sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen sosyal ağı Google+ için yenilikleri ardı ardına duyuruyor. Henüz geniş kitlelerin kullanamıyor olması Google için bir engel teşkil etmiyor.

Google+ hizmeti için ilk etapta Android tarayıcılarından ziyaret edilebilecek başarılı bir mobil sürümünü devreye sokan Google ardından yerleşik uygulamasını da Android Market’ten yayınladı. Uygulamaya gösterilen ilgi Google+’ın mobil platformlarda da başarılı olacağı izlenimini uyandırdı. Son gelen haberler şimdi de bir iOS uygulamasının App Store’da onay beklediği yönünde.

Google teknisyeni Erica Joy Google+ hesabından yaptığı duyuruda bir iOS uygulamasının App Store’a yüklendiğini ve kısa bir süre sonra onay verileceğini belirtti.

Google+ hizmeti başladığından beri iOS cihazlardaki Safari tarayıcısında çalışan bir mobil sürümü zaten bulunuyor. Ancak yerleşik bir uygulama elbette daha hızlı ve daha akıcı çalışacaktır.

Google’ın iOS için bir Google+ uygulaması hazırlayacağı önceden de biliniyordu. Ancak bu uygulamanın tam olarak hazır olmadığı düşünülüyor. App Store’un kabul süreci göz önüne alındığında ise onay verilmesinin en az iki haftayı bulabileceği belirtiliyor. 

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The Catalyst 7 yıl
Çok merak ettim bu google + 'yı herkese açılsında görelim bakalım nasıl bişeymiş.
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MarlonJD 7 yıl
Aslinda IOS karsisinda bir yaris halindeyken android in bir ayricaligini yaratmamasi ne kadar dogru olacak bilemiyorum...
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séquestre 7 yıl
Google + , facebooktaki kalabalıklardan sıkılanlar için iyi olacak gibi görünüyor , app larda çıkıyor yavaş yavaş bakalım ne olacak göreceğiz..
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ReDComrade 7 yıl
aslında arkadaşların olmayinca hiçbirşey ifade etmiyor :)) arayuzu oldukça güzel
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blue55 7 yıl
google kabuğunu yenileme çabasinda ve güzel bir yol izliyor.
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fuckulteli 7 yıl
Lan şaka maka bayağı bir bomba etkisi yarattı, kısa zamanda bir hesap edinmeliyim :P Merak etmiyordum ama son 2 gündür merakım artı, neymiş bu Google+ bir görelim.. :)
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Bl00dyHell 7 yıl
Android uygulaması gerçekten çok hoş, umarım aynı şekilde iOS versiyonu da Android versiyonu kadar güzel olur.
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