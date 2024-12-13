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    Zor Baba dördüncü kez vizyona hazırlanıyor

    Sinema dünyasının 1 milyar dolar hasılat rakamını geçen serilerinden Meet the Parents ya da Zor Baba, dördüncü kez vizyona girmeye hazırlanıyor. Görüşmeler başladı. 
    Meet the Parents 4 Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en beğenilen yapımları arasında yerini almayı başaran Meet the Parents ya da ülkemizdeki adıyla Zor Baba serisinin, dördüncü kez vizyona çıkması için görüşmelere başlamış durumda. 

    Meet the Parents 4 geliyor

    Hollywood kaynaklarının raporlarına göre Universal Pictures, dördüncü filmin planlamasına başladı. Önceki 3 filmin senaristi ve en son filmin yapımcısı olan John Hamburg, yeni filmin senaryosunu yazacak. Yönetmen ise şimdilik belli değil. Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo ve Blythe Danner dördüncü film için yine kameranın karşısında olacak. 

    2000 yılında bir hemşire olan Greg Focker’ın (Ben Stiler), kız arkadaşının babası olan eski CIA ajanı James’in (Robert De Niro) güvenini kazanmak istemesiyle başlayan macera, 2004 yılında Zor Baba ve Dünür, 2010 yılında ise Zor Baba 3 ile devam etmişti. Üçleme toplamda 1.13 milyar dolar hasılat elde etti. 
     

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