Zor Baba dördüncü kez vizyona hazırlanıyor

Meet the Parents 4 geliyor
Hollywood kaynaklarının raporlarına göre Universal Pictures, dördüncü filmin planlamasına başladı. Önceki 3 filmin senaristi ve en son filmin yapımcısı olan John Hamburg, yeni filmin senaryosunu yazacak. Yönetmen ise şimdilik belli değil. Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo ve Blythe Danner dördüncü film için yine kameranın karşısında olacak.
2000 yılında bir hemşire olan Greg Focker’ın (Ben Stiler), kız arkadaşının babası olan eski CIA ajanı James’in (Robert De Niro) güvenini kazanmak istemesiyle başlayan macera, 2004 yılında Zor Baba ve Dünür, 2010 yılında ise Zor Baba 3 ile devam etmişti. Üçleme toplamda 1.13 milyar dolar hasılat elde etti.
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